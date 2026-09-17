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Explainer: UPI पर 15 अक्टूबर से लगेगा MDR चार्ज ... यूजर पेमेंट करने से पहले जरूर जानें ये 10 बातें

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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

Explainer: UPI पर 15 अक्टूबर से लगेगा MDR चार्ज ... यूजर पेमेंट करने से पहले जरूर जानें ये 10 बातें

UPI MDR Charge: केंद्र सरकार ने UPI ट्रांजैक्शन पर एमडीआर शुल्क लगाने का ऐलान किया है. नया नियम 15 अक्टूबर से लागू होगा. MDR कारोबारियों पर लगाया जानें वाले यूपीआई ट्रांजैक्शन चार्ज है. आइए जानते है कि नए MDR के दायरे में कौन आएगा.

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Manoj Mishra

Updated : Sep 17, 2026, 08:47 AM IST

Explainer: UPI पर 15 अक्टूबर से लगेगा MDR चार्ज ... यूजर पेमेंट करने से पहले जरूर जानें ये 10 बातें

सांकेतिक फोटो (इमेज क्रेडिट - AI)

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  • UPI ट्रांजैक्शन पर सरकार ने MDR चार्ज का ऐलान किया है
  • मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्ज 15 अक्टूबर से लागू होगा 
  • यह कारोबारी से लिया जाने वाला ट्रांजैक्शन चार्ज है 
  • आइए जानते हैं MDR चार्ज की बड़ी बातें क्या हैं?

UPI MDR Charge: यूपीआई पर 15 अक्टूबर से ट्रांजैक्शन के नियम बदल जाएंगे. यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए केंद्र सरकार ने MDR यानी की मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्ज का ऐलान किया है. नए नियमों के तहत 2,000 रुपये से अधिक के पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4 फीसदी MDR चार्ज निर्धारित किया गया है. वहीं, 75,000 रुपये या उससे अधिक के ट्रांजैक्शन पर MDR की अधिकतम सीमा 300 रुपये होगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि पेमेंट करने से पहले यूजर को किन 10 बातों का ध्यान रखना चाहिए. 

अब तक UPI से पेमेंट करने का मतलब आम तौर पर QR कोड स्कैन करना, UPI PIN डालना और पैसा ट्रांसफर करना रहा है. कस्टमर से इसके लिए अलग से कोई चार्ज नहीं लिया जाता. नए MDR नियम के बाद भी कस्टमर के लिए यह व्यवस्था बरकरार रहेगी. MDR मर्चेंट पेमेंट इकोसिस्टम पर लगने वाला चार्ज है. 

क्या UPI पेमेंट करने कस्टमर से चार्ज लिया जाएगा?

नए MDR फ्रेमवर्क के तहत किसी भी कस्टमर से UPI ट्रांजैक्शन का कोई अलग शुल्क नहीं लिया जाएगा. मसलन, अगर आप किसी दुकान पर QR कोड स्कैन करके 3,000 रुपये का पेमेंट करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट से 3,012 रुपये नहीं कटेंगे. 3000 रुपये ही ट्रांसफर होंगे. MDR मर्चेंट-साइड पर लागू होने वाला चार्ज है. 

0.4 फीसदी MDR का मतलब क्या है?

MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट. यह डिजिटल पेमेंट लेने वाले कारोबारी से जुड़ा चार्ज है.  15 अक्टूबर से 2000 रुपये से अधिक के P2M UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4 फीसदी MDR लागू होगा. वहीं 75,000 रुपये या उससे अधिक के ट्रांजैक्शन के लिए अधिकतम MDR 300 रुपये तय किया गया है.

यह केवल कारोबारी पर लागू होगा. कस्टमर इसके दायरे से बाहर हैं. अगर कोई दुकानदार या कारोबाारी 3000 रुपये यूपीआई से किसी भी कस्टमर से पेमेंट लेता है, तो उसे 3000 पर .4 फीसदी के हिसाब से 12 रुपये एडीआर चार्ज देना होगा. 

दोस्तों या परिवार को पैसे भेजने पर क्या MDR लगेगा?

P2P यानी पर्सन से पर्सन UPI ट्रांजैक्शन पहले की तरह मुफ्त रहेंगे. परिवार के सदस्य को पैसे भेजना, दोस्त को डिनर का हिस्सा देना, किसी से उधार लौटाना या अपने लिंक किए गए बैंक अकाउंट के बीच पैसे ट्रांसफर करने पर कोई MDR चार्ज नहीं लगेगा. 

