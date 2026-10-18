'मैं देखता रहा, मेरे आंखों के सामने मर गईं मेरी मां'... चश्मदीदों ने बताई कोलकाता दुर्गा पूजा पंडाल हादसे की दर्दनाक कहानियां

कोलकाता के चोरबागान में पंडाल के अंदर मची भगदड़ में 19 लोगों की जान चली गई. इससे पहले 2015 में देशप्रिय पार्क में भी ऐसा ही हादसा हुआ था, लेकिन उससे सबक नहीं लिया गया.

कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में महासप्तमी की रात को मची भगदड़ ने त्योहार की खुशियों को पल भर में आंसुओं में बदल दिया. शनिवार शाम करीब पौने आठ बजे, जब पंडाल में मां दुर्गा के दर्शन के लिए हजारों लोगों की भारी भीड़ जुटी थी, तभी अचानक आई तेज बारिश ने सब कुछ तहस-नहस कर दिया. पानी से बचने के लिए बाहर खड़े लोग जैसे ही पंडाल के संकरे गेट की तरफ भागे, वहां धक्का-मुक्की शुरू हो गई और लोग एक-दूसरे के ऊपर गिरने लगे. देखते ही देखते भगदड़ जैसी हालत बन गई और इस दर्दनाक हादसे में 13 महिलाओं और एक बच्चे समेत 19 लोगों की जान चली गई, जबकि दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

चश्मदीदों ने बताई आंखों देखी आपबीती

इस हादसे ने कई परिवारों की खुशियां पल भर में छीन लीं. अस्पताल के बाहर कोई अपनी मां को खोने के गम में रो रहा था, तो कोई अपनी बच्ची और पत्नी को याद कर बिलख रहा था.

'मेरी मां ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ दिया': कुमोर्टुली के रहने वाले 25 साल के सोनू पाल अपनी मां के साथ पूजा देखने आए थे. सोनू ने रोते हुए बताया कि बारिश शुरू होते ही पीछे से भीड़ का भारी धक्का आया और सब गिर पड़े. सोनू भी भीड़ के नीचे दब गए थे. किसी तरह उठकर जब वे अपनी मां के पास पहुंचे, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.

13 साल की प्रांजल के चेहरे पर जूतों के निशान: अगरपारा से अपने माता-पिता के साथ खुशियां मनाने आई 13 साल की मासूम प्रांजल सरकार भीड़ के नीचे गिरकर कुचल गई. प्रांजल के चाचा ने अस्पताल में बताया कि जब उन्होंने बच्ची का शव देखा, तो उसके चेहरे पर लोगों के जूतों और बूटों के निशान छपे हुए थे.

रील्स देखकर आई पत्नी का दर्दनाक अंत: चकदाह से आए एक पीड़ित पति ने बताया कि उनकी पत्नी आरती सरकार सोशल मीडिया पर वीडियो और रील्स देखकर चोरबागान पंडाल देखने की जिद्द लेकर आई थीं. भीड़ के रेले में उनकी पत्नी का हाथ छूट गया. काफी देर बाद पति को आरती जमीन पर बेसुध पड़ी मिलीं. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

मां के हाथ से फिसली 7 साल की मासूम: एक मां अपनी 7 साल की बच्ची का हाथ पकड़कर दर्शन करने आई थी, लेकिन भगदड़ के धक्के में मासूम का हाथ छूट गया. बच्ची को बेहद गंभीर हालत में अस्पताल के ICU में ऑक्सीजन पर रखा गया है.

'घर की दुर्गा चली गई': टाटा ऑन्कोलॉजी अस्पताल में काम करने वाली एक नर्स की इस हादसे में मौत हो गई. अपनी इकलौती बेटी को खोने वाली मां रोते हुए बस यही कहती रही कि उनके घर की दुर्गा अब उन्हें छोड़कर चली गई.

एक और चश्मदीद ने बताया कि हादसे की वजह पंडाल के अंदर आने और बाहर जाने के लिए बने छोटे दरवाजे थे. उसने कहा कि दोनों दरवाजे इतने पतले थे कि लोगों को निकलने में परेशानी हुई. वहां रोशनी भी नहीं थी। इस हादसे में उसकी बेटी और पोती घायल हो गईं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Kolkata, West Bengal: Following reports of a stampede-like situation at the Chorbagan Sarbojanin Durga Puja pandal, an eye witness says, "...The entrance was very narrow, and the exit gate was also narrow. There was no lighting in the area....My daughter and grand daughter is hospitalized..." — IANS (@ians_india) October 17, 2026

भगदड़ के पीछे कौन सी बड़ी वजहें जिम्मेदार थीं?

पुलिस की शुरुआती जांच में इस हादसे के पीछे कई गंभीर लापरवाही और बुनियादी कमियां सामने आई हैं. शनिवार की छुट्टी होने के कारण पंडाल में पहले से ही काफी भीड़ थी और लोग डेढ़-डेढ़ घंटे से लाइन में खड़े थे. इसी बीच अचानक तेज बारिश शुरू हो गई तो लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. चोरबागान पंडाल तक जाने वाली गली काफी पतली थी और अंदर जाने के रास्ते भी छोटे थे, जिससे भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया. रास्ते में रोशनी का भी इंतजाम सही नहीं था. ऐसे में अंधेरे के बीच कुछ लोगों को जमीन पर पड़े गड्ढे और ऊबड़-खाबड़ जगह नहीं दिखी और वे गिर पड़े. पीछे से आ रही भीड़ उन्हें कुचलती हुई आगे बढ़ गई.

वहां मौजूद लोगों के मुताबिक, बारिश शुरू होते ही आयोजकों ने बैरिकेड पर लगी रस्सियां हटा दीं, जिससे लोग एक साथ अंदर घुसने लगे. इसी बीच प्राइवेट गार्ड्स ने सीटी बजानी शुरू कर दी, जिससे लोगों में और घबराहट फैल गई. देखते ही देखते भगदड़ मच गई और भीड़ के दबाव से पंडाल का एक हिस्सा भी गिर गया. इससे वहां चीख-पुकार मच गई और लोगों के लिए बाहर निकलना और मुश्किल हो गया.

प्रशासन पर जनता का भड़का गुस्सा

हादसे के बाद स्थानीय लोगों और पीड़ित परिवारों का गुस्सा पुलिस और पूजा समिति के प्रबंधन पर फूट पड़ा. निवासियों का आरोप है कि पुलिस का ज्यादातर अमला केवल VIP गेट पर तैनात था, जबकि आम श्रद्धालुओं के लिए बने रास्तों पर न तो पर्याप्त पुलिस बल था और न ही वालंटियर्स.

इसके अलावा, आपातकालीन स्थिति में राहत पहुंचाने की व्यवस्था भी पूरी तरह फेल साबित हुई. परिजनों का कहना है कि हादसे के बाद घायलों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस काफी देर तक नहीं पहुंची. स्थानीय लोगों ने खुद अपनी मोटरसाइकिलों और गाड़ियों में लादकर बेहोश और घायल लोगों को कलकत्ता मेडिकल कॉलेज और SSKM अस्पताल पहुंचाया.

#WATCH | North Kolkata, West Bengal | An eyewitness says, "Many people lost consciousness; some were being taken on motorcycles. I witnessed this happening all around—when people fainted, they were taken away on bikes. All of this took place, and there was a massive crowd as well..." — ANI (@ANI) October 17, 2026

हादसे के बाद एक्शन में शुभेंदु सरकार

कोलकाता पुलिस ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए तुरंत कार्रवाई की है और पूजा कमेटी के सदस्यों व वॉलेंटियर्स समेत 7 लोगों को हिरासत में ले लिया है. पुलिस इन सभी लोगों से पूछताछ कर रही है.

दूसरी तरफ, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को सरकार की तरफ से 25 लाख रुपये की मदद दी जाएगी और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी. उन्होंने साफ कहा कि इस हादसे के पीछे जिन लोगों की गलती सामने आएगी, उन्हें किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी. हादसे वाली जगह को पूरी तरह बंद कर दिया गया है, ताकि जांच में कोई परेशानी न हो. मौके पर फॉरेंसिक टीम, STF और दमकल विभाग की टीमें मिलकर सबूत जुटा रही हैं. इसके साथ ही, पूरे मामले की गहराई से जांच करने के लिए SIT भी बनाई गई है.

West Bengal CM Suvendy Adhikari tweets, "Deeply saddened and shocked by the tragic stampede at the Chorbagan Puja pandal at North Kolkata today. My heartfelt condolences go out to the bereaved families who have lost their loved ones in this devastating incident. The Chief Secretary, Home Secretary, DGP, CP & Senior Officials are with me, we are continuously monitoring the situation. Cabinet Colleagues and Rajya Sabha MP Shri Samik Bhattacharya accompanied me when I personally visited the injured at the Hospital. We are continuously taking stock of ground operations... The State Government has announced Rs. 25 lakhs and Govt Jobs as compensation for the victims' families and we will be taking steps for constituting a STF under a Sitting Judge for fair investigation. Praying for the swift and complete recovery of all those injured. The Emergency Toll-Free Helpline number: 1800 345 5678 has been activated for People in distress." — ANI (@ANI) October 17, 2026

क्या था 11 साल पुराना देशप्रिय पार्क हादसा ?

यह हादसा 11 साल पहले यानी 2015 में दक्षिण कोलकाता के देशप्रिय पार्क में हुई घटना की याद दिलाता है. उस समय 88 फीट ऊंची दुर्गा मां की मूर्ति देखने के लिए लाखों लोग पहुंच गए थे. भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि तंग गलियों में धक्का-मुक्की होने लगी और लोगों का दम घुटने लगा था. हालात बिगड़ते देख पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से पंडाल बंद करवा दिया था. उस घटना के बाद भीड़ को संभालने के लिए नियम तो बनाए गए, लेकिन चोरबागान के इस घनी आबादी और संकरी गलियों वाले पंडाल में उन नियमों को पूरी तरह भुला दिया गया. यहां न तो पंडाल की क्षमता देखी गई और न ही आने-जाने वाले लोगों की गिनती की गई, जिसका नतीजा 19 मौतों के रूप में सामने आया है. इस खौफनाक हादसे के तुरंत बाद प्रशासन ने चौकन्ना होते हुए चेतला अग्रणी और ताला प्रत्यय जैसे शहर के दूसरे कई बड़े पूजा पंडालों को भी कुछ समय के लिए बंद कर दिया है, ताकि सुरक्षा को लेकर कोई और चूक न हो.