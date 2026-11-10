'क्या श्रीराम ही इकलौते भगवान हैं?', TMC नेता कीर्ति आजाद के बिगड़े बोल, पूछा- 'कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम...'

TMC सांसद कीर्ति आजाद ने अयोध्या में स्थित राम मंदिर को लेकर बयान दिया है. उन्होंने भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम होने पर सवाल उठाए और माता सीता के वनवास का जिक्र करते हुए मंदिर नहीं जाने की बात कही.

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के अयोध्या में राम मंदिर जाने की चर्चा के बीच सियासत गरमा गई है. बीजेपी की ओर से इस पर प्रतिक्रिया दिए जाने के बाद अब तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद कीर्ति आजाद ने भगवान श्रीराम और माता सीता को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिस पर विवाद खड़ा हो सकता है.

उन्होंने मंगलवार (10 नवंबर 2026) को सवाल उठाया कि क्या देश में भगवान राम ही इकलौते भगवान हैं? कीर्ति आजाद ने कहा कि देश में करोड़ों देवी-देवता हैं, ऐसे में सिर्फ भगवान राम को ही सबसे बड़ा मानने की बात क्यों की जाती है? उन्होंने कहा कि वह अयोध्या के राम मंदिर नहीं जाएंगे. इसकी वजह बताते हुए उन्होंने रामायण के उस प्रसंग का जिक्र किया, जिसमें भगवान राम ने माता सीता को अग्निपरीक्षा के बाद भी घर से अलग कर दिया था.

'माता सीता को अग्निपरीक्षा के बाद अलग क्यों किया?'

टीएमसी सांसद ने कहा कि माता सीता को अग्निपरीक्षा देने के बावजूद घर छोड़ना पड़ा. इतना ही नहीं, उन्हें अपने दो छोटे बच्चों के साथ भी अलग रहना पड़ा. ऐसे में उनके मन में सवाल उठता है कि इसे कैसी मर्यादा कहा जाए और किस आधार पर उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है? उन्होंने कहा कि बच्चों को इस प्रसंग के बारे में क्या समझाया जाना चाहिए?

#WATCH | Delhi: On Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav's proposed visit to the Ram Temple in Ayodhya and the BJP's reaction to it, TMC MP Kirti Azad says, "...Is Lord Ram the only God among the 3,200 crore deities in our country? I will never go there because Lord Ram abandoned his wife, even after she had passed the Agni Pariksha and sent Maa Sita away from his home. Why should I go? I belong to the birthplace of Maa Sita. She was the daughter of Mithila. Maa Sita is my mother. For every person belonging to Mithila, Maa Sita is a mother. You sent her away along with two small, innocent children, even after she had passed the Agni Pariksha. Maryada Purushottam? What kind of Maryada is this? What should I tell children? I visit Kamakhya. I worship Maa Kali. Kali is my goddess. My father was a devotee of Durga, and I am a devotee of Kali. People regard him as Maryada Purushottam, but I will not go because Maa Sita was my mother. I belong to Mithila. Should I not fight for my mother? I certainly will, and I will not go there. I visit Kali Kamakhya, Dakshina Kali, Kalighat and the Kali Temple in Delhi, located at Gol Market. Does that mean I am not a Hindu?..." November 10, 2026

कीर्ति आजाद ने बयान में मिथिला से अपने जुड़ाव को भी खास तौर पर सामने रखा. उन्होंने कहा कि माता सीता मिथिला की बेटी थीं और वहां के लोगों के लिए वह मां के समान हैं. वह खुद भी मिथिला से संबंध रखते हैं, इसलिए माता सीता को अपनी मां मानते हैं. उन्होंने सवाल किया कि अगर कोई अपनी मां के सम्मान और अधिकार की बात करता है तो इसमें गलत क्या है?

'राम मंदिर नहीं जाएंगे'

उन्होंने कहा कि वह माता सीता के लिए आवाज जरूर उठाएंगे और इसी वजह से राम मंदिर नहीं जाएंगे. उन्होंने धार्मिक आस्था के बारे में भी खुलकर बात की. कीर्ति आजाद ने बताया कि वह मां काली की पूजा करते हैं और कामाख्या मंदिर भी जाते हैं. इसके अलावा वह दक्षिणा काली, कोलकाता के कालीघाट और दिल्ली के गोल मार्केट स्थित काली मंदिर में भी दर्शन करते हैं.

'मैं मां काली का उपासक हूं'

उन्होंने बताया कि उनके पिता मां दुर्गा के भक्त थे, जबकि वह खुद मां काली के उपासक हैं. बयान के आखिर में उन्होंने सवाल किया कि अगर कोई भगवान राम की जगह मां काली या दूसरी देवी-देवताओं की पूजा करता है, तो क्या इससे उसकी हिंदू पहचान खत्म हो जाती है? उन्होंने कहा कि मां काली की आराधना करने से कोई कम हिंदू नहीं हो जाता.

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