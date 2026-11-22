कायरन पोलार्ड की कप्तानी में एमआई एमिरेट्स ने दुबई में 52 रन से बड़ी जीत दर्ज की. इस दौरान पोलार्ड T20 क्रिकेट में 15 हजार रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले नॉन-ओपनर बल्लेबाज भी बन गए.

कायरन पोलार्ड T20 क्रिकेट में 15 हजार रन पूरे करने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. कायरन पोलार्ड की यह सफलता इसलिए खास है क्योंकि वे T20 इतिहास में 15 हजार रन बनाने वाले पहले गैर-ओपनर बल्लेबाज बने हैं. आमतौर पर ओपनिंग बल्लेबाजों को ज्यादा गेंदे खेलने को मिलती हैं, लेकिन पोलार्ड ने निचले क्रम में उतरकर यह कारनामा किया है. फिलहाल इंग्लैंड के जोस बटलर 15,062 रनों के साथ नंबर 1 पर काबिज हैं.

पोलार्ड ने यह रिकॉर्ड किस मैच में बनाया?

पोलार्ड ने यह आंकड़ा 21 नवंबर 2026 को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में पार किया. यह मुकाबला ILT20 2026 का हिस्सा था, जहां पोलार्ड एमआई एमिरेट्स टीम की कप्तानी संभाल रहे थे.

यह मैच एमआई एमिरेट्स और डेजर्ट वाइपर्स के बीच था. पोलार्ड जब बल्लेबाजी करने उतरे, तो उन्हें 15 हजार रन तक पहुंचने के लिए कुछ ही रनों की जरूरत थी. डेजर्ट वाइपर्स के खिलाफ पोलार्ड ने 15 गेंदों पर 15 रन बनाए. एमआई एमिरेट्स ने डेजर्ट वाइपर्स को 52 रन से हराकर जीत हासिल की.

Kieron Pollard becomes only the second batter after Jos Buttler to achieve the milestone of 1️⃣5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ runs in T20 cricket 💪 https://t.co/VpYSIDsWMH — Circle of Cricket (@circleofcricket) November 21, 2026

T20 क्रिकेट में पोलार्ड के करियर के रिकॉर्ड्स?

कायरन पोलार्ड के नाम अब T20 क्रिकेट में कुल 672 पारियां दर्ज हो चुकी हैं. इन 672 पारियों में पोलार्ड ने कुल 15,014 रन बनाए हैं. इतने लंबे T20 करियर के बाद भी पोलार्ड का बल्लेबाजी औसत 31.67 का रहा है. T20 जैसे फॉर्मेट में 31 से ज्यादा का औसत बनाए रखना बड़ी बात है. इसके साथ ही पोलार्ड का स्ट्राइक रेट भी बेहद खतरनाक रहा है. T20 में पोलार्ड ने 150.84 के आक्रामक स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. पोलार्ड के बल्ले से T20 क्रिकेट में अब तक 71 अर्धशतक और 2 शतक भी निकल चुके हैं.

कायरन पोलार्ड कौन से बड़े रिकॉर्ड तोड़ने के करीब?

पोलार्ड जल्द ही T20 क्रिकेट के दो सबसे बड़े रिकॉर्ड नाम कर सकते हैं. पोलार्ड के नाम 15,014 रन हो चुके हैं और वे बटलर के रिकॉर्ड से महज 48 रन पीछे हैं. अगर पोलार्ड आने वाले मैचों में 49 रन और बना लेते हैं, तो वे जोस बटलर को पीछे छोड़कर T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले नंबर 1 बल्लेबाज बन जाएंगे.

दूसरा बड़ा रिकॉर्ड T20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का है. T20 में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के क्रिस गेल के नाम दर्ज है, जिन्होंने 1056 छक्के लगाए हैं. पोलार्ड T20 में अब तक 1014 छक्के लगा चुके हैं और वे क्रिस गेल का यह रिकॉर्ड तोड़ने से सिर्फ 42 छक्के दूर हैं. पोलार्ड जिस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, उसे देखते हुए माना जा रहा है कि वे जल्द ही क्रिस गेल के 1056 छक्कों के आंकड़े को पार कर लेंगे.

T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज कौन?

Cricinfo की रिपोर्ट के अनुसार, T20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष 5 बल्लेबाजों की सूची इस प्रकार है:

जोस बटलर (इंग्लैंड): जोस बटलर 15,062 रनों के साथ T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं.

जोस बटलर 15,062 रनों के साथ T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं. कायरन पोलार्ड (वेस्टइंडीज): कायरन पोलार्ड 15,014 रनों के साथ इस सूची में दूसरे नंबर पर आ चुके हैं.

कायरन पोलार्ड 15,014 रनों के साथ इस सूची में दूसरे नंबर पर आ चुके हैं. एलेक्स हेल्स (इंग्लैंड): इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स 14,581 रनों के साथ तीसरे नंबर पर हैं.

इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स 14,581 रनों के साथ तीसरे नंबर पर हैं. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज): वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिस गेल 14,562 रनों के साथ चौथे नंबर पर हैं.

वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिस गेल 14,562 रनों के साथ चौथे नंबर पर हैं. डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया): ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर 14,411 रनों के साथ पांचवें स्थान पर हैं.

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