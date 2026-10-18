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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

एक गलत अनाउंसमेंट, तेज बारिश और... कोलकाता के पंडाल में 10 मिनट के भीतर क्या हुआ? भगदड़ की असली वजह क्या

कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में मची भगदड़ में 19 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं.

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Gaurav Barar

Updated : Oct 18, 2026, 05:15 PM IST

एक गलत अनाउंसमेंट, तेज बारिश और... कोलकाता के पंडाल में 10 मिनट के भीतर क्या हुआ? भगदड़ की असली वजह क्या

कोलकाता हादसे में पुलिस ने आयोजकों सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया है (Image Source- ANI)
 

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दुर्गा पूजा का उत्साह, मां दुर्गा के दर्शन की चाह और खूबसूरत पंडाल को देखने की उम्मीद लेकर हजारों लोग कोलकाता के चोरबागान पहुंचे थे. किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में खुशियों का यह माहौल चीख-पुकार में बदल जाएगा. शनिवार, 17 अक्टूबर की शाम तेज बारिश के बीच यहां ऐसा हादसा हुआ, जिसने पूरे पश्चिम बंगाल को झकझोर कर रख दिया.

पंडाल में मची भगदड़ में 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए. पुलिस की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, ये पूरा घटनाक्रम महज पांच से दस मिनट के भीतर हुआ. लेकिन सवाल है कि आखिर उस शाम ऐसा क्या हुआ था? क्या तेज बारिश इसकी वजह बनी, या फिर एक गलत अनाउंसमेंट और भीड़ को संभालने में हुई चूक ने इस हादसे को जन्म दिया? 

शाम 7:30 बजे के बाद बिगड़ने लगे हालात

उत्तर कोलकाता का चोरबागान सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल इस साल अपने 91वें वर्ष में था. ये एक मशहूर पूजा आयोजन है, जहां हर साल बड़ी संख्या में लोग मां दुर्गा के दर्शन करने पहुंचते हैं. सप्तमी के दिन यानी शनिवार, 17 अक्टूबर को भी यहां भारी भीड़ जुटी हुई थी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, शाम करीब 7:30 बजे अचानक तेज बारिश शुरू हो गई. 

kolkataभगदड़ के बाद बिखरे पड़े लोगों के जूते-चप्पल (Image- ANI)

बारिश से बचने के लिए लोग अंदर भागे

पंडाल के आसपास की गलियां पहले से ही लोगों से भरी हुई थीं. बारिश से बचने के लिए बाहर मौजूद लोग पंडाल के अंदर जाने की कोशिश करने लगे. वहीं, अंदर मौजूद लोग भी भीड़ के दबाव और सीमित जगह के कारण बाहर निकलने में परेशानी महसूस कर रहे थे. इस तरह एक ही समय पर दो तरफ से लोगों का दबाव बढ़ने लगा. बाहर खड़े लोग अंदर जाना चाहते थे और अंदर फंसे लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे. संकरी गलियों और सीमित रास्तों के कारण हालात तेजी से बिगड़ने लगे. 

एक अनाउंसमेंट और सीटी बजने से मची अफरा-तफरी?

इस हादसे की वजह को लेकर सबसे अहम जानकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के बयान से सामने आई. उन्होंने रविवार को अस्पताल में घायलों से मुलाकात के बाद बताया कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक, पंडाल के आयोजकों की ओर से लाउडस्पीकर पर की गई एक घोषणा के बाद लोगों में अचानक हलचल बढ़ी. हालांकि, उस अनाउंसमेंट में क्या कहा गया था, इसकी स्पष्ट जानकारी तत्काल सामने नहीं आई. लेकिन रिपोर्ट्स में बताया गया कि अनाउंसमेंट में कहा गया था कि पंडाल का एक हिस्सा गिर सकता है. 

kolkata

मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि दो मृतकों के परिजनों ने निजी सुरक्षा कर्मचारियों की ओर से सीटी बजाए जाने को भी भीड़ के अचानक आगे बढ़ने की संभावित वजह बताया. फिलहाल जांच के केंद्र में दो बातें हैं- लाउडस्पीकर पर हुई घोषणा और सुरक्षा कर्मचारियों की सीटी. क्या इनसे लोगों में किसी तरह का डर या भ्रम पैदा हुआ? क्या लोग एक साथ किसी दिशा में बढ़ने लगे थे? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएंगे. 

kolkata

संकरी गलियां, अंधेरा और भीड़ का बढ़ता दबाव

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पंडाल के आसपास पर्याप्त रोशनी नहीं थी. वहां काफी अंधेरा था और लोग संकरी जगह में कतार लगाकर खड़े थे. उसके परिवार के बच्चे भी इस हादसे में घायल हुए. कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि भीड़ को संभालने के लिए वालंटियर भी कम संख्या में थे.

