बहन के सामने अंडरवीयर में कराया डांस, लिपिस्टिक पोती, सिगरेट से दागा, शिवा को बेइंतहा टॉर्चर करती थी श्रद्धा, साइकेट्रिस्ट बोले- 'दुख देने में...'

शिवा शर्मा 9 अक्टूबर को श्रद्धा दुबे के फ्लैट की बालकनी से गिर गए थे, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी. इस मामले में श्रद्धा, बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश को गिरफ्तार किया गया.

कपड़े उतरवाकर लाठी के बल पर डांस कराया. बॉडी पर लिपिस्टिक पोती. बहन और ड्राइवर के सामने बेइज्जत किया. लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा मर्डर केस में श्रद्धा दुबे ने पुलिस के सामने हैरान कर देने वाले खुलासे किए. श्रद्धा ने कबूल किया कि 9 अक्टूबर को उसने शिवा को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया था.



श्रद्धा ने बहन रश्मि, आमिर और ड्राइवर दानिश के सामने शिवा को जबरन डांस करने के लिए मजबूर किया था. श्रद्धा ने इनके साथ मिलकर शिवा को घंटों बेइज्जत किया. उसने कबूल किया कि मैं शिवा का इस्तेमाल कर रही थी और वो उसके पूरी तरह कंट्रोल में था. इतना ही नहीं श्रद्धा शिवा से पैर भी दबवाती थी. श्रद्धा ने शिवा के कई आपत्तिजनक वीडियो बनाकर रखे थे, जिनके जरिए वो उसे ब्लैकमेल करती थी.

पुलिस के सामने कबूले श्रद्धा ने राज

लखनऊ पुलिस ने पहले तो श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और दानिश से अलग-अलग पूछताछ की. उन तीनों ने अलग-अलग बयान दिए, उसके बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए उन तीनों को एक साथ बैठाया गया, तब उनको समझ आया कि वो अब फंस चुके हैं और फिर वो उन्होंने शिवा शर्मा की मौत से जुड़े राज बताए.

शिवा को नौकरों की तरह ट्रीट करती थी श्रद्धा

श्रद्धा अपने कथित बॉयफ्रैंड शिवा शर्मा को नौकरों की तरह ट्रीट करती थी. उससे पैर दबवाती थी. कभी सिगरेट तो कभी कोई दूसरा सामान लेने भेजती रहती थी. उसने शिवा को कई ऐसी फोटो दिखाई थीं, जिनमें वो बड़े अधिकारियों के साथ मौजूद थी. ऐसा वो शिवा पर रौब झाड़ने के लिए करती थी. आजतक ने सूत्रों के हवाले से लिखा, 'तीनों आरोपियों ने कबूला कि 9 अक्टूबर के दिन भी उन्होंने शिवा शर्मा के कपड़े उतरवाकर उससे अंडरवीयर में जबरन डांस करवाया. उसके साथ मारपीट की. उसकी बॉडी को सिगरेट से दागा और चेहरा, पेट-पीठ को लिपिस्टक से पोत दिया था.'

एक्सपर्ट बोले- ऐसे लोग नॉर्मल नहीं होते

श्रद्धा दुबे के इस बिहेवियर को लेकर DNA India हिंदी से बात करते हुए साइकेट्रिस्ट डॉ. पंकज कुमार कहा कि ऐसे लोगों के माइंड में कहीं न कहीं परवर्जन होते हैं. ये नॉर्मलसी से अलग है. नॉर्मल व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा.

ऐसे ट्रीट करने से सुपीरियरिटी की फीलिंग आती है: एक्सपर्ट

उन्होंने कहा, 'जब अपने चार दोस्तों या फैमिली के सामने कोई पार्टनर के ऐसे कर रहा है तो उसको फीलिंग अथॉरिटी आती है कि मैं कंट्रोलर हूं. मैं इंचार्ज हूं. उसे सुपीरियरिटी की फीलिंग आती है. इससे सुपर ईगो एक्टिवेट हो जाता है. उसको लगता है कि मेरी बात मानी जाएगी और सब मेरे आगे-पीछे घूमेंगे. उसके सेल्फ ईगो को हवा मिल रही है. उसको एक तरह से खाना मिल रहा है. इससे धीरे-धीरे वो गुब्बारे की तरह फूलती जाती है. अगर रोका न जाए तो तो हर दिन बढ़ेगी. इनके स्पेसफिक अर्जेस होते हैं, उनको सबसे सामने दिखावा करने में अच्छा करता है.'

श्रद्धा दुबे जैसे लोगों का हो सकता है इलाज?

जब साइकेट्रिस्ट से पूछा गया कि श्रद्धा दुबे जैसे लोगों का इलाज संभव है? तो उन्होंने कहा कि बिलकुल ऐसे लोगों का थैरेपी से इलाज हो सकता है, लेकिन कुछ गंभीर मामलों में दवाई भी देनी पड़ती है.

किसान बाजार में हुक्का पीती थी श्रद्धा दुबे

लखनऊ के विभूतिखंड के किसान बाजार में श्रद्धा अकसर शाम को जाती थी. यहां लाइन से कैफे और रेस्टोरेंट हैं, इसलिए शहर के अमीर और डॉनगीरी करने वाले लोग इकट्ठे होते हैं. श्रद्धा अपनी पूरी टोली के साथ जाती थी. यहां वो एक कैफे में बैठकर हुक्का पीती थी और अमीर लड़कों को फंसाने के लिए टारगेट करती थी. शिवा शर्मा से भी श्रद्धा की पहली मुलाकात इसी कैफे में हुई थी.

(श्रद्धा दुबे, फोटो- इंस्टाग्राम अकाउंट)

श्रद्धा का कोई राज जान गया था शिवा: मृतक की मां

शिवा की मां रंजना शर्मा ने इन खुलासों पर कहा, 'शिवा को इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत नॉलेज था, जिसका इस्तेमाल करके वो कोई बड़ा राज जान गया था. श्रद्धा और उसकी पूरी मंडली को इसका बाहर आना मंजूर नहीं था क्योंकि उनके बहुत सारे राज खुल जाते, इसलिए उन्होंने जल्दी-जल्दी में शिवा को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार करके उसे हड़बड़ी में ही एग्जीक्यूट कर दिया.

शिवा शर्मा की बॉडी पर थे सिगरेट से दागने के निशान

कारोबारी शिवा शर्मा (28) नौ अक्टूबर को हजरतगंज के बालू अड्डा क्षेत्र स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट के चौथे फ्लोर की बालकनी से गिर गए थे. जब ये घटना हुई, तब उनकी बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था, वो सिर्फ अंडरवीयर में थे. शिवा की बॉडी पर लिपिस्टिक और सिगरेट से दागने के निशान थे.

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