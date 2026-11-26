आमिर खान जल्द ही फिल्म 'ललकारा' में भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी लाला अमरनाथ का किरदार निभाते नजर आएंगे. 'लालाजी' भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज थे.

भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं, जिनकी कहानी सिर्फ रनों और विकेटों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके संघर्ष, जज्बे और हौसले की भी मिसाल है. ऐसे ही एक दिग्गज खिलाड़ी थे लाला अमरनाथ, जिन्होंने उस दौर में भारतीय क्रिकेट को पहचान दिलाई, जब अंग्रेजों का दबदबा हुआ करता था. अब इसी महान क्रिकेटर की जिंदगी बड़े पर्दे पर दिखाई देने वाली है.

बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान निर्देशक आशुतोष गोवारिकर की फिल्म 'ललकारा' में लाला अमरनाथ का किरदार निभाने जा रहे हैं. फिल्म की कहानी भारतीय क्रिकेट के उस ऐतिहासिक दौर पर आधारित होगी, जब आजादी के बाद भारत ने पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेली थी.

मैदान पर पसीना बहा रहे हैं आमिर खान

आमिर खान इस किरदार के लिए खास तैयारी भी कर रहे हैं. उनके साथ विक्रांत मैसी, जितेंद्र कुमार और धैर्य करवा भी क्रिकेट की ट्रेनिंग ले रहे हैं. फिल्म के लिए आमिर का लुक टेस्ट भी पूरा हो चुका है और वह लाला अमरनाथ के अंदाज में ढलने के लिए मैदान पर पसीना बहा रहे हैं. लेकिन इस फिल्म की असली दिलचस्पी उस शख्स की जिंदगी में है, जिसने भारतीय क्रिकेट को कई ऐतिहासिक पल दिए.

संघर्षों में बीता था लाला अमरनाथ का बचपन

11 सितंबर 1911 को पंजाब के कपूरथला में जन्मे लाला अमरनाथ का बचपन काफी संघर्षों में बीता. छोटी उम्र में मां का साया उठ गया और उनका पालन-पोषण लाहौर में उनकी बुआ ने किया. परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी. क्रिकेट खेलने के लिए आज जैसी सुविधाएं भी मौजूद नहीं थीं, लेकिन खेल के प्रति उनका जुनून कम नहीं हुआ. स्थानीय मैदानों पर मेहनत करते हुए उन्होंने अपनी प्रतिभा को निखारा और जल्द ही बड़े स्तर पर अपनी पहचान बना ली.

जब अंग्रेजों के सामने खेली शानदार पारी

लाला अमरनाथ की जिंदगी का सबसे यादगार अध्याय 17 दिसंबर 1933 को लिखा गया. उस समय भारत और इंग्लैंड के बीच बंबई के जिमखाना मैदान पर टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा था. भारत में अभी भी अंग्रेजों का ही राज था. ये भारत की पहली घरेलू टेस्ट सीरीज का हिस्सा था. महज 22 साल की उम्र में अपना पहला टेस्ट खेल रहे लाला अमरनाथ ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने ऐसी बल्लेबाजी की, जिसे भारतीय क्रिकेट कभी नहीं भूल सकता.

भारत की तरफ से शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज

भारत की दूसरी पारी में टीम ने सिर्फ 21 रन पर दो विकेट गंवा दिए थे. मुश्किल हालात में बल्लेबाजी करने उतरे लाला ने आक्रामक अंदाज अपनाया. उन्होंने महज 117 मिनट में शतक पूरा कर लिया. उनकी 118 रनों की पारी में 21 चौके शामिल थे. कप्तान सीके नायडू के साथ उन्होंने 186 रनों की शानदार साझेदारी भी की. इस तरह वह टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए.

उनकी इस ऐतिहासिक पारी के बावजूद भारत मुकाबला नहीं बचा सका और इंग्लैंड ने नौ विकेट से जीत दर्ज की. लेकिन नतीजे से अलग लाला अमरनाथ ने बता दिया था कि भारतीय बल्लेबाज भी अंग्रेज गेंदबाजों का डटकर मुकाबला कर सकते हैं. खास बात ये है कि ये उनके टेस्ट करियर का इकलौता शतक रहा.

गेंद से भी अंग्रेजों की उड़ाई नींद

लाला अमरनाथ सिर्फ बल्ले के दम पर ही नहीं पहचाने जाते थे. वह एक बेहतरीन ऑलराउंडर भी थे. 1946 के इंग्लैंड दौरे पर लॉर्ड्स में उन्होंने गेंदबाजी से भी कमाल दिखाया. इंग्लैंड की पहली पारी में उन्होंने लेन हटन, सिरिल वॉशब्रुक, डेनिस कॉम्पटन और वॉली हैमंड जैसे दिग्गज बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा. उनकी स्विंग बॉलिंग का अंग्रेजों के पास कोई जवाब नहीं था.

