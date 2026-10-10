दिल्ली में लॉकडाउन जैसा नजारा! CJP नेताओं के बाद ममता-केजरीवाल भी डिटेन, BJP ने बताया- 'भीड़तंत्र पर लोकतंत्र की जीत'

CJP Protest: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और 'लोकतंत्र बचाओ अभियान' के तहत 10 अक्तूबर को CJP ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तैयारी की थी, लेकिन दिल्ली पुलिस फ्रंट फुट पर पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात थी.
CJP Protests: दिल्ली पुलिस ने 2000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया है. (Photo: ANI)
CJP Protest: देश की राजधानी दिल्ली छावनी में तब्दील है. सेंट्रल दिल्ली में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगी हैं. दुकानें बंद हैं और चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात है. जंतर-मंतर जाने वाले हर रास्ते को पुलिस ने सील कर दिया है. CJP नेता अभिजीत दीपके, ध्रुव राठी, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया है. वहीं, 2000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को भी डिटेन किया गया है. CJP के प्रदर्शन के ऐलान के बाद से ही दिल्ली और उसके आसपास के बॉर्डर इलाकों में मल्टीलेवल सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए थे.
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और 'लोकतंत्र बचाओ अभियान' के तहत 10 अक्तूबर को CJP ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तैयारी की थी, लेकिन दिल्ली पुलिस फ्रंट फुट पर पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात थी. दिल्ली पुलिस के एक दिन पहले ही इसकी तैयारी कर ली थी. यूपी और हरियाणा की तरफ से दिल्ली आने वाले हर रास्ते पर दिल्ली की बड़ी टीम तैनात है और हर गाड़ी की तलाशी ली जा रही है.
दिल्ली छावनी में तब्दील, चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात
- दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले सुबह 10 बजे के करीब गुरुग्राम पुलिस के साथ मिलकर यूट्यूबर ध्रुव राठी को हिरासत में ले लिया. राठी खास तौर पर इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए ही भारत पहुंचे थे. इसके बाद पुलिस ने CJP की लीगल टीम की हेड रत्ना सिंह को डिटेन किया. फिर दिल्ली एयरपोर्ट से पुलिस ने अभिजीत दीपके को प्लेन के अंदर से डिटेन कर लिया. दीपके के बाद CJP प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका को भी हिरासत में लिया.
- पुलिस ने इसके बाद दोपहर तक AAP नेता अरविंद केजरीवाल, बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी, केरल के पूर्व CM पिनाराई विजयन, नेहा बोरा, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण के साथ-साथ कई विपक्षी नेताओं और एक्टिविस्ट को चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों के मार्च के दौरान हिरासत में ले लिया.
- AISA लीडर नेहा बोरा, एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को जंतर-मंतर पर लगभग लॉकडाउन जैसी स्थिति के बाद दिल्ली हाट जाते समय हिरासत में लिए गए. प्रदर्शन करने वाले एक्टिविस्ट ने लोगों से दिल्ली हाट तक मार्च करने की अपील की थी. ममता बनर्जी और दूसरे TMC नेताओं को दिल्ली में उनके घर के बाहर से हिरासत में लिया गया.
- न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन को रोकने के लिए लगभग 27,000 पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों को तैनात किया है. इसके साथ-साथ 40 से ज्यादा मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट पर रोक है. सेंट्रल दिल्ली में ट्रैफिक डायवर्जन लागू है. दिल्ली और निजामुद्दीन आने वाली 250 से ज्यादा ट्रेनों को दोपहर 2 बजे तक कैंसिल कर दिया गया था. राजधानी हाई अलर्ट पर है और दिल्ली में लगभग लॉकडाउन जैसा माहौल है.
- CJP ने एक बयान जारी कर अपने नेताओं को हिरासत में लिए जाने की कड़ी आलोचना की. कॉकरोच जनता पार्टी ने इस कार्रवाई को आने-जाने की आजादी का उल्लंघन बताया और उनकी तुरंत और बिना शर्त रिहाई की मांग की. पार्टी ने CEC पर वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान वोटर-लिस्ट में हेरफेर करने और वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 6 से जुड़े बदलावों को कंट्रोल करने का आरोप लगाया है.
- दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा चिंताओं और पिछले प्रदर्शनों के दौरान शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए विरोध प्रदर्शन की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया था. पुलिस ने शुक्रवार (अक्तूबर, 09, 2026) को रात 10 बजे तक अगले 24 घंटों के लिए मोबाइल इंटरनेट पर भी पाबंदी लगा दी थी. दिल्ली पुलिस (स्पेशल सेल) के डिप्टी कमिश्नर मनीषी चंद्रा ने की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा कि जनपथ-कर्तव्य पथ क्रॉसिंग से चार KM के दायरे में मोबाइल इंटरनेट सर्विस ब्लॉक रहेगी.
- दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार ने CJP और विपक्ष के प्रदर्शन के असर को कम करने के लिए नेशनल कैपिटल पर एक मल्टी-लेवल सिक्योरिटी कवर (एक 37-पॉइंट ड्रैगनेट) लगाया है. इंडियन एक्सप्रेस ने दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी है. पुलिस का कहना है कि पिछली बार CJP के प्रदर्शन से उन्हें काफी सीख मिली है. सीनियर अधिकारियों का मानना है कि पिछली बार दो गंभीर चूक हुई थीं और इस बार यह गलती नहीं दोहरानी थी.
- न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, सुरक्षा कारणों के चलते 'दिल्ली हाट' को भी बंद कर दिया गया है. INA और दिल्ली हाट के पास AISA और अन्य संगठनों के सदस्यों के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने यह फैसला लिया. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, AIIMS से सफदरजंग मकबरे तक अरबिंदो मार्ग पर ट्रैफिक अब सामान्य हो गया है.
- उधर, BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद संबित पात्रा ने दिल्ली में हुए प्रदर्शन को 'अराजकतावादियों का फ्लॉप शो' करार दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेता कथित चुनावी गड़बड़ियों के नाम पर फर्जी खबरें फैलाकर देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. पात्रा ने इसे 'भीड़तंत्र पर लोकतंत्र की जीत' बताया.
- ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन क्यों: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर SIR के दौरान मतदाता सूची में गड़बड़ी करने और वोटर रजिस्ट्रेशन के 'फॉर्म 6' में बदलाव के लिए अपने दो सहयोगी निर्वाचन आयुक्तों की आपत्ति को दरकिनार करने के आरोप लग रहे हैं. CJP ने इन्हीं कथित अनियमितताओं को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन का आह्वान किया था, जिसकी दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी.