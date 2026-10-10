दिल्ली में लॉकडाउन जैसा नजारा! CJP नेताओं के बाद ममता-केजरीवाल भी डिटेन, BJP ने बताया- 'भीड़तंत्र पर लोकतंत्र की जीत'

CJP Protest: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और 'लोकतंत्र बचाओ अभियान' के तहत 10 अक्तूबर को CJP ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तैयारी की थी, लेकिन दिल्ली पुलिस फ्रंट फुट पर पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात थी.

CJP Protest: देश की राजधानी दिल्ली छावनी में तब्दील है. सेंट्रल दिल्ली में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगी हैं. दुकानें बंद हैं और चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात है. जंतर-मंतर जाने वाले हर रास्ते को पुलिस ने सील कर दिया है. CJP नेता अभिजीत दीपके, ध्रुव राठी, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया है. वहीं, 2000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को भी डिटेन किया गया है. CJP के प्रदर्शन के ऐलान के बाद से ही दिल्ली और उसके आसपास के बॉर्डर इलाकों में मल्टीलेवल सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए थे.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और 'लोकतंत्र बचाओ अभियान' के तहत 10 अक्तूबर को CJP ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तैयारी की थी, लेकिन दिल्ली पुलिस फ्रंट फुट पर पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात थी. दिल्ली पुलिस के एक दिन पहले ही इसकी तैयारी कर ली थी. यूपी और हरियाणा की तरफ से दिल्ली आने वाले हर रास्ते पर दिल्ली की बड़ी टीम तैनात है और हर गाड़ी की तलाशी ली जा रही है.

दिल्ली छावनी में तब्दील, चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात