भारत-न्यूजीलैंड पहले टेस्ट के दूसरे दिन शुक्रवार को हेनरी निकोल्स ने तीसरे नंबर पर खेलते हुए 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा. केएल राहुल ने भी ओपनर के तौर पर खास रिकॉर्ड बनाया.

IND vs NZ 1st Test Day Two: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंग्टन के बेसिन रिजर्व स्टेडियम में दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है. जिसमें शुक्रवार (20 नवंबर 2026) को दूसरे दिन कई रिकॉर्ड बने. एक तरफ न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हेनरी निकोल्स ने भारतीय गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ाते हुए 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो दूसरी ओर केएल राहुल ने अर्धशतक लगाकर इतिहास रच दिया.

मैदान पर कुछ ऐसे मौके भी आए, जब भारतीय कप्तान शुभमन गिल एक खिलाड़ी पर नाराज होते नजर आए. दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने एक विकेट खोकर 159 रन बना लिए थे. राहुल 52 और देवदत्त पडिक्कल 16 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे. भारत अभी न्यूजीलैंड से 209 रन पीछे है.

निकोल्स ने तोड़ा 36 साल पुराना रिकॉर्ड

दूसरे दिन न्यूजीलैंड की पहली पारी 368 रन पर जाकर खत्म हुई. इस बड़े स्कोर के पीछे सबसे बड़ा योगदान हेनरी निकोल्स का रहा, जिन्होंने नाबाद 175 रन की शानदार पारी खेली. भारतीय गेंदबाजों ने एक समय न्यूजीलैंड के पांच विकेट महज 70 रन पर गिरा दिए थे. ऐसा लग रहा था कि मेजबान टीम जल्दी सिमट जाएगी, लेकिन निकोल्स ने ग्लेन फिलिप्स के साथ मिलकर पूरा मैच पलट दिया.

Henry Nicholls finishes the innings unbeaten on 175 - his second highest Test score. Time for a bowl! Watch and follow LIVE in NZ with Sky Sport NZ 📺 Sport Nation NZ and The ACC 📻 #NZvIND | 📸 = @PhotosportNZ https://t.co/dnYwLO04ba November 20, 2026

निकोल्स ने 335 गेंदों का सामना करते हुए 175 रन बनाए. उनकी पारी में 21 चौके और दो छक्के शामिल रहे. इस दौरान उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे बड़ी पारी खेलने का 36 साल पुराना रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. इससे पहले ये रिकॉर्ड एंड्रयू जोन्स के नाम था.

उन्होंने फरवरी 1990 में ऑकलैंड के ईडन पार्क में नाबाद 170 रन बनाए थे. अब निकोल्स ने उनसे पांच रन ज्यादा बनाकर नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है. लिस्ट में जॉन रीड 123 रन के साथ तीसरे स्थान पर हैं. इसके बाद स्कॉट स्टायरिस और केन विलियमसन का नाम आता है.

The first player ever to score a century in all three formats against India in the same calendar year. Glenn Phillips is some cricketer. #NZvIND | 📷 = @PhotosportNZ / BCCI https://t.co/2wGHx3waeA — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 19, 2026

फिलिप्स की भारत के खिलाफ बड़ी उपलब्धि

निकोल्स और ग्लेन फिलिप्स ने छठे विकेट के लिए 216 रनों की बड़ी साझेदारी की. भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड की तरफ से छठे विकेट या उससे नीचे की ये दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है. फिलिप्स ने इस मैच में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की. वह एक ही साल में भारत के खिलाफ टेस्ट, वनडे और टी-20 तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए.

इससे पहले उन्होंने इसी साल भारत के खिलाफ वनडे और टी-20 में भी शतक लगाया था. उनसे पहले रोहित शर्मा 2017 में श्रीलंका के खिलाफ ये कारनामा कर चुके थे. फिलिप्स ने भारत के खिलाफ ऐसा करके नया रिकॉर्ड बनाया.

A solid Day 2 for #TeamIndia 🇮🇳 159/1 at Stumps in Wellington, with KL Rahul (52*) and Devdutt Padikkal (16*) unbeaten in the middle 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/SaMcNXtAVG #NZvIND https://t.co/9YuidOXC6D — BCCI (@BCCI) November 20, 2026

KL राहुल ने सहवाग को छोड़ा पीछे, अब गावस्कर पर नजर

भारतीय पारी की शुरुआत करने उतरे केएल राहुल ने दूसरे दिन शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने 116 गेंदों पर पांच चौकों की मदद से नाबाद 52 रन बनाए. भले ही ये सिर्फ अर्धशतक था, लेकिन इस पारी के साथ उन्होंने भारतीय क्रिकेट में एक खास रिकॉर्ड बनाया.

राहुल अब SENA देशों यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट के दौरान अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय ओपनर बन गए हैं. वह इन चारों देशों में उनके घरेलू मैदान पर 50 से ज्यादा रन बनाने का कारनामा कर चुके हैं. इस उपलब्धि के साथ राहुल ने वीरेंद्र सहवाग को भी पीछे छोड़ दिया है.

