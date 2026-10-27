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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

'मौसी के घर चलते हैं', बोलकर मुस्कान को होटल ले गया नीलेश, रूम में एंट्री करते ही मौत, 6 सेकंड वाले वीडियो की इनसाइड स्टोरी

Jhansi Muskan Death Case: झांसी की मुस्कान मौत मामले में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है. पीएम रिपोर्ट के अनुसार मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है, जबकि परिवार हत्या का आरोप लगा रहा है

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Manoj Mishra

Updated : Oct 27, 2026, 04:11 PM IST

'मौसी के घर चलते हैं', बोलकर मुस्कान को होटल ले गया नीलेश, रूम में एंट्री करते ही मौत, 6 सेकंड वाले वीडियो की इनसाइड स्टोरी

जमीन पर गिरी मुस्कान (वीडियो ग्रैब, क्रेडिट - @contentkikamii)
 

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    • मुस्कान के पिता ने पति नीलेश पर हत्या का आरोप लगाया है 
    • घटना का CCVT वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है

    Jhansi Muskan Death Case: यूपी के झांसी में 25 अक्टूबर ( रविवार) को एक ऐसी वारदात हुई, जिसने सभी को चौंका दिया. महज 6 सेकंड में एक 28 वर्षीय महिला की जिंदगी हमेशा के लिए खामोश हो गई. होटल के कमरे में महिला ने पति के साथ जैसे ही एंट्री की तुरंत दरवाजे की ओर बाहर आकर जमीन पर गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई.

    महिला की पहचान मुस्कान सिमोलिया के रूप में की गई. वहीं उसके पति का नाम नीलेश बताया जा रहा है, जो एमपी ग्रामीण बैंक में कार्यरत है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. मुस्कान के पिता ने नीलेश पर हत्या का आरोप लगाया है. वहीं इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वारयल हो रहा है. 

    पति के साथ होटल के कमरे में पहुंची मुस्कान

    CCTV फुटेज में पहले टी शर्ट और पैंट पहने होटल का एक कर्मचारी, फिर व्हाइट शर्ट और ब्लू जींस पहले नीलेश और लास्ट में ब्लैक शूट पहले मुस्कान दिखाई दी रही है. होटल के कमरे में पहले कर्मचारी, फिर नीलेश और लास्ट में मुस्कान एंट्री करती है. 

    अचानक जमीन पर गिरी मुस्कान 

    मुस्कान जैसी ही कमरे के अंदर गई, उसके महज 6 सेकंड में वह दरवाजे की ओर से बाहर आकर गैलरी में जमीन पर गिर गई. गिरने के दौरान उसका सिर जमीन से टकराता है.

    नीलेश उठाकर कमरे के अंदर ले गया

    वीडियो में मुस्कान के गिरने के बाद पति नीलेश उठाकर कमरे के अंदर ले जाता दिखाई देता है. हालांकि, CCTV के यह क्लीयर नहीं होता है कि मुस्कान अचानक कैसे गिरीं. यहीं पर वीडियो समाप्त हो जाता है. पूरा वीडियो 31 मिनट का है. 

    अस्पताल पहुंची मुस्कान 

    पुलिस के मुताबिक, बाद में नीलेश और होटल कर्मचारियों की मदद से मुस्कान को नीचे ले जाया गया और जिला अस्पताल पहुंचाया गया. वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

    कैसे हुई मुस्कान की मौत? 

    सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी सभी को चौंका दिया. रिपोर्ट की अनुसार मुस्कान की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई. वहीं परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं. मुस्कान के पिता ने निष्पक्ष जांच की मांग की है. 

    इन सवालों के जवाब खोज रही पुलिस 

    • मुस्कान कमरे के दरवाजे के बाहर अचानक कैसे गिरीं?
    • क्या किसी ने मुस्कान को धक्का दिया?
    • वारदात के समय कौन-कौन वहां था? 
    • क्या यह महज हादसा था या कोई साजिश ?
    • नीलेश होटल में लेकर मुस्कान को क्यों गया?

    60 वर्षीय महिला से अवैध संबंध?

    मुस्कान के पिता रामजी लाल अहिरवार के मुताबिक, उनकी बेटी की शादी 29 जून 2026 को नीलेश से हुई थी. पिता का आरोप है कि शादी के लगभग एक महीने बाद पता चला कि नीलेश का किसी 60 वर्षीय महिला से अवैध संबंध है और वह इंदौर में रहती है. पिता ने यह भी आरोप लगाया कि इस बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद भी होता था और नीलेश उनकी बेटी को प्रताड़ित करता था. नीलेश की हाल ही में एमपी ग्रामीण बैंक में नौकरी लगी है.  

    मुस्कान को होटल क्यों लेकर गया नीलेश?

    मुस्कान के पिता ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि 10 अक्टूबर को रेलवे जूनियर इंजीनियर की परीक्षा की तैयारी के लिए उसे झांसी लेकर आया था. 23 अक्टूबर की रात करीब 11.30 बजे नीलेश अपनी सुसराल पहुंचा और मौसा के घर जाने की बात कहकर 24 अक्टूबर को मुस्कान को अपने साथ लेकर गया. मौसा-मौसी के घर जाने के बजाए नीलेश उसे लेकर होटल चल गया, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं दी. 

    गुमराह किया, नहीं दी जानकारी 

    अहिरवार के अनुसार अगले दिन 25 अक्टूबर को सुबह 11 बजे फोन कर नीलेश ने बताया कि रुद्राक्ष होटल आ जाओ, जो यहां है ही नहीं फिर कपूर नर्सिंग होम, मेडिकल अस्पताल और फिर शिविर अस्पलाल बुलाया और थोड़ी देर बाद वह मुस्कान को लेकर वहां पहुंचा, जब उसे देख तो वह मृत थी. 

    पिता ने क्यों जताया हत्या का शक?

    मुस्कान के पिता का कहना है कि होटल के कमरे में घुसते ही किसी ने बेटी को धक्का मारा और वह तेजी से पीछे की ओर जमीन पर गिर गई,  जिससे उसके सिर में चोट आई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. अचानक इतनी तेजी से कोई कैसे गिर सकता है. उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग है. वहीं नीलेश का कहना है कि चेकआउट की तैयारी के दौरान मुस्कान अचानक गिर गई थीं. पुलिस ने नीलेश को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. 

    वहीं पूरे मामले में ASP प्रीति सिंह ने कहा कि एक महिला को जिला अस्पताल लाया गया था, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. पति भी साथ था. पूरे मामले की जांच की जा रही है. 

    ये भी पढ़ें - तमिलनाडु में जेल से कैसे भागे 17 कैदी? फरार होने का कैसे बनाया प्लान, जानिए 5 सवालों के जवाब

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