न बिजली न पंखा, कराची पोर्ट पर क्यों 6 महीने से फंसे 6 भारतीय? सिर्फ बिस्किट खाकर हैं जिंदा!

कराची पोर्ट पर फंसे 6 भारतीयों की जिंदगी खतरे में है. वीजा खत्म होने के बाद भी पाकिस्तान रिहाई नहीं दे रहा. भुखमरी से जूझते नाविकों को बचाने के लिए परिजन दिल्ली में सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं.

ईरानी कंपनी और कराची पोर्ट अफसरों के झगड़े के बाद जहाज की बत्ती काट दी गई और पासपोर्ट जमा कर लिए गए, (सांकेतिक फोटो, सो. IANS)

6 भारतीय नाविक कराची बंदरगाह पर फंसे हुए हैं.

3 महीने से बिजली गुल, बिना लाइट और पंखे के अंधेरे में कट रही जिंदगी.

15-20 दिनों में 1 मिनट परिजनों से हो रही बातचीत.

पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर 6 भारतीय नाविक पिछले 6 महीने से एक जहाज पर फंसे हुए हैं. इन नाविकों में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले विनीत किशोर मिश्रा भी शामिल हैं, जो केवर नाम के मालवाहक जहाज पर चीफ अफसर के पद पर काम कर रहे थे. 17 अप्रैल 2026 को जब यह जहाज ईरान और ओमान के समुद्री रास्ते से होता हुआ कराची पोर्ट पर पहुंचा तो वहां पहुंचते ही इसे कब्जे में ले लिया गया. तब से लेकर आज तक 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन इन नाविकों की घर वापसी का कोई रास्ता नहीं निकल सका है.

अंधेरे जहाज में नाविकों की जिंदगी कैसी कट रही है?

कराची पोर्ट पर खड़े इस जहाज पर बीते 3 महीनों से हालात बेहद भयानक हो चुके हैं. पिछले 3 महीने से जहाज की बिजली पूरी तरह से काट दी गई है. जहाज पर पूरी तरह से अंधेरा है और नाविक बिना किसी पंखे, लाइट में रहने को मजबूर हैं.

जहाज पर खाने और पानी का भी भारी संकट खड़ा हो चुका है. विनीत के पिता ललित किशोर मिश्रा ने बताया कि उनके बेटे ने फोन पर जो हाल बताया है, वह दिल दहलाने वाला है. जहाज पर फंसे नाविकों को सुबह नाश्ते के नाम पर केवल दो बिस्किट दिए जाते हैं.

इसके बाद दोपहर का खाना शाम को 4 बजे मिलता है और रात का खाना 11 बजे दिया जाता है. भयानक गर्मी और अंधेरे के बीच नाविकों को दिन-रात पानी और राशन की कमी से जूझना पड़ रहा है. तीन महीनों से लगातार अंधेरे में रहने के कारण नाविकों की तबीयत भी बिगड़ने लगी है.

15-20 दिनों में सिर्फ 1 मिनट की बात

विनीत की पत्नी नेहा मिश्रा दो छोटे बच्चों के साथ प्रयागराज में पति के लौटने की राह देख रही हैं. एनडीटीवी से बात करते हुए नेहा ने बताया कि कराची पोर्ट से उनके पति का फोन 15 से 20 दिनों में सिर्फ एक बार आता है. वह भी मुश्किल से एक या दो मिनट ही बात हो पाती है. इतने कम समय में विनीत सिर्फ यह बता पाते हैं कि वे लोग किस तरह घुट-घुटकर वहां जी रहे हैं.

घर पर विनीत के दो छोटे बच्चे बार-बार मां से पूछते हैं, "मम्मा, पापा कब घर आएंगे?" नेहा रोते हुए बच्चों को दिलासा देती हैं और कहती हैं कि पापा जल्द ही आ जाएंगे. लेकिन हकीकत यह है कि नेहा और उनके ससुर पिछले कई महीनों से दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं.

नेहा बताती हैं कि कराची में फंसे पति की आवाज सुनने के लिए वे तरस जाती हैं. जब भी फोन आता है, तो केवल डर और बेबसी की बातें ही सुनने को मिलती हैं. परिवार दिन-रात भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि किसी तरह विनीत सुरक्षित घर वापस आ जाएं.

परिवार ने पीएम मोदी से लगाई गुहार

स्थानीय स्तर पर कोई मदद न मिलने के बाद विनीत के पिता ललित किशोर मिश्रा और पत्नी नेहा मिश्रा दिल्ली आ गए हैं. ललित मिश्रा खुद भारतीय सेना के रिटायर्ड फौजी हैं. उन्होंने बताया कि दिल्ली में पिछले चार दिनों से वे लगातार बड़े-बड़े सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं. परिवार ने प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन और विदेश मंत्रालय में जाकर अपील की है. वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विदेश मंत्री एस. जयशंकर से लगातार यह गुहार लगा रहे हैं कि वे पाकिस्तान सरकार और कराची पोर्ट से बात करके इन 6 भारतीयों को वापस लाएं.

भारतीय दूतावास ने क्या कदम उठाए?

पीड़ित परिवार ने पाकिस्तान में मौजूद भारतीय दूतावास को भी खत लिखकर पूरी बात बताई है. हालांकि परिवार का कहना है कि अब तक अफसरों से सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं और जमीन पर कोई काम नहीं हुआ है.

ईरानी कंपनी के साथ विनीत का करार खत्म हो चुका है और जहाज से उनको साइन-ऑफ नहीं कराया जा रहा है. परिवार का कहना है कि अगर भारत सरकार और विदेश मंत्रालय जल्द ही दखल नहीं देता, तो इन छह बेकसूर भारतीयों की जान का भी खतरा हो सकता है.