सुरक्षाबलों ने 16 नवंबर को कुलगाम के लारू इलाके में लतीफ भट को निसार डार के साथ ही घेर लिया था, लेकिन वो भागने में कामयाब हो गया. उस दिन उसका साथी उमर निसार डार मारा गया.

कश्मीर घाटी में हाफिज सईद के प्यादे लतीफ भट ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि CRPF पर हमला करने से 8 दिन में ही जहन्नुम की टिकट कट जाएगी. उसने उमर निसार डार के साथ 11 नवंबर को अखरान इलाके में मीर बाजार के पास CRPF की नाका पार्टी पर अटैक किया था और आज की तारीख 18 नवंबर यानी वो 8 दिन भी जिंदा नहीं रह पाया.

कहानी शुरू होती है, जम्मू-कश्मीर पुलिस को मिले खुफिया इनपुट से. पुलिस को ऐसा इनपुट मिला कि लतीफ भट जंगलपोरा गांव में है. रात में ही पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय सेना के जवानों ने पूरे गांव को घेर लिया. इससे लतीफ डर गया और उसने सुरक्षाबलों पर फायरिंग शुरू कर दी.

मस्जिद में जाकर छिप गया था आतंकी लतीफ

दोनों ओर से फायरिंग के बीच लतीफ भट इलाके के बीचों बीच स्थित गांव की एक मस्जिद में जाकर छिप गया. सुरक्षाबलों ने इस दौरान एसओपी का पालन किया ताकि धार्मिक स्थल को कोई नुकसान न पहुंचे. इतना ही नहीं, पुलिस की ओर से लतीफ के पास मोबाइल पहुंचाया गया ताकि उससे बात की जा सके और उसे सरेंडर के लिए मनाया जा सके.

SSP बोले- आतंकी से बात करने को पहुंचाया था फोन

कुलगाम के एसएसपी इनायलत अली चौधरी ने बताया कि हमने भारी गोलीबारी रोक दी और लतीफ भट को मनाने की कोशिश की. सेना के कमांडिंग ऑफिसर ने भी हथियार डालने को कहा, लेकिन उसने सरेंडर करने से मना कर दिया.

एसएसपी के मुताबिक, 'हमने उसे समझाने की काफी कोशिश की. हमने उससे सरेंडर करने की अपील की और बातचीत करने की कोशिश की. मैंने खुद उससे वीडियो कॉल पर बात की. 9 RR के कमांडिंग ऑफिसर और मैंने उससे लंबी बातचीत की. हमने उसे काफी देर तक फोन उपलब्ध कराया ताकि बातचीत हो सके.उसे याद दिलाया कि अभी उसकी पूरी जिंदगी बाकी है, लेकिन वह नहीं माना.बाद में वो एक मस्जिद के अंदर चला गया.'

#WATCH | Kulgam, Jammu and Kashmir: On the ongoing encounter, Senior Superintendent of Police (SSP) Kulgam Anayat Ali says, "This encounter is based on a credible input from the Jammu and Kashmir Police. With thorough planning and coordinated efforts alongside all security forces, we properly cordoned off the area today, where a local terrorist named Lateef is trapped in this encounter. We made extensive efforts to appeal to him to surrender and spoke with him. I personally had a video call with him, and I spoke with him for a fairly long time through a phone provided inside. We tried hard to persuade him to surrender, telling him that he is still young and has his whole life ahead of him. He did not agree and entered a mosque and opened fire around 2:45 AM. We are strictly following Standard Operating Procedures (SOPs) and exercising maximum restraint to ensure minimal damage to the mosque. We will neutralise this terrorist in due time; if it takes longer, we have no issue, as we have time and daylight on our side. Security forces have properly cordoned off the area. We hope to take all possible measures into account so that either he comes out on his own, or we handle the situation using our restraint methods to ensure zero or minimal damage to the mosque." "This will be one of our biggest successes of 2026. He became active on this very day last year (November 18, 2025), joined Lashkar-e-Taiba (LeT), and was heavily self-radicalised. He was receiving instructions from across the border to disrupt peace, tourism, and the economy after carrying out 3–4 ruthless attacks." (Source: SSP Office) — ANI (@ANI) November 18, 2026

जब सुरक्षाबलों ने वीडियो कॉल पर कहा- सरेंडर कर दो...

सुरक्षाबलों और आतंकी लतीफ के बीच बातचीत का वीडियो भी सामने आया है. जिसमें सुरक्षाकर्मी कहते हैं, 'लतीफ भाई, हम आपके साथ हैं. सरेंडर कर दीजिए, रुक जाइए, मैं अभी वहीं आ रहा हूं.' हालांकि आतंकी भट ने सरेंडर से मना कर दिया. उसने अरबी में कुछ प्रार्थनाएं पढ़ीं और कहा, 'मैं अल्लाह से मिलने निकला हूं. मैं बहुत खुश हूं. मेरे साथ सिर्फ अल्लाह है, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है.

Breaking 🚨 Kulgam Anti Terror Operation - Latif Bhat trapped! The escaped terrorist Latif Bhat is now hiding in a mosque in Zangalpora, Kulgam. Security forces are negotiating with Latif in a video call, but Latif is refusing to surrender. https://t.co/akTBQHHEYc — Pearl1024 (@Pearl_OSINT) November 18, 2026

रात में पौने 3 बजे लतीफ ने शुरू की फायरिंग

आतंकी के मना करने के बाद लाउडस्पीकर के जरिए भी लगातार घोषणाएं की गईं, लेकिन करीब 2:45 बजे के आसपास लतीफ भट ने उल्टा सुरक्षाकर्मियों पर गोलीबारी शुरू कर दी. जवानों को लगा कि लतीफ सरेंडर नहीं करेगा तो फिर एक्शन प्लान तैयार हुआ और जवानों ने मस्जिद को नुकसान पहुंचाए बिना आंसू गैस के गोले दागे. धुएं से घबराकर लतीफ बाहर की ओर दौड़ा तो सुरक्षाबलों ने उसे ढेर कर दिया.

J-K पुलिस ने की लतीफ के मारे जाने की पुष्टि

कश्मीर जोन की पुलिस ने लतीफ भट के मारे जाने की पुष्टि की है. पुलिस ने एक्स पर लिखा, 'एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया, जिसके पास से एक हथियार भी मिला है. मारे गए टेररिस्ट की पहचान कुलगाम के खरेवान के रहने वाले मोहम्मद लतीफ के रूप में हुई है.'

निसार डार के साथ मिलकर लतीफ ने की थी रेकी

17 नवंबर को सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि सीआरपीएफ पर हुए अटैक का मास्टरमाइंड लतीफ भट ही था. जांच में सामने आया कि इस हमले से अंजाम देने से पहले उसने साथी निसार डार के साथ मिलकर इलाके की रेकी भी की थी.

16 नवंबर को बच गया था लतीफ भट

सुरक्षाबलों ने 16 नवंबर को कुलगाम के ही लारू इलाके में लतीफ भट को निसार डार के साथ ही घेर लिया था. चूंकि लतीफ कुलगाम का ही रहने वाला था और वहां के रास्तों को अच्छी तरह जानता था, इसीलिए वो सुरक्षाबलों का घेरा तोड़कर भागने में कामयाब हो गया. हालांकि उस दिन उसका साथी उमर निसार डार मारा गया.

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