एक अन्य शिकायत के मुताबिक, आसपास की एक गली बंद थी, जिससे बचाव कार्य में परेशानी हुई. चोरबागान में भी शुरुआती जानकारी के अनुसार, लोगों के एक-दूसरे के ऊपर गिरने से हालात बेहद गंभीर हो गए. 

kolkataभगदड़ पीड़ितों के परिजन (Image- ANI)

हादसे में अब तक 19 लोगों की मौत

हादसे के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि 17 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी, जबकि दो अन्य लोगों ने बाद में दम तोड़ दिया. इस तरह मृतकों की संख्या 19 तक पहुंच गई. 30 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी भी दी गई, जिनमें एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई गई.

पुलिस और प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती मृतकों और घायलों की पहचान करने की भी थी. आशंका जताई गई कि कई लोग कोलकाता के बाहर के जिलों से पूजा देखने पहुंचे थे. राज्य सरकार की ओर से एक टोल-फ्री हेल्पलाइन भी शुरू की गई, ताकि प्रभावित परिवारों को जानकारी मिल सके. घटनास्थल के आसपास से सामने आए वीडियो में जमीन पर पड़े लोग और मदद के लिए उठती आवाजें सुनाई देने की बात भी सामने आई. 

kolkata

पुलिस ने सात लोगों को किया गिरफ्तार

हादसे के बाद कोलकाता पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने आयोजकों समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया. इनमें चोरबागान दुर्गा पूजा समिति के सचिव राज कुमार सेवड़ा और उपाध्यक्ष शांतनु दुबे के नाम भी शामिल हैं. इसके अलावा, पंडाल के बांस के ढांचे के निर्माण से जुड़े बिप्लब मुखर्जी, भीड़ नियंत्रण की जिम्मेदारी संभालने वाले कौशिक साहा और पिंटू डे व निजी सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े सुमन चक्रवर्ती और राजेश पाल को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए गैर-इरादतन हत्या से संबंधित आरोपों के तहत जांच शुरू की. घटनास्थल को सील कर दिया गया और फॉरेंसिक टीम, पुलिस की विशेष कार्यबल व अग्निशमन विभाग को जांच में शामिल किया गया. 

kolkata

दूसरे बड़े पंडालों में भी रोकी गई एंट्री

चोरबागान हादसे के बाद प्रशासन ने एहतियातन कोलकाता के कई प्रमुख दुर्गा पूजा पंडालों में लोगों के प्रवेश पर अस्थायी रोक लगाने को कहा. इनमें टाला प्रत्यय, अलीपुर सार्वजनिक, चेतला अग्रणी और बालीगंज सार्वजनिक जैसे बड़े आयोजन शामिल बताए गए. इस फैसले का मकसद भीड़ को नियंत्रित करना और दूसरे पंडालों में ऐसी स्थिति पैदा होने से रोकना था. 

kolkataकेंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घायलों से मुलाकात की (Image- PTI)

हादसे के बाद सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करना प्रशासन की प्राथमिकता बन गया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शनिवार शाम कोलकाता पहुंचे. हादसे की खबर मिलने के बाद उन्होंने दुख जताया और अपने तय कार्यक्रम स्थगित कर दिए. रविवार को अस्पताल जाकर उन्होंने घायलों का हालचाल जाना.

kolkata

कब तक होते रहेंगे ऐसे हादसे?

चोरबागान में जो हुआ, उसे केवल बारिश से हुआ हादसा मान लेना जल्दबाजी होगी. शुरुआती जानकारी एक अनाउंसमेंट, सीटी बजने और अचानक बढ़े भीड़ के दबाव की ओर इशारा करती है. वहीं, प्रत्यक्षदर्शियों के आरोप संकरी गलियों, रोशनी की कमी और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं. 

अब जांच एजेंसियों को ये पता लगाना है कि घटना की शुरुआत किस वजह से हुई, लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के इंतजाम कितने प्रभावी थे और क्या किसी स्तर पर नियमों की अनदेखी की गई थी. चोरबागान में लोग मां दुर्गा के दर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में कई परिवारों की खुशियां मातम में बदल गईं. अब सबसे जरूरी है कि जांच से सच्चाई सामने आए, जिम्मेदारी तय हो और ऐसी त्रासदी दोबारा न हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएं. 

ये भी पढ़ें- 'मैं देखता रहा, मेरे आंखों के सामने मर गईं मेरी मां'... चश्मदीदों ने बताई कोलकाता दुर्गा पूजा पंडाल हादसे की दर्दनाक कहानियां

 

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