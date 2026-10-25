खरगे की जुबान फिसली या बात का गलत मतलब निकला? 'बाप' वाले बयान पर अब आया 'गलतफहमी' का ट्विस्ट

Mallikarjun Kharge Remark Row: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दिए गए 'बाप' वाले बयान पर सियासी विवाद खड़ा हो गया.

Mallikarjun Kharge Remark: बिहार की राजधानी पटना में दिए गए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के एक बयान ने पूरे देश में सियासी पारा चढ़ा दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कही गई एक बात पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला, तो कांग्रेस ने इसे मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया बयान बताया. लेकिन इस पूरे विवाद में एक नया मोड़ तब आया, जब उस शख्स ने सफाई दी, जिसकी बात सुनकर खरगे ने पलटकर जवाब दिया था. उसका कहना है कि पूरी बात सुनी ही नहीं गई और गलतफहमी की वजह से हंगामा खड़ा हो गया.

पटना के कार्यक्रम में कैसे शुरू हुआ विवाद?

रविवार (25 अक्टूबर 2026) को बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह की 139वीं जयंती के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में ये पूरा विवाद खड़ा हुआ. यहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भाषण दे रहे थे. इसी दौरान भीड़ में मौजूद एक शख्स की आवाज सुनाई दी. उसने कहा, 'मोदी नहीं जाएगा.' इस बात पर खरगे ने मंच से जवाब देते हुए कहा, 'मोदी का बाप भी जाएगा.' उन्होंने इस लाइन को तीन बार दोहराया.

कांग्रेस समर्थकों पर मारपीट का आरोप

इसके बाद कार्यक्रम में माहौल गरमा गया. जिस शख्स ने ये बात कही थी, उसे वहां मौजूद लोगों ने घेर लिया. आरोप है कि कांग्रेस समर्थकों ने उसके साथ मारपीट की और उसे कार्यक्रम स्थल से बाहर कर दिया. घटना का वीडियो सामने आने के बाद बयान को लेकर राजनीतिक विवाद और तेज हो गया.

#WATCH | A ruckus broke out during Congress national president Mallikarjun Kharge's address at the 139th birth anniversary celebration of Dr. Shri Krishna Singh in Patna, Bihar A person present at the event said that PM Modi would not go anywhere, Kharge responded, "Modi ka baap bhi jayega." October 25, 2026

जिसकी बात पर हुआ हंगामा, उसने क्या सफाई दी?

विवाद के बीच उस शख्स की पहचान संतोष कुमार के रूप में हुई. कार्यक्रम से बाहर निकाले जाने के बाद उसने दावा किया कि वह खरगे के भाषण में बाधा डालने या प्रधानमंत्री का बचाव करने के इरादे से बात नहीं कह रहा था. उसके मुताबिक, उसकी पूरी बात सुने बिना ही गलत मतलब निकाल लिया गया.

संतोष कुमार ने कहा कि वह असल में ये कह रहा था कि जब तक कोई बड़ा आंदोलन नहीं होगा, मोदी नहीं जाएगा. उसका दावा है कि भीड़ में उसकी बात का सिर्फ एक हिस्सा सुनाई दिया, जिससे ऐसा लगा कि वह प्रधानमंत्री के सत्ता से नहीं हटने की बात कर रहा है. यही इस पूरे मामले का नया मोड़ है. संतोष के मुताबिक, उसकी बात का संदर्भ कुछ और था, लेकिन अधूरे वाक्य को सुनकर प्रतिक्रिया दी गई.

बीजेपी ने खरगे पर बोला हमला

बयान सामने आते ही भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष को घेरना शुरू कर दिया. बीजेपी नेताओं ने इसे प्रधानमंत्री और उनके परिवार के प्रति अपमानजनक टिप्पणी बताया. पार्टी का कहना है कि राजनीतिक विरोध के दौरान भी भाषा की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि खरगे ने शालीनता की सभी सीमाएं तोड़ दी हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पहले भी प्रधानमंत्री और उनके परिवार को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां करती रही है.

शाह ने राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भाषा को लेकर भी निशाना साधा. बिहार से आने वाले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि जब विपक्ष के पास देश के विकास, नीतियों और जनकल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ठोस बातें नहीं होतीं, तो वह व्यक्तिगत हमलों का सहारा लेता है.

'पीएम के पिताजी को लेकर बोली गई भाषा ठीक नहीं'

हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने भी खरगे के बयान पर आपत्ति जताई. सुमन ने कहा कि ऐसे आयोजनों का उद्देश्य राजनीतिक कटुता बढ़ाना नहीं होना चाहिए. प्रधानमंत्री के पिताजी को लेकर बोली गई भाषा भारतीय लोकतंत्र की गरिमा, सार्वजनिक जीवन की मर्यादा और भारतीय संस्कृति की परंपराओं के अनुकूल नहीं है. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी लंबे समय तक सत्ता में बने रहेंगे.

मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ शिकायत दर्ज

टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेता कृष्णा सिंह कल्लू ने पटना के कोतवाली थाने में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. इस टिप्पणी पर नाराजगी जताते हुए शिकायत में कहा गया कि सार्वजनिक मंच से ऐसी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल अनुचित है और संवाद की मर्यादा बनाए रखी जानी चाहिए. शिकायत में खरगे के बयान से संबंधित खबर, वीडियो और अन्य साक्ष्यों की जांच कराने की मांग की गई है.

कांग्रेस ने मुहावरे का दिया हवाला

बीजेपी के हमलों के बीच कांग्रेस ने खरगे के बयान का बचाव किया. पार्टी प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि खरगे ने एक मुहावरे का इस्तेमाल किया था. उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी विरोधियों के बारे में इससे ज्यादा तीखी टिप्पणियां कर चुके हैं. कांग्रेस का तर्क है कि बयान को उसके संदर्भ में देखा जाना चाहिए, जबकि बीजेपी इसे प्रधानमंत्री के प्रति व्यक्तिगत अपमान बता रही है.

कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा कि आज, बिहार में, जब खरगे जी भाषण दे रहे थे, एक भाजपा कार्यकर्ता ने अशिष्टता से कहा कि मोदी कहीं नहीं जाएंगे. यहां तक ​​कि अगर आपके पिता भी आएंगे, तो भी वह नहीं जाएंगे. ऐसी बेतुकी और आपत्तिजनक भाषा एक अनुभवी, वरिष्ठ नेता के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था. जवाब में, खरगे जी ने जवाब दिया कि मोदी जरूर जाएंगे और उनके 'पिता' भी जाएंगे, यहां उनका इशारा मोदी के वैचारिक मार्गदर्शकों यानी संघ और मोहन भागवत की ओर था.

जुबान फिसली या अधूरी बात से पैदा हुई गलतफहमी?

इस घटना में दो अलग-अलग बातें सामने आई हैं. पहली, खरगे ने मंच से 'मोदी का बाप भी जाएगा' कहा और बीजेपी ने इसे प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमला बताया. दूसरी, संतोष कुमार का दावा है कि उसकी बात पूरी सुनी नहीं गई और उसके शब्दों को गलत समझा गया. संतोष की सफाई इस विवाद में नया पहलू जरूर जोड़ती है, लेकिन खरगे की टिप्पणी से उठा सियासी विवाद अब और बड़ा होता दिखाई दे रहा है.

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