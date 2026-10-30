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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

6,6,6,6,6... क्रुणाल पांड्या के एक ओवर में लगे 5 छक्के, पाकिस्तान से सिर्फ 23 गेंद में मैच हारा भारत

अब्बास अफरीदी ने क्रुणाल पांड्या के एक ओवर में 5 छक्के जड़े और 8 गेंदों में 35 रन बनाकर पाकिस्तान को चार ओवर में मैच जिताया.

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Gaurav Barar

Updated : Oct 30, 2026, 06:29 PM IST

6,6,6,6,6... क्रुणाल पांड्या के एक ओवर में लगे 5 छक्के, पाकिस्तान से सिर्फ 23 गेंद में मैच हारा भारत

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 88 रन बनाए थे (Image- Social Media)

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हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया को करारी हार का सामना करना पड़ा. मॉन्ग कॉक में शुक्रवार (30 अक्टूबर 2026) को खेले गए इस 6-6 ओवर के मैच में पाकिस्तान ने भारतीय टीम को 4 विकेट से हरा दिया.

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 88 रन का स्कोर खड़ा किया था, लेकिन पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने इस लक्ष्य को महज 23 गेंदों में हासिल कर लिया. इस मुकाबले में सबसे ज्यादा चर्चा कप्तान क्रुणाल पांड्या की गेंदबाजी की रही, जिनके एक ही ओवर में पाकिस्तानी बल्लेबाज ने लगातार पांच छक्के जड़ दिए.

शशांक सिंह ने दिखाई ताकत, बाकी बल्लेबाज रहे फ्लॉप

टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही. ओपनिंग करने आए राहुल त्रिपाठी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके और सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इसके बाद नीतीश राणा ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह भी 14 गेंदों में 19 रन ही बना पाए.

भारतीय पारी में अगर किसी बल्लेबाज ने अपने खेल से प्रभावित किया तो वह शशांक सिंह थे. उन्होंने आते ही पाकिस्तानी गेंदबाजों पर हमला बोलना शुरू कर दिया. शशांक ने महज 11 गेंदों का सामना करते हुए 5 छक्के और 2 चौकों की मदद से 40 रन ठोक दिए. उनकी बल्लेबाजी देखकर लगा कि भारत एक बड़े स्कोर तक पहुंच सकता है, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें जरूरी साथ नहीं मिला.  

 

भारतीय टीम बना पाई केवल 88 रन

कप्तान क्रुणाल पांड्या तो अपना खाता तक नहीं खोल पाए और पहली ही गेंद पर आउट हो गए. राहुल तेवतिया भी गोल्डन डक यानी पहली गेंद पर बिना रन बनाए पवेलियन लौट गए. वहीं नटराजन ने 6 गेंदों में नाबाद 12 रन बनाकर टीम के स्कोर को 88 तक पहुंचाया. हालांकि, इस फॉर्मेट के लिहाज से भारत का ये स्कोर पाकिस्तान के सामने ज्यादा चुनौतीपूर्ण साबित नहीं हुआ. 

क्रुणाल पांड्या के ओवर में अब्बास ने मचाया तहलका

89 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया. ख्वाजा नफे और कप्तान अब्बास अफरीदी ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए टीम को तेज शुरुआत दिलाई. मैच का सबसे रोमांचक और भारतीय फैंस के लिए निराशाजनक पल क्रुणाल पांड्या के ओवर में देखने को मिला. 

 

अब्बास अफरीदी ने उनके ओवर में लगातार पांच छक्के जड़ दिए. गेंद एक के बाद एक बाउंड्री के पार जाती रही और भारतीय कप्तान के पास इसका कोई जवाब नहीं था. अब्बास ने अपनी छोटी लेकिन विस्फोटक पारी में 8 गेंदों पर 35 रन बना डाले. इस दौरान उनके बल्ले से 5 छक्के और एक चौका निकला. उनका स्ट्राइक रेट 437.50 रहा.

23 गेंदों में खत्म हुआ मुकाबला

दूसरी तरफ ख्वाजा नफे ने भी भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली. उन्होंने केवल 12 गेंदों में 41 रन बनाए. इसके बाद अब्दुल समद आए जिन्होंने नाबाद 7 रन बनाए, जबकि इरफान खान ने पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर मुकाबला खत्म कर दिया. पाकिस्तान ने 89 रनों का लक्ष्य सिर्फ 23 गेंदों में हासिल कर भारत को 4 विकेट से हरा दिया.

भारतीय टीम के लिए ये मुकाबला बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों लिहाज से निराशाजनक रहा. शशांक सिंह की तूफानी पारी के अलावा कोई बल्लेबाज बड़ा योगदान नहीं दे सका. वहीं गेंदबाजी में क्रुणाल पांड्या के ओवर में लगे पांच छक्के मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुए. भारतीय टीम की नजर अब अगले मुकाबले पर होगी. टीम इंडिया को 31 अक्टूबर को यूएई के खिलाफ मैदान पर उतरना है. 

ये भी पढ़ें- IND vs NZ: ऑकलैंड में सभी मैच जीता भारत, इस मैदान पर बना है 245 रन का स्कोर; जानें पिच से रिकॉर्ड तक पूरी डिटेल्स

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