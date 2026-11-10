'कश्मीर दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक'! सोनिया गांधी ने शेयर किया बिल क्लिंटन से मुलाकात का किस्सा

Sonia Gandhi Book: सोनिया गांधी ने बिल क्लिंटन से मुलाकात का किस्सा शेयर करते हुए लिखा कि वह हमारे विचार सुनने के बजाय कश्मीर के बारे में अपने विचार और अनुमान बताने में ज्यादा रुचि दिखा रहे थे.

Sonia Gandhi Book: सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' बिक्री के लिए बाजार में पहुंच गई है. किताब में सोनिया गांधी ने अपने निजी और राजनीतिक जीवन से जुड़े कई दिलचस्प किस्से शेयर किए हैं. एक किस्सा उन्होंने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से जुड़ा भी शेयर किया है. सोनिया गांधी ने बताया कि भारत दौरे पर आए बिल क्लिंटन कैसे खूबसूरत महिलाओं को चोरी-छिपे घूर रहे थे. सोनिया गांधी ने अपनी किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' में ब्रिटेन की राजकुमारी डायना से अपनी मुलाकातों के किस्से भी शेयर किए हैं.

कश्मीर पर क्लिंटन की थी ज्यादा रुचि

न्यूज एजेंसी PTI ने बताया, 'किताब में सोनिया लिखती हैं, 'साल 2000 में जब मैंने हमारे विदेश मंत्री के साथ राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से मुलाकात की, तब वह अपनी बेटी चेल्सी और प्रतिनिधिमंडल के साथ शेरटन होटल में ठहरे हुए थे. वह मिलनसार, अनौपचारिक और आत्मविश्वास से लबरेज दिख रहे थे. हालांकि, वह हमारे विचार सुनने के बजाय कश्मीर के बारे में अपने विचार और अनुमान बताने में ज्यादा रुचि दिखा रहे थे. उनके शब्दों में कश्मीर 'परमाणु टकराव का केंद्र' और 'दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक' था.'

'पुरानी आदतें आसानी से नहीं जातीं'

कांग्रेस नेता का कहना है, 'तब तक मोनिका लेविंस्की प्रकरण कुछ हद तक ठंडा पड़ चुका था, लेकिन पुरानी आदतें आसानी से नहीं जातीं. प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से उनके सम्मान में आयोजित स्वागत समारोह में मैंने उन्हें समय-समय पर वहां मौजूद खूबसूरत महिलाओं को चोरी-छिपे घूरते देखा.'

राजकुमारी डायना से मुलाकात का जिक्र

सोनिया गांधी ने राजकुमारी डायना के साथ हुई मुलाकातों को भी याद किया. उन्होंने लिखा कि ब्रिटेन के शाही परिवार के कुछ सदस्यों और उनके परिवार के बीच कई पीढ़ियों से मित्रता रही थी. राजीव गांधी की भी तत्कालीन प्रिंस चार्ल्स के साथ अच्छी बनती थी. उन्होंने लिखा, 'उस परिवार की असली सितारा तो राजकुमारी डायना थीं. लंबी और छरहरी कद-काठी, बड़ी नीली आंखें, मनमोहक मुस्कान और आकर्षक व्यक्तित्व.

साल 1981 में जब मैं और राजीव उनकी शादी में शामिल हुए थे, तब दुल्हन के रूप में उनकी अद्भुत खूबसूरती मैं कभी नहीं भूल सकती. 1992 में जब वे भारत आए, तब साफ दिखाई दे रहा था कि उनकी शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही थी.'

प्रियंका ने डायना को मां से मिलाया

सोनिया गांधी के अनुसार, 'जिस दिन डायना ने ताजमहल के सामने 'प्रेम की बेंच' पर अकेले बैठकर तस्वीर खिंचवाई थी, उसी दिन वे देर शाम चाय पर हमारे यहां आए थे. प्रिंस चार्ल्स बातचीत में खुलकर हिस्सा ले रहे थे और काफी मजाकिया थे, लेकिन डायना उदास नजर आ रही थीं. हालांकि, लाल और बैंगनी रंग के आकर्षक टू-पीस में वह बेहद खूबसूरत लग रही थीं. हमने उनकी भारत यात्रा के दौरान देखी और पसंद की गई चीजों के बारे में बातचीत की.'

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, सोनिया गांधी ने बताया कि उस दौरान उनकी मां भारत आई हुई थीं और वह मशहूर राजकुमारी से मिलना चाहती थीं. उनकी बेटी प्रियंका ने भी अपनी 'नॉन्ना' (नानी) का डायना से परिचय कराने पर जोर दिया. उन्होंने लिखा, 'डायना ने पूछा कि वह इतनी शांत क्यों हैं?

इस पर प्रियंका ने बताया कि ऐसा इसलिए है, क्योंकि मैंने उन्हें कुछ नहीं बोलने को कहा था. वह केवल इतालवी भाषा बोलती हैं. यह सुनकर डायना जोर से हंसी और तुरंत मेरी मां की ओर मुड़ीं. उन्होंने उनका हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, 'पियाचेरे, कोमे स्ताई?' (आपसे मिलकर खुशी हुई, आप कैसी हैं?). उनके इस आत्मीय और आकर्षक अंदाज ने हम सभी का दिल जीत लिया.'

...जब 'हाय' की लिख दी गलत वर्तनी

सोनिया ने एक अन्य मुलाकात को याद करते हुए लिखा, 'मैं उनसे एक बार एक हेयरड्रेसर के यहां मिली. मैंने देखा कि मेरे ठीक बगल में बैठा चेहरा जाना-पहचाना लग रहा था. मैंने एक शब्द कागज पर लिखा और उन्हें पकड़ा दिया. अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि 'हाय' लिखने के बजाय मैंने 'हाय' (HI) की गलत वर्तनी 'हाय' (HYE) लिख दी थी.

मेरा मन हुआ कि काश मैं वह पर्ची वापस छीन पाती! लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. वह उसे अपने हैंडबैग में रख चुकी थीं. उन्होंने पहचान भरी मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा और हम दोनों ने धीमी आवाज में कुछ बातें कीं, ताकि किसी का ध्यान हमारी ओर न जाए.' उन्होंने बताया कि डायना से उनकी यह आखिरी मुलाकात थी.

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