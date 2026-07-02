जेवर आने वाली हैं 80,000 से ज्यादा नौकरियां! ये प्रोजेक्ट बदल देगा तस्वीर, चीन-ताइवान को चुनौती देने की तैयारी

डीएनए एक्सप्लेनर
इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत अब चीन और ताइवान को सीधी टक्कर देने की तैयारी में है.
जब भी मोबाइल, लैपटॉप या किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात आती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले चीन और ताइवान का नाम आता है. दुनिया के ज्यादातर चिप और सर्किट बोर्ड यहीं बनते हैं. लेकिन अब उत्तर प्रदेश का जेवर (ग्रेटर नोएडा) इस पूरे खेल को बदलने जा रहा है. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) क्षेत्र में बन रहा इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर हब भारत को सिर्फ एक असेम्बली हब यानी जहां सिर्फ पुर्जे जोड़े जाते हैं, से बदलकर एक असली मैन्युफैक्चरिंग पावरहाउस बनाने की तैयारी में है.
ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर से ही करीब 70,000 से 80,000 नौकरियां पैदा होने का अनुमान है. आपको बताते हैं कि जेवर का ये मेगा प्रोजेक्ट कैसे चीन-ताइवान को टक्कर देगा और हमारे स्थानीय युवाओं के लिए नौकरियों की कौन सी नई बौछार लेकर आ रहा है.
इस हाई-टेक इकोसिस्टम के आने से हर स्तर के युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे खुलेंगे. नौकरियों को मुख्य रूप से इन कैटेगरी में देखा जा सकता है-
इस सेक्टर में साल 2032 तक करीब 10 लाख कुशल कामगारों की कमी का अनुमान है. इसे पूरा करने के लिए सरकार ने अभी से करियर काउंसलिंग और ट्रेनिंग सेंटर्स खोल दिए हैं, ताकि स्थानीय युवाओं को सीधे नौकरी के लिए तैयार किया जा सके.
अभी तक भारत का सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल डिफेक्ट यानी कमी ये थी कि हम भारत में स्मार्टफोन तो बना रहे थे, लेकिन उसका 'दिल' यानी सर्किट बोर्ड और चिप्स चीन, ताइवान या दक्षिण कोरिया से आयात करते थे. जेवर प्रोजेक्ट इसी कमी को दूर कर रहा है. यहां एम्बर एंटरप्राइजेस और कोरिया सर्किट जैसे बड़े नाम करीब 6,750 करोड़ रुपये का निवेश कर रहे हैं.
इससे भारत में ही हाई-एंड मल्टी-लेयर सर्किट बोर्ड्स और सेमीकंडक्टर सबस्ट्रेट्स का निर्माण शुरू होगा. सरकार का लक्ष्य इसके जरिए देश के सालाना 40,000 करोड़ रुपये के पीसीबी आयात को कम करना है. यह कदम वैश्विक कंपनियों को चीन के अलावा एक मजबूत विकल्प देगा.
सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बेहद कीमती और नाजुक होते हैं, जिन्हें समुद्री रास्ते के बजाय हवाई मार्ग से तुरंत दुनिया भर में भेजना होता है. एचसीएल और ताइवान की फॉक्सकॉन का जो सेमीकंडक्टर प्लांट यहां लग रहा है, उसके लिए जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक लाइफलाइन की तरह काम करेगा. एयरपोर्ट की वजह से विदेशी कंपनियों को अपना हेडक्वार्टर यहां लाने और ग्लोबल टैलेंट को आकर्षित करने में आसानी होगी.
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