आजादी के बाद 1947 में उन्हें भारतीय टीम के पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे की कप्तानी सौंपी गई. इस तरह वह स्वतंत्र भारत के पहले टेस्ट कप्तान बने. सामने डॉन ब्रैडमैन की मजबूत ऑस्ट्रेलियाई टीम थी. भारत को पांचों टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन लाला अमरनाथ ने कप्तानी और जुझारू रवैये से टीम का नेतृत्व किया. इस दौरे पर विक्टोरिया के खिलाफ उनकी 228 रनों की पारी भी खूब चर्चा में रही.

लाला अमरनाथ के प्रथम श्रेणी के आंकड़े

मैच- 186

रन- 10,426

सर्वोच्च स्कोर- 262

बल्लेबाजी औसत- 41.37

शतक / अर्धशतक- 31 / 39

विकेट- 463

सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी- 7/14 (एक पारी में)

गेंदबाजी औसत- 22.98

पाकिस्तान के खिलाफ पहली टेस्ट सीरीज में दिलाई जीत

लाला अमरनाथ की जिंदगी का एक और बड़ा पड़ाव 1952-53 में आया. भारत और पाकिस्तान के बीच पहली ऑफिशियल टेस्ट सीरीज खेली गई. दोनों देश 1947 के बंटवारे के बाद पहली बार टेस्ट क्रिकेट में आमने-सामने थे. इस ऐतिहासिक सीरीज में भारतीय टीम की कमान लाला अमरनाथ के हाथों में थी.

16 अक्टूबर 1952 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर पहला टेस्ट शुरू हुआ. भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को पारी और 70 रनों से हराया. इसके बाद लखनऊ में पाकिस्तान ने पारी और 43 रनों से जीत दर्ज कर सीरीज बराबर कर दी. मुंबई में खेले गए तीसरे टेस्ट में भारत ने 10 विकेट से जीत हासिल करके फिर बढ़त बना ली. चेन्नई और कोलकाता में हुए आखिरी दोनों मुकाबले ड्रॉ रहे.

इस तरह पांच टेस्ट मैचों की सीरीज भारत ने 2-1 से जीती. लाला अमरनाथ की कप्तानी में मिली ये जीत भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद खास थी. आजादी के बाद दोनों देशों के बीच क्रिकेट के मैदान पर बनी इस नई प्रतिद्वंद्विता की शुरुआत ने आगे चलकर एक बड़े क्रिकेट इतिहास की नींव रखी.

19 साल, 24 टेस्ट, 878 रन और 45 विकेट

लाला अमरनाथ ने 19 साल लंबे टेस्ट करियर में 24 मुकाबले खेले. इस दौरान उन्होंने 878 रन बनाए और 45 विकेट हासिल किए. उनके नाम एक शतक और चार अर्धशतक दर्ज रहे. प्रथम श्रेणी क्रिकेट में भी उनका रिकॉर्ड शानदार था. उन्होंने 186 मैचों में 10,426 रन बनाने के साथ 463 विकेट लिए. उन्होंने आखिरी टेस्ट 1952 में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था.

लाला अमरनाथ के टेस्ट क्रिकेट के आंकड़े

मैच- 24

पारियां- 40

रन- 858

सर्वोच्च स्कोर- 118

बल्लेबाजी औसत- 24.38

शतक / अर्धशतक- 1 / 4

विकेट- 45

सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी- 8/167 (एक मैच में)

गेंदबाजी औसत- 32.91

क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी उन्होंने खेल से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा. राष्ट्रीय चयनकर्ता, टीम मैनेजर, कोच और रेडियो कमेंटेटर के तौर पर उन्होंने भारतीय क्रिकेट की सेवा की. उनके बाद उनके बेटों सुरिंदर अमरनाथ और मोहिंदर अमरनाथ ने भी भारतीय टीम में अपनी जगह बनाई. मोहिंदर अमरनाथ 1983 में विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा थे. 5 अगस्त 2000 को 88 साल की उम्र में लाला अमरनाथ ने दुनिया को अलविदा कह दिया था.

लगान के 25 साल बाद फिर क्रिकेट के मैदान में आमिर

अब इस महान खिलाड़ी की कहानी को आमिर खान पर्दे पर उतारने की तैयारी में हैं. फिल्म 'ललकारा' को लेकर इसलिए भी एक्साइटमेंट है, क्योंकि आमिर और निर्देशक आशुतोष गोवारिकर करीब 25 साल बाद फिर साथ काम करने जा रहे हैं. दोनों ने आखिरी बार 2001 में आई फिल्म लगान में साथ काम किया था. इस फिल्म ने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता, बल्कि ऑस्कर में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में नामांकन भी हासिल किया था.

लगान में क्रिकेट के जरिए अंग्रेजों को चुनौती देने वाले आमिर अब ललकारा में भारतीय क्रिकेट के उस असली नायक की कहानी लेकर आ रहे हैं, जिसने मैदान पर अंग्रेजों का मुकाबला किया और आजाद भारत को पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दिलाई. ये फिल्म सिर्फ एक खिलाड़ी की बायोपिक नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के शुरुआती संघर्ष, देश के गौरव और एक कप्तान के जज्बे की कहानी भी होने वाली है. फिल्म रिलीज की ऑफिशियल डेट तो अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दिसंबर 2027 में आ सकती है.

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