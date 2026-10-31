खरगे के घर 'मॉक पार्लियामेंट', मीरा कुमार बनीं स्पीकर, राहुल गांधी, महबूबा मुफ्ती समेत कई नेता मौजूद, BJP बोली- 'नकली संसद'

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के घर पर INDIA ब्लॉक की ओर से मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया है. जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सांकेतिक जन महाभियोग लाया गया.

राजधानी दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर शनिवार (31 अक्टूबर 2026) को सियासी हलचल देखने को मिली. यहां INDIA ब्लॉक के नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक अनोखा राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित किया. इसे 'पब्लिक इम्पीचमेंट' यानी जनता की ओर से महाभियोग की प्रतीकात्मक कार्यवाही का नाम दिया गया. इस दौरान खरगे के घर को मॉक पार्लियामेंट का रूप दिया गया.

कार्यक्रम में पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को सदन की अध्यक्षता की जिम्मेदारी सौंपी गई. सोनिया गांधी, राहुल गांधी, महबूबा मुफ्ती समेत विपक्ष के कई बड़े नेता इस आयोजन में शामिल हुए. वहीं, बीजेपी ने विपक्ष की इस पहल पर निशाना साधते हुए इसे 'नकली संसद' करार दिया.

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष का 'महाभियोग'

विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठा रहे हैं. INDIA ब्लॉक का आरोप है कि उनके कार्यकाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान कई तरह की गड़बड़ियां हुई हैं. विपक्ष का कहना है कि इस प्रक्रिया के चलते बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने और मतदान के अधिकार प्रभावित होने की आशंका पैदा हुई है. इसी मुद्दे को लेकर खरगे के आवास पर यह प्रतीकात्मक कार्यवाही आयोजित की गई.

आज ये सभा CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जन-महाभियोग की कार्यवाही के लिए बुलाई गई है। हमारे देश के करोड़ों लोगों के नाम अनुचित तरीके से मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं, वहीं इस बारे में सवाल पूछने पर कोई जवाबदेही तय नहीं की जाती। इसलिए INDIA गठबंधन द्वारा तय किया गया कि एक सभा बुलाकर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जन-महाभियोग लाया जाए और उन्हें पद से हटा दिया जाए। इस जन-महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री @kharge सदन के सामने रखेंगे और फिर अपना वक्तव्य देंगे। : CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चलाए जा रहे जन-महाभियोग की स्पीकर मीरा कुमार जी 📍 दिल्ली October 31, 2026

मीरा कुमार ने संभाली स्पीकर की कुर्सी

कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने की. उन्होंने लोकतंत्र में वोटर के अधिकार को सबसे अहम बताते हुए कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दूसरे देश भी हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था से प्रेरणा लेते हैं. हमारी पूरी चुनावी व्यवस्था की बुनियाद मतदाता है. ऐसे में अगर किसी एक व्यक्ति को भी वोट डालने के अधिकार से वंचित किया जाता है, तो ये लोकतंत्र की आत्मा पर चोट करने जैसा है.

मीरा कुमार ने कहा कि चुनाव सिर्फ सरकार चुनने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये हर नागरिक को अपनी आवाज उठाने का अधिकार देता है. किसी भी मतदाता का नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट से हटना या उसे मतदान से रोकना लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करता है. उन्होंने साफ किया कि मतदाता के अधिकारों की रक्षा करना किसी भी लोकतंत्र की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए.

भारत के संविधान में आर्टिकल-326 के तहत हमारे नागरिकों को जो वोट का अधिकार मिला, आज वह गंभीर खतरे में है। महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, बाबा साहेब अंबेडकर जी, सरदार पटेल जी, मौलाना आजाद जी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। इन महापुरुषों ने पहले हमें आजादी दिलाई, फिर लोकतंत्र को बचाने के लिए संविधान को बनाया। बाबा साहेब ने कहा था- वोट का अधिकार आम जनता की सबसे बड़ी ताकत है। इसी अधिकार से जनता सरकार बनाती है और हटाती है। लेकिन आज वह अधिकार खतरे में है, क्योंकि CEC ज्ञानेश कुमार सीधे प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के निर्देश पर आयोग चला रहे हैं। : CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जन-महाभियोग में कांग्रेस अध्यक्ष श्री @kharge 📍 दिल्ली — Congress (@INCIndia) October 31, 2026

खरगे के भाषण से शुरू हुई कार्यवाही

इस कार्यक्रम में सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बात रखी. खरगे ने कहा, "आज हमारा वोट डालने का अधिकार खतरे में है क्योंकि CEC ज्ञानेश कुमार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आदेशों के अनुसार चुनाव आयोग को चला रहे हैं. हमारा CEC से कोई निजी बैर नहीं है. हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर काम करे. विपक्ष का वोट काटा जा रहा है और राज किया जा रहा है."

