डायबिटीज के छात्रों को हर घंटे 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम, KEAM 2027 में नई छूट... देश में पहली बार लागू हुआ ऐसा नियम!

केरल ने JEE और CBSE के नियमों से आगे बढ़कर KEAM परीक्षा में टाइप-1 डायबिटीज के छात्रों को हर घंटे 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम और मेडिकल सामान ले जाने की छूट दी है.

जेईई मेन, नीट और सीबीएसई जैसी परीक्षाओं में खाने-पीने की छूट तो है, लेकिन पेपर के लिए अलग से समय नहीं मिलता, (फाइल फोटो ANI)

केरल सरकार ने राज्य में इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल प्रवेश परीक्षा (KEAM) की तैयारी कर रहे छात्रों को बड़ी राहत दी है. केरल के शिक्षा मंत्री रोजी एम. जॉन ने गुरुवार (12 नवंबर 2026) ऐलान किया कि KEAM 2027 परीक्षा में शामिल होने वाले टाइप-1 डायबिटीज के मरीजों को पेपर लिखने के लिए एक्सट्रा टाइम दिया जाएगा. नए नियमों के तहत ऐसे छात्रों को परीक्षा के हर एक घंटे पर 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा. देश में पहली बार किसी राज्य ने एंट्रेंस एग्जाम में डायबिटीज से जूझ रहे बच्चों की तकलीफों को समझते हुए समय की यह खास छूट दी है.

KEAM परीक्षा को लेकर क्या हुआ है फैसला?

प्रतियोगी परीक्षाओं में एक-एक मिनट का बहुत महत्व होता है. ऐसे में टाइप-1 डायबिटीज से परेशान छात्रों को इग्जाम के बीच में ही शुगर जांचने, इंसुलिन लेने या कुछ खाने-पीने की तुरंत जरूरत पड़ जाती है. इस वजह से उनका कीमती समय निकल जाता था और वे बाकी साथियों की तुलना में पिछड़ जाते थे.

केरल के उच्च शिक्षा मंत्री रोजी एम. जॉन ने जानकारी दी कि अगर कोई पेपर तीन घंटे का होता है तो ऐसे परीक्षार्थियों को पूरे 1 घंटे का एक्स्ट्रा समय लिखने और सेहत संभालने के लिए मिलेगा. इस राहत का फायदा उठाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी रखी गई हैं. अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना होगा, जिससे यह साबित हो सके कि परीक्षार्थी टाइप-1 डायबिटीज से पीड़ित है. यह नियम आने वाली KEAM 2027 परीक्षा से आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया जाएगा.

सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?

यह फैसला अचानक नहीं हुआ है. टाइप-वन डायबिटीज फाउंडेशन ने सरकार के सामने एक आवेदन रखा था. इसके बाद प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने इस विषय पर रिपोर्ट तैयार करके भेजी. फिर वित्त विभाग और मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद इस पर अंतिम मुहर लगी.

परीक्षा हॉल में क्या-क्या ले जाने की छूट मिलेगी?

एग्जाम के दौरान केवल एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं मिलेगा, बल्कि सेहत की देखभाल के लिए परीक्षा हॉल के अंदर जरूरी मेडिकल सामान ले जाने की भी ढील दी गई है. सेंटर पर सुरक्षा जांच के बाद छात्र इन चीजों को साथ रख सकेंगे....

इंसुलिन पेन और इंसुलिन पंप

ग्लूकोज टैबलेट्स और पानी की बोतल

कंटीन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम (CGMS) उपकरण

हल्के स्नैक्स और फल (जैसे केला, सेब और संतरा)

सामान्य तौर पर परीक्षाओं में किसी भी तरह का खाने का सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या दवाइयां हॉल में ले जाने पर सख्त मनाही होती है. लेकिन टाइप-1 डायबिटीज के मरीजों की शारीरिक परेशानी को देखते हुए सुरक्षा चेकिंग के बाद इन सभी चीजों को ले जाने की इजाजत दी गई है, ताकि जरूरत पड़ने पर छात्र तुरंत शुगर लेवल संभाल सकें.

एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत क्यों?

डायबिटीज एक ऐसी मेडिकल स्थिति है जिसमें इंसान का शरीर खुद पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता. इस बीमारी से जूझ रहे मरीजों को रोजाना समय-समय पर इंसुलिन लेना पड़ता है और खून में ग्लूकोज का स्तर जांचना होता है. कठिन परीक्षाओं के दौरान छात्रों के शरीर में ब्लड शुगर का लेवल अचानक काफी नीचे या बहुत ऊपर जा सकता है. ब्लड शुगर का संतुलन बिगड़ने पर परीक्षार्थी को कई तरह की शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है:

अचानक चक्कर आना और सिर घूमना

शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी और थकान महसूस होना

घबराहट होना, पसीना आना और हाथ-पैर कांपना

आंखों के आगे धुंधलापन आना और ध्यान न लगा पाना

एग्जाम हॉल में जब किसी छात्र के साथ ऐसा होता है तो उसे तुरंत पेपर छोड़कर ग्लूकोज टैबलेट खानी पड़ती है, फल या स्नैक्स लेने पड़ते हैं, या फिर इंसुलिन की डोज तय करनी पड़ती है. शुगर नॉर्मल होने में कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाते हैं. बिना एक्स्ट्रा टाइम के छात्रों के ये कीमती मिनट बर्बाद हो जाते थे. इसी वजह से केरल सरकार ने हर घंटे 20 मिनट का अतिरिक्त समय देकर छात्रों को बड़ी राहत दी है.

JEE, NEET और CBSE के नियमों से यह फैसला कितना अलग?

देश में होने वाली ज्यादातर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षाओं में एक्स्ट्रा टाइम का नियम पहले से है, लेकिन वह सिर्फ दिव्यांग (PwBD) श्रेणी के छात्रों या लिखने में असमर्थ उम्मीदवारों के लिए ही तय है.

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से होने वाली JEE Main परीक्षा में केवल उन दिव्यांग उम्मीदवारों को 20 मिनट प्रति घंटा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है जो स्क्राइब की मदद लेते हैं. लेकिन जेईई मेन या जेईई एडवांस्ड के नियमों में टाइप-1 डायबिटीज को अलग से एक्स्ट्रा टाइम वाली श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है. इसी तरह महाराष्ट्र की MHT-CET, पश्चिम बंगाल की WBJEE और कर्नाटक की COMEDK UGET जैसी राज्य स्तरीय परीक्षाओं में भी केवल तय दिव्यांगता वाले छात्रों को ही समय की छूट मिलती है.

सीबीएसई और नीट UG की बात करें, तो सीबीएसई ने साल 2017 में एक सर्कुलर जारी करके कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में टाइप-1 डायबिटीज के बच्चों को चीनी की गोलियां, चॉकलेट, फल (सेब, केला), स्नैक्स और पानी की बोतल ले जाने की छूट दी थी.

NTA भी नीट में फल और ग्लूकोज टैबलेट ले जाने की इजाजत देता है. लेकिन ये दोनों संस्थान परीक्षा में लिखने के लिए अलग से कोई एक्स्ट्रा समय नहीं देते. इस मामले में केरल देश का पहला राज्य बन गया है जिसने राष्ट्रीय नियमों से आगे बढ़कर टाइप-1 डायबिटीज के छात्रों को न केवल दवा और स्नैक्स ले जाने की छूट दी, बल्कि पर्चा लिखने के लिए 20 मिनट प्रति घंटे का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया.

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