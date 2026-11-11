पहले पुलवामा, फिर बारामूला, अब कुलगाम... CRPF पर 7 साल में तीन बड़े हमले, 43 जवान हुए शहीद

Kulgam Terror Attack: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में बाइक सवार हमलावरों ने नाके पर तैनात जवानों पर फायरिंग की, जिसमें तीन जवान घायल हो गए हैं.

जम्मू-कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवानों को निशाना बनाया है. इस बार आतंकियों ने कुलगाम जिले के अखरान इलाके में CRPF के नाके पर हमला किया. बुधवार (11 नवंबर 2026) दोपहर करीब 2:15 बजे बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने सुरक्षाकर्मियों पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी.

इस हमले में CRPF के तीन जवान घायल हो गए. वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. घायल जवानों को इलाज के लिए अनंतनाग के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और हमलावरों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया. फिलहाल हमलावरों की पहचान और उनके ठिकाने का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

घाटी में CRPF बार-बार आतंकियों के निशाने पर

जम्मू-कश्मीर में CRPF पर हमला कोई नई बात नहीं है. पिछले सात सालों के दौरान आतंकियों ने कई बार इस फोर्स को निशाना बनाया है. इन हमलों में बड़ी संख्या में जवानों ने अपनी जान गंवाई है. इनमें पुलवामा का वो हमला भी शामिल है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. आपको CRPF पर हुए इन बड़े हमलों के बारे में बताते हैं.

#WATCH | Jammu and Kashmir: Three CRPF personnel were injured after unidentified motorcycle-borne assailants opened fire on security personnel deployed at a naka in Kulgam. (Visuals from the area, deferred by unspecified time; no live operational details disclosed) https://t.co/lORjHoaCvg November 11, 2026

पुलवामा हमला- जब शहीद हुए 40 जवान

14 फरवरी 2019 का दिन शायद ही कोई भारतीय कभी भूल पाए. इसी दिन जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकियों ने CRPF के काफिले को निशाना बनाया था. ये देश में सुरक्षाबलों पर हुए सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक था.

जम्मू से श्रीनगर जा रहे CRPF के काफिले में करीब 78 वाहन शामिल थे. इनमें लगभग 2,500 जवान सफर कर रहे थे. काफिला पुलवामा के लेथपोरा इलाके से गुजर रहा था, तभी जैश-ए-मोहम्मद के एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी कार जवानों की बस से टकरा दी. धमाका इतना जबरदस्त था कि बस के परखच्चे उड़ गए. इस हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हो गए, जबकि कई अन्य घायल हुए.

पुलवामा आतंकी हमला (Image Source- PTI)

बालाकोट में की गई थी एयरस्ट्राइक

हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी. इस हमले के बाद पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई. शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया. इसके जवाब में 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ट्रैनिंग कैंप पर एयरस्ट्राइक की. इस कार्रवाई को बालाकोट एयरस्ट्राइक के नाम से जाना गया.

बारामूला हमला- नाके पर तैनात जवानों पर बरसाईं गोलियां

पुलवामा हमले के करीब एक साल बाद आतंकियों ने एक बार फिर CRPF को निशाना बनाया. 18 अप्रैल 2020 को उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर इलाके में आतंकियों ने सुरक्षाबलों की जॉइंट टीम पर हमला कर दिया. यहां CRPF और जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवान एक नाके पर तैनात थे. इसी दौरान आतंकियों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी.

बारामूला आतंकी हमला (Image Source- PTI)

हमले में CRPF के पांच जवान घायल हुए. उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तीन जवानों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. इस हमले में दो अन्य जवान भी घायल हुए थे. हमले के बाद पूरे इलाके को घेरकर तलाशी अभियान चलाया गया.

अब कुलगाम में हमला, फिर निशाने पर CRPF

अब 11 नवंबर 2026 को कुलगाम के अखरान इलाके में हुई फायरिंग ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस बार भी आतंकियों ने सीधे नाके पर तैनात जवानों को निशाना बनाया. बाइक से आए हमलावरों ने अचानक गोलियां चलाईं और फिर मौके से भाग निकले.

इस हमले में तीन जवान घायल हुए हैं. राहत की बात यह है कि अभी तक किसी जवान के शहीद होने की खबर नहीं है. हालांकि, हमलावरों का फरार होना और दिनदहाड़े इस तरह हमला करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय है. कुलगाम की ताजा घटना ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि घाटी में ड्यूटी कर रहे जवानों के सामने खतरा अब भी बना हुआ है.

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