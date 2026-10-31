19 हिंदू लड़कियों से रेप, शोषण और ब्लैकमेलिंग, अंतिम संस्कार में जाने की छुट्टी नहीं, KGMU धर्मांतरण केस में 10 खुलासे

लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में धर्मांतरण केस की जांच में एसटीएफ ने कई बड़े खुलासे किए हैं. शासन अब रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेगा.

KGMU धर्मांतरण केस में STF ने 7 पन्नों की रिपोर्ट शासन को सौंपी है

जांच रिपोर्ट में 'इस्लामिक मेडिकोज' ग्रुप का भी जिक्र किया गया है

केजीएमयू में धर्मांतरण का मामला दिसंबर 2025 में सामने आया



यूपी की राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में धर्मांतरण, महिला डॉक्टरों के शोषण और ब्लैकमेलिंग मामले में STF ने जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है. करीब 10 महीनों की जांच के बाद एसटीएफ ने 7 पन्नों की रिपोर्ट तैयारी की, जिसमें कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं. रिपोर्ट ने कई डॉक्टरों और कर्मचारियों के नाम शामिल हैं.

STF की रिपोर्ट के अनुसार कुछ आरोपियों ने महिला डॉक्टरों और कर्मचारियों को प्रेमजाल में फंसाकर उनका शारीरिक और मानसिक शोषण किया. उन पर धर्म परिवर्तन और निकाह के लिए दबाव डाला. रिपोर्ट में विभागीय अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं.

1. 19 हिंदू लड़कियों से रेप

डॉ.रमीजउद्दीन नायक ने पूछताछ में 19 हिंदू लड़कियों से रेप करने की बात कबूल की है. यह बयान के तौर पर रिपोर्ट में दर्ज है. डॉ. रमीज मलिक, रेजीडेंट डॉक्टर पैथोलॉजी विभाग ने कई महिला डाॅक्टरों पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला.

डॉ. रमीजउद्दीन नायक ने जूनियर डॉक्टर डॉ. देवारती मिश्रा को प्रेमजाल में फंसाकर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया. रजीम ने डाॅ. देवारती से 23 दिसंबर 2025 को अभद्रता भी की.

2.पहले धर्मांतरण फिर किया निकाह

KGMU के नर्सिंग स्टाफ नफीस ने ज्योति सिंह का पहले धर्म परिवर्तन कराया और फिर निकाह किया. नर्सिंग स्टाफ से जुड़े फुरकान का भी नाम सामने आया है. उसने जागृति गुप्ता को प्रेम जाल फंसाया और धर्म बदलकर निकाह करने के लिए दबाव डाला.

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4. डॉ. आदिल ने किया 2 महिलाओं का शोषण

डॉ. आदिल ने मादिया और मीनाक्षी पांडे का शोषण किया. वहीं माइक्रोबायोलॉजी विभाग के कर्मचारी शफात अली खान ने कंप्यूटर ऑपरेटर ज्योति राव के साथ छेड़छाड़ किया और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला.

5. डॉ. रिजवान ने किया 2 महिला डॉक्टरों को ब्लैकमेल

रेडियोलॉजी विभाग के डॉ. रिजवान ने डॉ. अवन्जला सिंह और डॉ. इशिता को ब्लैकमेल किया और धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया. STF की जांच में सिर्फ आरोपी डॉक्टरों और कर्मचारियों की भूमिका ही नहीं, बल्कि विभागीय अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं. प्रो. सुरेश बाबू, डॉ, सुमायरा कयूम, डॉ. वाहिद अली ने पक्षपात किया, आरोपियों को सपोर्ट किया और शिकायतों का निपटारा सही तरीके से नहीं किया.

6. 'इस्लामिक मेडिकोज' ग्रुप का जिक्र

STF ने रिपोर्ट में 'Islamic Medicoz' और 'Islamic Student' नाम से चलने वाले ग्रुपों का भी जिक्र किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, KGMU में आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज (SNMC) के पुराने छात्रों का एक ग्रुप है, जो 2012 से 2016 बैच का है, जिसमें डॉ. रमीज, डॉ. रिजवान मलिक, डॉ. अदनान अंसारी और डॉ. सैम अनीस में शामिल हैं. 'Islamic Student' और 'Islamic Medicoz' नाम से किताबों के पब्लिशिंग की भी बात सामने आई है.

7. हिंदू डाॅक्टरों को अंतिम संस्कार तक में छुट्टी नहीं

जांच में सामने आया है कि हिंदू रेजिडेंट डॉक्टरों को छठ पूजा और यहां तक कि परिजनों के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भी छुट्टी मांगने पर अपमानित किया जाता था. वहीं मुस्लिम रेजिडेंट डॉक्टरों और कर्मचारियों को नमाज और रिश्तेदारों के निकाह में शामिल होने के लिए आसानी से छुट्टी दी जाती थी.

8. ​रमीज मलिक को निकाले जाने की सिफारिश

2 जनवरी 2026 को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) ने चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय (DGME) से 31 वर्षीय रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक उर्फ ​​रमीज मलिक को निकाले जाने की सिफारिश की थी. कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद ने बताया था कि उस पर शादी का झांसा देकर एक महिला सहकर्मी का यौन शोषण करने और उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने का आरोप है.

9. सस्पेंड को चुका है मलिक

डॉ. रमीज मलिक को KGMU ने 22 दिसंबर, 2025 को सस्पेंड कर दिया गया था और तब से उसके कैंपस में प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. अब शासन STF की ओर से सौंपी गई जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करेगा.

10. कब सामने आया मामला

यह मामला तब सामने आया, जब 17 दिसंबर 2025 को एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने आत्महत्या करने की कोशिश की. उसे गंभीर हालत में KGMU ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था और 19 दिसंबर को उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी. इसके बाद, उसके पिता ने मुख्यमंत्री पोर्टल और राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी. मामले के 23 दिसंबर को FIR दर्ज कराई गई थी और उसके बाद जांच एसटीएफ को सौंप दी गई थी.

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