खरगे के बाद INDIA गठबंधन के अलग-अलग दलों के नेता और नागरिक समाज से जुड़े प्रतिनिधि राय सामने रखेंगे. खास बात ये है कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, उन्हें भी अपनी परेशानी और अनुभव साझा करने का मौका दिया जाएगा. कार्यक्रम में छात्र संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी भी देखने को मिली.

#WATCH | Delhi: At the INDIA bloc's symbolic public impeachment program against CEC Gyanesh Kumar, Congress national president Mallikarjun Kharge says, "It is clear that the lifelong legal protection provided to the Chief Election Commissioner, Mr Gyanesh Kumar, by Prime Minister Narendra Modi and Amit Shah through this government in December 2023 was intended as a cover for the criminal activities enacted by him against the nation and the Constitution of India. Therefore, he must be removed forthwith. Members of Parliament of the INDIA alliance, representing over sixty per cent of the population of India, along with the citizens assembled in New Delhi on October 31, 2026, resolved that for this gross betrayal of the people of India, the Chief Election Commissioner, Mr Gyanesh Kumar, must be tried for treason in a court of law in accordance with the legal framework of the Constitution of India..." (Video Source: AICC) — ANI (@ANI) October 31, 2026

छात्र नेता नेहा बोरा भी पहुंचीं

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष नेहा बोरा भी मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुईं. उन्होंने कहा कि वह जनता की ओर से आयोजित इस महाभियोग कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई हैं. उनके मुताबिक, देशभर में लंबे समय से लोग इस तरह की पहल की मांग कर रहे थे.

नेहा बोरा ने संसद की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर मौजूदा संसद में बैठे जनप्रतिनिधि वास्तव में जनता के हितों की बात कर रहे होते, तो आज जिस तरह की कार्यवाही यहां हो रही है, वह संसद के भीतर देखने को मिलती. उनका कहना था कि जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा और जवाबदेही तय करने की जरूरत है.

SIR को लेकर चुनाव आयोग पर विपक्ष के सवाल

गौरतलब है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग पहले से ही विपक्ष के निशाने पर है. INDIA ब्लॉक का आरोप है कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी रही है और मतदाताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा है. इस विवाद के बीच चुनाव आयोग के अंदर फैसलों को लेकर मतभेद की खबरें भी सामने आई थीं.

द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कम से कम 14 बार ऐसे फैसलों पर आपत्ति जताई थी, जिनके बारे में उनका आरोप था कि उन्हें जानकारी दिए बिना निर्णय लिए गए. इन मामलों में SIR से जुड़े फैसले भी शामिल बताए गए थे. इससे मुख्य चुनाव आयुक्त की कार्यशैली को लेकर उठ रहे सवालों को और हवा मिली.

रामलीला मैदान में होगी विपक्ष की बड़ी रैली

खरगे के आवास पर आयोजित ये कार्यक्रम विपक्ष की बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. इसके अगले दिन यानी 1 नवंबर को INDIA ब्लॉक दिल्ली के रामलीला मैदान में 'दिल्ली चलो' रैली करने वाला है. इस रैली के जरिए विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाएगा. विपक्ष का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग की जवाबदेही जरूरी है.

भारत में अराजकता उत्पन्न करने के अपने नापाक मंसूबों में नाकामयाब रहने के बाद, अपने ख्वाबों के फ़साने की संसद यानी Mock Parliament कर रही कांग्रेस को हकीकत का अहसास कराने के लिए 2025 की World Bank की गरीबी कम करने के लिए प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की सरकार के प्रयासों की सफलता को बताने वाली रिपोर्ट यह बताने के लिए काफ़ी है कि भारत की हकीकत क्या है और कांग्रेस की नज़रों का फ़साना क्या है? एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा-NDA सरकार गरीबी हटाने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अराजकता फैलाने में लगी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में गंभीर गरीबी 27.6% से घटकर 2.6% रह गई है। वर्ल्ड बैंक के आँकड़ों ने कांग्रेस की मॉक पार्लियामेंट (Mock Parliament) की मॉकिंग (Mocking) कर दी है। — Dr. Sudhanshu Trivedi (@SudhanshuTrived) October 31, 2026

बीजेपी ने बताया 'नकली संसद'

बीजेपी ने खरगे के घर हुई इस प्रतीकात्मक कार्यवाही को 'नकली संसद' बताकर विपक्ष पर तंज कसा है. बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि देश में अराजकता फैलाने की कोशिशों में नाकाम रहने के बाद कांग्रेस अब अपने 'शहजादे' राहुल गांधी को खुश करने के लिए नकली संसद का आयोजन कर रही है. पार्टी इस कार्यक्रम के जरिए ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, मानो उसे अपनी पसंद के मुताबिक संसद में काम करने का मौका नहीं मिल रहा हो.

बीजेपी नेता ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेता के बयानों और राजनीतिक रुख में लगातार असंगति दिखाई देती है. जनता ने कई बार कांग्रेस को नकारकर अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन पार्टी अब भी अपनी राजनीति में बदलाव करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी पर हमले करने में जुटी है.

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