UPI Payment rule

दुकानदार को 2000 रुपये या उससे कम देने पर क्या होगा?

2,000 रुपये तक के UPI मर्चेंट पेमेंट स्टैंडर्ड 0.4 फीसदी MDR के दायरे में नहीं आएंगे. यानी 500, 1,000 या 2,000 रुपये के पेमेंट पर नए MDR नियम की वजह से ग्राहक से कोई अतिरिक्त ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लिया जाएगा.

छोटे दुकानदार को एक बार में 2000 रुपये से ज्यादा मिलते हैं तो?

छोटे दुकानदार महीने में 1 लाख रुपये तक का UPI पेमेंट ले सकते हैं, जिस पर एमडीआर जीरो है. इसका मतलब है कि किसी छोटे दुकानदार को एक बार में 2,000 रुपये से अधिक का पेमेंट मिलने मात्र से उस पर सामान्य MDR लागू नहीं हो जाएगा.

UPI Payment rule

क्या दुकानदार ग्राहक के बिल में MDR जोड़ सकता है?

MDR मर्चेंट-साइड शुल्क है और इसे ग्राहक से अलग से वसूलने की व्यवस्था नहीं है. इसलिए किसी सामान या सेवा की कीमत 5,000 रुपये है तो सिर्फ UPI से भुगतान करने के कारण ग्राहक से 5,020 रुपये नहीं ले सकता. कस्टमर को को यह समझना जरूरी है कि MDR का पेमेंट सिस्टम कारोबारी और पेमेंट इकोसिस्टम के बीच है, ग्राहक से अतिरिक्त UPI फीस के रूप में नहीं.

क्या मुफ्त UPI पेमेंट पर कोई नया मासिक ट्रांजैक्शन कोटा होगा?

नए MDR नियम का मतलब यह नहीं है कि एक निश्चित संख्या में UPI पेमेंट करने के बाद कस्टमर से चार्ज  वसूला जाएगा. बैंक या NPCI सुरक्षा, जोखिम प्रबंधन और अन्य कारणों से अलग-अलग ट्रांजैक्शन लिमिट तय कर सकते हैं. ऐसी लिमिट और MDR दो अलग-अलग चीजें हैं.

SIP और OTT सब्सक्रिप्शन पर क्या असर पड़ेगा?

रिकरिंग UPI पेमेंट और UPI AutoPay को लेकर भी नए MDR फ्रेमवर्क में अलग प्रावधान हैं। OTT सब्सक्रिप्शन, यूटिलिटी पेमेंट और दूसरे नियमित भुगतानों को सामान्य 0.4 फीसदी MDR व्यवस्था से अलग रखा गया है.

वहीं, UPI के जरिए कुछ कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन के लिए अलग MDR दर निर्धारित की गई है. म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज, स्टॉकब्रोकर और डीलर से जुड़े  पेमेंट पर 0.02 फीसदी MDR का प्रावधान है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति ट्रांजैक्शन 300 रुपये तय की गई है. 

इंश्योरेंस, फ्यूल, रेलवे टिकट पर क्या ज्यादा पैसे देने होंगे?

MDR की वजह से ग्राहक को अतिरिक्त भुगतान नहीं करना होगा. कुछ खास कैटेगरी के लिए 0.4 फीसदी की जगह अलग फ्लैट MDR व्यवस्था रखी गई है. 2,000 रुपये से अधिक के ट्रांजैक्शन में रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस और फ्यूल जैसी कैटेगरी के लिए 5 रुपये का फ्लैट MDR तय किया गया है. बिजली और पानी जैसे यूटिलिटी पेमेंट के लिए भी 2,000 रुपये से अधिक के ट्रांजैक्शन पर 5 रुपये का MDR तय किया गया है.  

क्यों पड़ी UPI पर MDR की जरूरत?

UPI का इस्तेमाल लगातार बड़े पैमाने पर हो रहा है. इतने बड़े डिजिटल पेमेंट नेटवर्क को चलाने के लिए टेक्नोलॉजी, सर्वर क्षमता, साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड प्रिवेंशन और सिस्टम की विश्वसनीयता पर लगातार निवेश की जरूरत होती है. ऐसे में यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर लागू किया गया है. शुरुआत में यूपीआई पर एमडीआर 0.65 फीसदी था, जिसे सरकार ने साल 2000 में फ्री कर दिया था. 

ये भी पढ़ें - Explainer: UPI ट्रांजैक्शन पर किसे कितना देना होगा चार्ज? समझें MDR का पूरा गणित

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