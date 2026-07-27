देश की अदालतों में हर चौथी कुर्सी खाली, जजों की कमी से जेलों में सड़ने को मजबूर हजारों विचाराधीन कैदी!

डीएनए एक्सप्लेनर
Judges Vacancy in Indian Courts: संसद में पेश हुए नए आंकड़ों के मुताबिक, जिला अदालतों में करीब 24% और हाई कोर्ट्स में लगभग 30% जजों के पद खाली पड़े हैं.
देश की अदालतों में मुकदमों का अंबार लगा है और लोग सालों-साल इंसाफ की उम्मीद में चक्कर काटते रहते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसाफ में हो रही इस देरी के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? वजह है- अदालतों में जजों की भारी कमी. केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल की ओर से 23 जुलाई 2026 को संसद में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों से जो तस्वीर सामने आई है, वह वाकई चिंताजनक है. देश की जिला अदालतों से लेकर हाई कोर्ट तक, जजों की सैकड़ों-हजारों कुर्सियां खाली पड़ी हैं.
सबसे पहले बात करते हैं उन अदालतों की, जहां आम इंसान सबसे पहले अपने हक की लड़ाई लड़ने पहुंचता है यानी निचली या जिला अदालतें. आंकड़ों के मुताबिक, देश भर की जिला अदालतों में जजों के जितने पद स्वीकृत हैं, उनमें से लगभग 24% यानी करीब एक-चौथाई पद खाली पड़े हैं.
पूरे देश में जिला स्तर पर न्यायिक अधिकारियों के कुल 30,868 पद तय किए गए हैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ 23,558 जज ही काम कर रहे हैं. इसका मतलब है कि 7,310 पद पूरी तरह खाली हैं. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा दिए गए इस ब्योरे से साफ है कि जब सुनने वाले ही कम होंगे, तो मुकदमों का फैसला जल्दी कैसे आएगा?
अगर राज्यों की बात करें तो स्थिति काफी अलग-अलग है. चंडीगढ़ और दमन-दीव जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में तो एक भी पद खाली नहीं है, लेकिन बड़े राज्यों में हालत खस्ता है.
अगर आपको लगता है कि सिर्फ निचली अदालतों में ही संकट है, तो ऐसा नहीं है. देश के हाई कोर्ट्स की स्थिति इससे भी ज्यादा गंभीर है. हाई कोर्ट्स में स्वीकृत जजों के पदों में से लगभग एक-तिहाई (30% से अधिक) कुर्सियां खाली हैं.
1 जुलाई 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, देश भर के सभी हाई कोर्ट्स को मिलाकर कुल 1,122 जजों के पद मंजूर हैं. लेकिन काम केवल 781 जज ही कर रहे हैं यानी 341 जजों की सीधी कमी है, जो कि कुल क्षमता का 30.39% है. हालांकि कुछ राहत की बात यह है कि मेघालय हाई कोर्ट में 0% वैकेंसी है, यानी वहां सभी स्वीकृत पदों पर जज तैनात हैं.
हाई कोर्ट्स में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत बुरी स्थिति में हैं-
सवाल यह उठता है कि जब पद खाली हैं, तो नई नियुक्तियां क्यों नहीं हो पा रहीं? सरकार का कहना है कि हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 और 224 के तहत मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर से होती है. इसके तहत संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपने दो सबसे सीनियर जजों से सलाह करके नए नामों की सिफारिश भेजनी होती है.
नियम तो यह कहता है कि कोई भी पद खाली होने से कम से कम 6 महीने पहले ही नए नाम की सिफारिश आ जानी चाहिए, लेकिन हकीकत में इस समय-सीमा का पालन शायद ही कभी होता है. प्रक्रिया में होने वाली इसी देरी का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है.
दूसरी तरफ, बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के लिए सरकार फंड भी जारी कर रही है. उदाहरण के तौर पर, ओडिशा को पिछले 5 सालों में अदालतों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की योजना के तहत 146.42 करोड़ रुपये दिए गए हैं. वहीं चालू वित्त वर्ष (2026-27) में राज्य के लिए 25.37 करोड़ रुपये का अस्थायी बजट रखा गया है.
अदालतों में इमारतें और सुविधाएं बनना बेशक जरूरी है, लेकिन जब तक मुकदमों की सुनवाई करने वाले जज ही पूरे नहीं होंगे, तब तक 'तारीख पर तारीख' का सिलसिला खत्म नहीं होगा. अगर देश की न्यायिक व्यवस्था को दुरुस्त करना है और लोगों को वक्त पर इंसाफ दिलाना है, तो खाली पड़ी इन कुर्सियों को जल्द से जल्द भरना ही होगा.
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