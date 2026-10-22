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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

शिवा शर्मा जब चौथे फ्लोर से गिरे, तब फ्लैट पर कौन था, नेपाल क्यों भागी? पुलिस ने दागे सवाल, श्रद्धा का नहीं टूटा मौन व्रत!

लखनऊ पुलिस ने 19 अक्टूबर को श्रद्धा दुबे समेत तीनों आरोपियों को नागपुर से अरेस्ट किया. नागपुर कोर्ट से 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर इन तीनों आरोपियों को लखनऊ लेकर आई.

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Rishi Kant

Updated : Oct 22, 2026, 10:30 PM IST

शिवा शर्मा जब चौथे फ्लोर से गिरे, तब फ्लैट पर कौन था, नेपाल क्यों भागी? पुलिस ने दागे सवाल, श्रद्धा का नहीं टूटा मौन व्रत!

लखनऊ की कोर्ट ने श्रद्धा दुबे समेत तीनों आरोपियों को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. (फोटो-Instagram)

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  • श्रद्धा दुबे फरार होने के 11 दिन बाद नागपुर से हुई अरेस्ट
  • नागपुर से 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर तीनों आरोपियों को लाई लखनऊ पुलिस
  • कोर्ट ने श्रद्धा समेत तीनों आरोपियों को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा केस की मुख्य आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश को गुरुवार (22 अक्टूबर) को 10 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया. नागपुर से लाए जाने के बाद लखनऊ पुलिस ने इन तीनों आरोपियों से करीब छह घंटे तक पूछताछ भी की. हालांकि श्रद्धा दुबे ने इस दौरान किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया. 

लखनऊ सेंट्रल के डीसीपी अर्पित विजयवर्गीय ने मीडिया को बताया, 'हम श्रद्धा दुबे, रश्मि दुबे और दानिश को ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाए हैं. उनसे पूछताछ की गई है. उनके पास से दो मोबाइल फोन और कुछ दूसरी चीजें बरामद हुई हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है. मामले के सभी पहलुओं की जांच की जाएगी. जिन लोगों ने भी उनकी मदद की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.'

श्रद्धा दुबे ने पुलिस के सवालों पर चुप्पी साधी हुई है. आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने जब उससे पूछा कि वारदात के बाद तुम नेपाल कैसे पहुंची और इस दौरान तुम्हारे साथ कौन-कौन था, तुम्हारा खर्चा किसने उठाया, नागपुर में जिस फ्लैट में तुम रुकी थी, वो किसका है? इन सवालों पर उसने सिर्फ इतना ही कहा- 'मेरे वकील से बात करिए, मुझसे नहीं.'

पुलिस ने श्रद्धा दुबे से पूछे ये सवाल

-एटीएम से बिना पैसे निकाले और बिना यूपीआई इस्तेमाल किए तुम्हारे पास कैश कहां से आया?
-9 अक्टूबर को शिवा शर्मा की मौत कैसे हुई और उस समय फ्लैट में कौन-कौन मौजूद था?
-शिवा शर्मा की मौत के बाद किसके कहने पर फरार हुई?
-वारदात के बाद नेपाल कैसे पहुंची और फिर वापस कैसे आई?
-नेपाल से वापस लखनऊ और आगरा क्यों आई, मकसद क्या था?
-जिन-जिन ठिकानों पर रुकी, वहां किसने व्यवस्था की?

लखनऊ पुलिस ने यूपी एसटीएफ के साथ जॉइंट ऑपरेशन में 11 दिनों से फरार श्रद्धा दुबे समेत तीनों आरोपियों को नागपुर से अरेस्ट किया था. यूपी पुलिस नागपुर कोर्ट से 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर इन तीनों आरोपियों को लखनऊ लेकर आई है. यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने बताया कि श्रद्धा दुबे हमेशा बुर्का पहनकर ट्रेवल करती थी ताकि पुलिस को चकमा दे सके. वो अकसर टैक्सी का इस्तेमाल करते थे और बीच में ही उसे छोड़कर ई-रिक्शा या फिर ऑटो से आगे जाते थे, जिसकी वजह से उन्हें ट्रेस करना मुश्किल हो गया था.  

आमिर बॉयफ्रेंड तो श्रद्धा का शिवा शर्मा से क्या रिलेशन?

श्रद्धा दुबे का बॉयफ्रेंड आमिर था, जिसे लखनऊ पुलिस ने 21 अक्टूबर को अरेस्ट किया. सवाल ये भी उठा कि जब बॉयफ्रेंड था तो शिवा शर्मा के साथ श्रद्धा लिव-इन में क्यों रहती थी? क्या सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए उसने ये ढोंग रचा था?

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आमिर ही वो शख्स है, जिसने श्रद्धा दुबे को लखनऊ से  सीतापुर होकर बहराइच में नेपाल बॉर्डर पर छोड़ा था. उसने श्रद्धा को मोबाइल फोन और फर्जी पहचान पत्र पर सिम कार्ड भी दिलाया था. श्रद्धा ने इस नंबर से किन-किन लोगों से कॉन्टेक्ट किया था और क्या-क्या मदद ली थी, अब ये भी पुलिस की जांच के दायरे में है.

शिवा शर्मा की 9 अक्टूबर को चौथे फ्लोर से गिरकर हुई मौत 

शिवा शर्मा की 9 अक्टूबर को हजरतगंज के अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी. शिवा करीब चार महीने से श्रद्धा दुबे के साथ लिव-इन में रह रहा था. इस वारदात ने सनसनी इसलिए भी मचाई क्योंकि जब शिवा शर्मा नीचे गिरा तो वो सिर्फ अंडरवियर में था और उसकी चेहरे पर लिपस्टिक लगी हुई थी. बॉडी पर सिगरेट से जलाए जाने के दाग भी थे. 

ये भी पढ़ें- बुर्का पहनकर ट्रेवल, कभी टैक्सी-कभी रिक्शा, बार-बार ठिकाने बदले... लखनऊ की श्रद्धा दुबे ने कैसे 11 दिनों तक दिया पुलिस को चकमा?

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