Justice Yashwant Varma Case: करीब 150 सांसदों ने जस्टिस वर्मा को पद से हटाने के लिए नोटिस संसद में दिया था. इसके बाद लोकसभा स्पीकर ने जजेज (इंक्वायरी) एक्ट, 1968 के तहत तीन सदस्यीय जांच समिति बनाई थी.

जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास पर आग लगने के बाद जली हुई नोटों की गड्डियां मिली थी

तीन सदस्यीय कमेटी ने जांच की थी और जस्टिस वर्मा पर लगे आरोप सही पाए गए

Justice Yashwant Varma Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने इस्तीफे को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि उनका इस्तीफा किसी भी आरोप या गलत काम को स्वीकार करना नहीं माना जाना चाहिए. लोकसभा सचिवालय को 10 सितंबर को लिखे लेटर में उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि इस्तीफे के बाद उन्हें पद से हटाने की संसदीय कार्यवाही जारी रखने का कोई संवैधानिक आधार नहीं है. यह पत्र 19 नवंबर को सांसदों के बीच सर्कुलेट किया गया.

इस्तीफे के बाद कार्रवाई का अधिकार खत्म

जस्टिस वर्मा ने लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को लिखे लेटर में संविधान के अनुच्छेद 217(1)(a) का हवाला दिया. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की 1978 की संविधान पीठ के फैसले का भी जिक्र किया. वर्मा के मुताबिक, हाईकोर्ट के जज का इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते ही प्रभावी हो जाता है और इसके लिए किसी की मंजूरी जरूरी नहीं होती. उन्होंने कहा कि इस्तीफे के बाद पद से हटाने की कार्यवाही जारी नहीं रह सकती.

3 सदस्यीय कमेटी ने तीनों आरोप सही पाए थे

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से गठित तीन सदस्यीय जांच समिति ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगाए गए तीनों आरोप सही पाए थे. समिति की रिपोर्ट 12 अगस्त को संसद में पेश की गई थी.

News Alert ! My removal as HC judge infructuous, would be without constitutional foundation: Justice Yashwant Varma on his resignation to LS secy gen News Alert ! Upon my resignation, proceedings directed towards my removal from office did not survive and cannot be continued: Justice Varma News Alert ! I reiterate, I am innocent of the allegations levelled against me, including any suggestion that I possessed ill-gotten funds: Justice Varma — Press Trust of India (@PTI_News) November 19, 2026

जांच समिति ने जस्टिस वर्मा को क्यों माना दोषी?

जांच समिति को जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में मिली नकदी की मौजूदगी, स्रोत और मालिकाना हक को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं मिला. मामले से जुड़े महत्वपूर्ण सबूतों को सुरक्षित रखने में भी वह नाकाम रहे और जांच के दौरान टालमटोल और असंतोषजनक जवाब दिए.

घर में मिली थीं जली हुई नोटों की गड्डियां

14 मार्च 2025 को दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर आग लगने के बाद जले हुए नोटों की गड्डियां मिली थीं. उस समय वह दिल्ली हाईकोर्ट में जज थे. सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच समिति ने मामले की जांच की और गड़बड़ी के निष्कर्षों के बाद तत्कालीन CJI संजीव खन्ना ने उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी.

150 सांसदों ने दिया था हटाने का नोटिस

मामले में करीब 150 सांसदों ने जस्टिस वर्मा को पद से हटाने के लिए नोटिस दिया था. इसके बाद लोकसभा स्पीकर ने जजेज (इंक्वायरी) एक्ट, 1968 के तहत तीन सदस्यीय जांच समिति बनाई. वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में समिति के गठन को चुनौती दी थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज हो गई. बाद में उन्होंने जांच प्रक्रिया से खुद को अलग कर लिया था. उनका आरोप था कि जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं की जा रही.

जस्टिस वर्मा ने कब दिया इस्तीफा?

जस्टिस वर्मा ने 9 अप्रैल 2026 को राष्ट्रपति को तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा सौंप दिया था. उस समय जांच प्रक्रिया जारी थी. उनके इस्तीफे के बाद भी समिति ने जांच पूरी की और अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की. जस्टिस वर्मा ने अब लोकसभा सचिवालय से कहा है कि वह आगे की किसी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे. उन्होंने लेटर और दस्तावेज दोनों सदनों के सांसदों के सामने रखने और मामला बंद करने की मांग की है.

क्या अब संसद में हटाने की प्रक्रिया चल सकती है?

जस्टिस वर्मा का तर्क है कि संविधान के तहत जज को पद से हटाने की प्रक्रिया केवल कार्यरत जज के खिलाफ ही चलाई जा सकती है. इस्तीफा देने के बाद वह पद पर नहीं हैं, इसलिए उनके खिलाफ हटाने की कार्यवाही जारी रखना संवैधानिक रूप से सही नहीं होगा.

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