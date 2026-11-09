Lucknow: कार में 4000 रुपये का पेट्रोल भरवाया और बिना पैसे दिए भागे, सेल्समैन ने रोका तो हाईवे पर 500 मीटर तक घसीटा; Video

लखनऊ साउथ के डीसीपी मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान कर ली गई है. उन्हें जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

पेट्रोल पंप पर हाई स्पीड में कार दौड़ाते हुए दबंग. विंडो के पास लटका हुआ सेल्समैन. वो चिल्लाता रहा, लेकिन दबंगों ने एक नहीं सुनी. वो उनसे कुछ अपने लिए नहीं मांग रहा था, बल्कि पेट्रोल पंप पर जो 4000 रुपये का फ्यूल भरवाया था, बस वही पैसे मांग रहा था. सुबह का समय था तो चारों ओर अंधेरा था. बस इसी का फायदा उठाकर दबंग भाग गए.



लखनऊ में गोसाईंगंज क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप पर 8 नवंबर को सुबह करीब 4 बजकर 20 मिनट पर एक कार आई. कार सवार लोगों ने सेल्समैन से 4000 रुपये की पेट्रोल डालने को कहा. सेल्समैन ने फ्यूल भर दिया और उसके बाद कार की आगे वाली विंडो के पास पैसे मांगने पहुंचा. जब उसने शीशे के बाहर से पैसे देने को कहा तो अचानक ड्राइवर ने कार की स्पीड तेज कर दी.

लखनऊ में पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ हैवानियत! पेट्रोल भरवाया और बिना पैसे दिए भागने लगे कार सवार! कर्मचारी ने रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने उसका हाथ पकड़ लिया और करीब एक किलोमीटर तक हाईवे पर घसीटते रहे। घायल कर्मचारी को सड़क पर छोड़कर आरोपी फरार हो गए। CCTV वायरल है। https://t.co/5kjsr8ZnR4 — Er Manish Rajak (@ManishCEO2) November 9, 2026

500 मीटर घसीटकर सेल्समैन को छोड़ा

कार की स्पीड इतनी तेज थी कि अगर वो सामने किसी पिलर या दीवार में टकराती तो शायद उसके परखच्चे उड़ जाते. कार की इतनी स्पीड देखकर भी सेल्समैन ने हार नहीं मानी. वो चिल्लाया और उसने कार की विंडो के जरिए अंदर से गेट को पकड़ लिया, लेकिन कार सवार दबंगों को बिल्कुल भी रहम नहीं आया. उन्होंने स्पीड को और बढ़ा दिया और सेल्समैन को करीब 500 मीटर तक घसीटा. जब देखा कि सेल्समैन को ज्यादा चोटें आ सकती हैं तो उसे सड़क किनारे छोड़कर भाग गए.

पेट्रोल पंप मैनेजर ने दर्ज कराई शिकायत

लखनऊ में हुई ये वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. इसका सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि इस घटना में सेल्समैन गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में एडमिट कराया गया. पेट्रोल पंप मैनेजर ने इसकी शिकायत पुलिस थाने में कराई है.

आरोपियों की पहचान हुई, 3 टीमें बनीं: DCP

लखनऊ साउथ के डीसीपी मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान कर ली गई है. उन्हें जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

डीसीपी ने कहा, 'गोसाईंगंज थाना क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप के मैनेजर ने शिकायत दर्ज कराई है कि आज सुबह करीब 4:20 बजे कार में सवार कुछ लोगों ने अपनी गाड़ी में 4,000 रुपये का पेट्रोल भरवाया. वे बिना पैसे दिए वहां से निकलने की कोशिश करने लगे, जिस पर सेल्समैन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद उनके साथ एक घटना घटी.'

#WATCH | Lucknow, UP: DCP South Mohammad Mustaque says, "The manager of a petrol pump within the jurisdiction of the Gosainganj police station filed a complaint stating that, at approximately 4:20 AM today, some unidentified individuals in a car had fuel worth 6,000 rupees filled into their vehicle. They attempted to leave without making payment, at which point the salesman intervened and was subjected to an incident. A case has been promptly registered under the relevant legal sections. Three teams have been formed to investigate the matter; the accused have been identified through CCTV footage, and our teams are actively working to apprehend them." (08.11) (Source: Lucknow Police Media Cell) — ANI (@ANI) November 8, 2026

डीसीपी साउथ ने बताया कि इस मामले में संबंधित कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. जांच के लिए तीन टीमें बनाई गई हैं. आरोपियों की पहचान कर ली गई है और हमारी टीमें उन्हें पकड़ने के लिए लगातार काम कर रही हैं.

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