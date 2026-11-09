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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

Lucknow: कार में 4000 रुपये का पेट्रोल भरवाया और बिना पैसे दिए भागे, सेल्समैन ने रोका तो हाईवे पर 500 मीटर तक घसीटा; Video

लखनऊ साउथ के डीसीपी मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान कर ली गई है. उन्हें जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. 

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Rishi Kant

Updated : Nov 09, 2026, 11:35 AM IST

Lucknow: कार में 4000 रुपये का पेट्रोल भरवाया और बिना पैसे दिए भागे, सेल्समैन ने रोका तो हाईवे पर 500 मीटर तक घसीटा; Video

लखनऊ में पेट्रोल पंप पर सेल्समैन को घसीटा (फोटो: X वीडियो स्क्रीनग्रैब)

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पेट्रोल पंप पर हाई स्पीड में कार दौड़ाते हुए दबंग. विंडो के पास लटका हुआ सेल्समैन. वो चिल्लाता रहा, लेकिन दबंगों ने एक नहीं सुनी. वो उनसे कुछ अपने लिए नहीं मांग रहा था, बल्कि पेट्रोल पंप पर जो 4000 रुपये का फ्यूल भरवाया था, बस वही पैसे मांग रहा था. सुबह का समय था तो चारों ओर अंधेरा था. बस इसी का फायदा उठाकर दबंग भाग गए. 
 
लखनऊ में गोसाईंगंज क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप पर 8 नवंबर को सुबह करीब 4 बजकर 20 मिनट पर एक कार आई. कार सवार लोगों ने सेल्समैन से 4000 रुपये की पेट्रोल डालने को कहा. सेल्समैन ने फ्यूल भर दिया और उसके बाद कार की आगे वाली विंडो के पास पैसे मांगने पहुंचा. जब उसने शीशे के बाहर से पैसे देने को कहा तो अचानक ड्राइवर ने कार की स्पीड तेज कर दी. 

500 मीटर घसीटकर सेल्समैन को छोड़ा

कार की स्पीड इतनी तेज थी कि अगर वो सामने किसी पिलर या दीवार में टकराती तो शायद उसके परखच्चे उड़ जाते. कार की इतनी स्पीड देखकर भी सेल्समैन ने हार नहीं मानी. वो चिल्लाया और उसने कार की विंडो के जरिए अंदर से गेट को पकड़ लिया, लेकिन कार सवार दबंगों को बिल्कुल भी रहम नहीं आया. उन्होंने स्पीड को और बढ़ा दिया और सेल्समैन को करीब 500 मीटर तक घसीटा. जब देखा कि सेल्समैन को ज्यादा चोटें आ सकती हैं तो उसे सड़क किनारे छोड़कर भाग गए. 

पेट्रोल पंप मैनेजर ने दर्ज कराई शिकायत

लखनऊ में हुई ये वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. इसका सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि इस घटना में सेल्समैन गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में एडमिट कराया गया. पेट्रोल पंप मैनेजर ने इसकी शिकायत पुलिस थाने में कराई है.

आरोपियों की पहचान हुई, 3 टीमें बनीं: DCP

लखनऊ साउथ के डीसीपी मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान कर ली गई है. उन्हें जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. 

डीसीपी ने कहा, 'गोसाईंगंज थाना क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप के मैनेजर ने शिकायत दर्ज कराई है कि आज सुबह करीब 4:20 बजे कार में सवार कुछ लोगों ने अपनी गाड़ी में 4,000 रुपये का पेट्रोल भरवाया. वे बिना पैसे दिए वहां से निकलने की कोशिश करने लगे, जिस पर सेल्समैन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद उनके साथ एक घटना घटी.'

डीसीपी साउथ ने बताया कि इस मामले में संबंधित कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. जांच के लिए तीन टीमें बनाई गई हैं.  आरोपियों की पहचान कर ली गई है और हमारी टीमें उन्हें पकड़ने के लिए लगातार काम कर रही हैं. 

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