न्यूजीलैंड में विफल रहे थे सहवाग

सहवाग ने बतौर ओपनर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में टेस्ट शतक लगाए थे. दक्षिण अफ्रीका में भी उनके बल्ले से शतक निकला, लेकिन वह पारी ओपनिंग करते हुए नहीं आई थी. न्यूजीलैंड की जमीन पर सहवाग टेस्ट में 50 रन का आंकड़ा नहीं छू सके थे.

राहुल के लिए ये उपलब्धि इसलिए भी खास है, क्योंकि अब उनके पास तीसरे दिन एक और बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका होगा. अगर वह 48 रन और बना लेते हैं तो सेना देशों में टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय ओपनर बन जाएंगे.

71st Test match for @klrahul His first in New Zealand and the vice-captain brings up a fine half-century 🙌 His 22nd in Test cricket 👏👏 Live - https://t.co/SaMcNXtAVG #NZvIND https://t.co/hh49b6ql1n — BCCI (@BCCI) November 20, 2026

एशियाई ओपनर्स की बात करें तो सेना देशों में 50 या उससे ज्यादा रन बनाने के मामले में राहुल अब तक 13 बार यह कारनामा कर चुके हैं. उन्होंने श्रीलंका के दिमुथ करुणारत्ने को पीछे छोड़ दिया है, जिनके नाम 12 ऐसी पारियां थीं. इस सूची में उनसे आगे अब सिर्फ सुनील गावस्कर हैं, जिन्होंने 19 बार 50 प्लस स्कोर बनाया है.

कप्तान गिल आकाशदीप से क्यों हुए नाराज?

दूसरे दिन भारतीय टीम के लिए एक निराशाजनक पल तब आया, जब 96वें ओवर में आकाशदीप की गेंद नाथन स्मिथ के पैड पर लगी. भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर ने बल्लेबाज को नॉटआउट करार दिया. इसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने रिव्यू लेने का फैसला किया. हालांकि, रिव्यू में साफ हो गया कि गेंद स्टंप के ऊपर से निकल रही थी. इस वजह से भारत को अपना एक अहम रिव्यू गंवाना पड़ा.

रिव्यू लेने से पहले गिल ने आकाशदीप से पूछा था कि क्या गेंद स्टंप के ऊपर जा रही है? आकाशदीप ने भरोसा जताया कि बल्लेबाज गेंद के सामने था. लेकिन बॉल ट्रैकिंग ने कुछ और ही कहानी बताई. नतीजा ये हुआ कि रिव्यू बेकार चला गया और गिल आकाशदीप से नाराज नजर आए.

Yashasvi Jaiswal nicks one to keeper. Departs after a brilliant knock of 85 runs off 89 deliveries. Live - https://t.co/SaMcNXtAVG #NZvIND https://t.co/oDRw0JIBln — BCCI (@BCCI) November 20, 2026

राहुल को मिला जीवनदान, जायसवाल का भी छूटा कैच

भारतीय पारी के सातवें ओवर में केएल राहुल आउट होने से बाल-बाल बच गए. मैट हेनरी की गेंद सीधे उनके पैड पर लगी और न्यूजीलैंड के गेंदबाज ने जोरदार अपील की. अंपायर ने नॉटआउट दिया तो हेनरी ने कप्तान टॉम लैथम से रिव्यू लेने को कहा, लेकिन समय रहते फैसला नहीं हो सका. बाद में बॉल ट्रैकिंग में पता चला कि गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में पिच हुई थी और विकेटों से टकरा रही थी. अगर न्यूजीलैंड समय पर रिव्यू ले लेता तो राहुल को पवेलियन लौटना पड़ सकता था.

इससे पहले यशस्वी जायसवाल को भी जीवनदान मिला. काइल जैमीसन की गेंद पर उन्होंने ड्राइव लगाया, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर ग्लेन फिलिप्स के पास पहुंची. फिलिप्स कैच नहीं पकड़ सके और गेंद बाउंड्री के पार चली गई.

फिलिप्स के हेलमेट पर लगी गेंद, मैदान पर मची हलचल

न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी के दौरान एक और घटना ने सबका ध्यान खींचा. 85वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने शॉट खेलकर रन लेने की कोशिश की. इसी दौरान आकाशदीप ने गेंद नॉन स्ट्राइकर छोर की तरफ फेंकी, लेकिन गेंद स्टंप पर लगने के बजाय सीधे फिलिप्स के हेलमेट से जा टकराई. गेंद लगते ही फिलिप्स दर्द से परेशान होकर मैदान पर बैठ गए और उनका बल्ला भी हाथ से छूट गया. मेडिकल टीम ने उनकी जांच की. कुछ देर बाद वह दोबारा बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हो गए.

तीसरे दिन भारत के सामने बड़ी चुनौती

दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने एक विकेट पर 159 रन बना लिए हैं. यशस्वी जायसवाल (85) का विकेट गिर चुका है, जबकि केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल क्रीज पर टिके हुए हैं. राहुल के पास शतक पूरा करने और भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाने का अच्छा मौका है. अब तीसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों की कोशिश होगी कि न्यूजीलैंड की बढ़त को जल्द से जल्द खत्म किया जाए.

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