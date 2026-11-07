10 साल की बच्ची से 3 साल तक रेप, प्रेग्नेंट होने पर खुला राज, 65 वर्षीय वॉचमैन को उम्रकैद, कोर्ट ने क्यों नहीं दी फांसी?

Maharashtra Thane Rape Case: मामले का खुलासा फरवरी 2020 में हुआ था. केस में फैसला 6 साल बाद 6 नवंबर 2026 को आया.

दोषी ठाणे की एक सोसायटी में वॉचमैन का काम करता था

दोषी ने नाबालिग बच्ची से तीन साल तक दुष्कर्म किया

मामले में पुलिस ने फरवरी 2020 में केस दर्ज किया था

Maharashtra Thane Rape Case: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में एक नाबालिग बच्ची के साथ करीब तीन साल तक रेप किया गया. आरोपी आवासीय सोसाइटी में चौकीदारी का काम करता था. वह बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर बिल्डिंग की छत पर ले जाता और उसके साथ दुष्कर्म करता. बच्ची के प्रेग्नेंट होने और नवजात का शव मिलने के बाद मामला सामने आया. न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार उस बच्ची की उम्र करीब 10 साल थी. करीब 6 साल 9 महीने बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए अंतिम सांस तक जेल में रहने की आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

2017 और गर्मी का महीना

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, साल 2017 गर्मी के महीने में डोंबिवली की एक आवासीय सोसायटी में रहने वाली बच्ची के साथ चौकीदार उत्तम निकल्जे ने यौन शोषण शुरू किया. वह उसे चॉकलेट का लालच देकर बिल्डिंग की छत पर ले जाता था और डरा धमका कर रेप करता था. यह सिलसिला 2020 तक चला यानी दोषी ने 3 साल तक लगातार बच्ची के साथ दुष्कर्म. इस दौरान वह प्रेग्नेंट हो गई.

20 फरवरी 2020: कचरे के पास मिला नवजात का शव

क्रांतिनगर में कचरा इकट्ठा करने वाली टीम को कूड़ेदान के पास काले कपड़े में लिपटा मृत नवजात मिला, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और सनसनी फैल गई. इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

STORY | POCSO court hands life term till natural death to 65-yr-old man for minor's rape in Dombivali A special court in Maharashtra's Thane district has sentenced a 65-year-old man to life imprisonment until natural death for repeatedly assaulting a 10-year-old girl over three years and impregnating her. READ: https://t.co/4t29KsdEYr — Press Trust of India (@PTI_News) November 7, 2026

फरवरी 2020: बच्ची ने परिवार को बताई आपबीती

जांच में सामने आया कि बच्ची को पेट में तेज दर्द की शिकायत हुई थी. उसे क्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर ले जाया गया, जहां अबॉर्शन हुआ. इसके बाद बच्ची ने अपने माता-पिता को आपबीती बताई और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ IPC और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया.

23 फरवरी 2020: पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

डोंबिवली पुलिस ने आरोपी उत्तम निकल्जे को 23 फरवरी 2020 को किया. उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे कोर्ट ने पुलिस हिरासत में भेज दिया.

6 नवंबर 2026: कोर्ट सुनाई सजा

कल्याण की स्पेशल कोर्ट के जज लक्ष्मीकांत ए. बिदवई ने 65 वर्षीय उत्तम निकल्जे को प्राकृतिक मृत्यु तक कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई. उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और पीड़िता को आर्थिक मुआवजा देने का आदेश दिया.

कोर्ट ने दोषी को क्यों नहीं दी फांसी?

कोर्ट ने माना कि आरोपी ने कई वर्षों तक सोची- समझी साजिश के तहत इस अपराध को अंजाम दिया. कोर्ट ने फैसले में कहा कि यह मामला 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' श्रेणी में नहीं आता, इसलिए मृत्युदंड देना उचित नहीं होगा. अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषी को प्राकृतिक मृत्यु होने तक कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पॉक्सो कानून की धारा 6 के तहत इस मामले में आजीवन कारावास का मतलब दोषी को बाकी बची जिंदगी तक जेल में रहना है. यानी उसे सामान्य उम्रकैद की तरह कुछ साल बाद रिहाई नहीं मिलेगी. वह अंतिम सांस तक जेल में ही रहेगा.

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