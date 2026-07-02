जेवर आने वाली हैं 80,000 से ज्यादा नौकरियां! ये प्रोजेक्ट बदल देगा तस्वीर, चीन-ताइवान को चुनौती देने की तैयारी

इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत अब चीन और ताइवान को सीधी टक्कर देने की तैयारी में है.

पूरे सेक्टर में साल 2032 तक करीब 10 लाख कुशल कामगारों की जरूरत होगी

सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर से ही करीब 80,000 नौकरियां पैदा होने का अनुमान

मुख्य लक्ष्य देश के सालाना 40,000 करोड़ रुपये के पीसीबी आयात को कम करना है

जेवर इलाके में दिग्गज कंपनियां बड़े प्लांट लगा रही हैं

जब भी मोबाइल, लैपटॉप या किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात आती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले चीन और ताइवान का नाम आता है. दुनिया के ज्यादातर चिप और सर्किट बोर्ड यहीं बनते हैं. लेकिन अब उत्तर प्रदेश का जेवर (ग्रेटर नोएडा) इस पूरे खेल को बदलने जा रहा है. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) क्षेत्र में बन रहा इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर हब भारत को सिर्फ एक असेम्बली हब यानी जहां सिर्फ पुर्जे जोड़े जाते हैं, से बदलकर एक असली मैन्युफैक्चरिंग पावरहाउस बनाने की तैयारी में है.

जेवर में आने वाली हैं कितनी नौकरियां?

ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर से ही करीब 70,000 से 80,000 नौकरियां पैदा होने का अनुमान है. आपको बताते हैं कि जेवर का ये मेगा प्रोजेक्ट कैसे चीन-ताइवान को टक्कर देगा और हमारे स्थानीय युवाओं के लिए नौकरियों की कौन सी नई बौछार लेकर आ रहा है.

युवाओं को मिलेंगी कौन-कौन सी नौकरियां?

इस हाई-टेक इकोसिस्टम के आने से हर स्तर के युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे खुलेंगे. नौकरियों को मुख्य रूप से इन कैटेगरी में देखा जा सकता है-

हाई-टेक इंजीनियरिंग और डिजाइन- जेवर इलाके में एडवांस्ड 3-नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर आ रहे हैं. इसके लिए कंपनियों को बड़े पैमाने पर डिजाइन इंजीनियर्स, वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स की जरूरत होगी. वीएलएसआई डिजाइन से जुड़े युवाओं की भारी डिमांड होने वाली है.

जेवर इलाके में एडवांस्ड 3-नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर आ रहे हैं. इसके लिए कंपनियों को बड़े पैमाने पर डिजाइन इंजीनियर्स, वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स की जरूरत होगी. वीएलएसआई डिजाइन से जुड़े युवाओं की भारी डिमांड होने वाली है. फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशन्स- वीवो, हेयर और एचसीएल-फॉक्सकॉन जैसी दिग्गज कंपनियों के बड़े प्लांट यहां लग रहे हैं. इन फैक्ट्रियों में इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने, वेफर फैब्रिकेशन और स्मार्टफोन-कम्यूटर के पुर्जे तैयार करने के लिए लाखों की संख्या में वर्कफोर्स यानी मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ की जरूरत होगी.

वीवो, हेयर और एचसीएल-फॉक्सकॉन जैसी दिग्गज कंपनियों के बड़े प्लांट यहां लग रहे हैं. इन फैक्ट्रियों में इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने, वेफर फैब्रिकेशन और स्मार्टफोन-कम्यूटर के पुर्जे तैयार करने के लिए लाखों की संख्या में वर्कफोर्स यानी मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ की जरूरत होगी. टेक्निकल और आफ्टर-सेल्स सर्विस- 'स्किल इंडिया' जैसे सरकारी प्रोग्राम के तहत युवाओं को एसी, फ्रिज और एलईडी लाइट्स जैसे व्हाइट गुड्स की असेंबलिंग और रिपेयरिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है. इससे टेक्निकल सपोर्ट और सर्विस सेक्टर में नौकरियों की बाढ़ आएगी.

'स्किल इंडिया' जैसे सरकारी प्रोग्राम के तहत युवाओं को एसी, फ्रिज और एलईडी लाइट्स जैसे व्हाइट गुड्स की असेंबलिंग और रिपेयरिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है. इससे टेक्निकल सपोर्ट और सर्विस सेक्टर में नौकरियों की बाढ़ आएगी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीक- यूपी सरकार के 'एआई प्रज्ञा' प्रोग्राम का लक्ष्य करीब 10 लाख लोगों को एआई की ट्रेनिंग देना है. जेवर के पास बन रहे एआई और स्टार्टअप हब्स में इन युवाओं को डेटा एनालिस्ट और एआई डेवलपर्स के तौर पर काम मिलेगा.

यूपी सरकार के 'एआई प्रज्ञा' प्रोग्राम का लक्ष्य करीब 10 लाख लोगों को एआई की ट्रेनिंग देना है. जेवर के पास बन रहे एआई और स्टार्टअप हब्स में इन युवाओं को डेटा एनालिस्ट और एआई डेवलपर्स के तौर पर काम मिलेगा. सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स- जब 300 से ज्यादा ग्लोबल कंपनियां एक जगह काम करेंगी, तो सामान को लाने-ले जाने के लिए मजबूत नेटवर्क चाहिए होगा. इसके लिए लॉजिस्टिक्स मैनेजर्स, वेयरहाउस इन-चार्ज और सप्लाई चेन प्रोफेशनल्स की भारी मांग होगी.

इस सेक्टर में साल 2032 तक करीब 10 लाख कुशल कामगारों की कमी का अनुमान है. इसे पूरा करने के लिए सरकार ने अभी से करियर काउंसलिंग और ट्रेनिंग सेंटर्स खोल दिए हैं, ताकि स्थानीय युवाओं को सीधे नौकरी के लिए तैयार किया जा सके.

क्या चीन और ताइवान का विकल्प बनेगा जेवर?

अभी तक भारत का सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल डिफेक्ट यानी कमी ये थी कि हम भारत में स्मार्टफोन तो बना रहे थे, लेकिन उसका 'दिल' यानी सर्किट बोर्ड और चिप्स चीन, ताइवान या दक्षिण कोरिया से आयात करते थे. जेवर प्रोजेक्ट इसी कमी को दूर कर रहा है. यहां एम्बर एंटरप्राइजेस और कोरिया सर्किट जैसे बड़े नाम करीब 6,750 करोड़ रुपये का निवेश कर रहे हैं.

इससे भारत में ही हाई-एंड मल्टी-लेयर सर्किट बोर्ड्स और सेमीकंडक्टर सबस्ट्रेट्स का निर्माण शुरू होगा. सरकार का लक्ष्य इसके जरिए देश के सालाना 40,000 करोड़ रुपये के पीसीबी आयात को कम करना है. यह कदम वैश्विक कंपनियों को चीन के अलावा एक मजबूत विकल्प देगा.

जेवर एयरपोर्ट और सेमीकंडक्टर प्लांट- एक-दूसरे की जरूरत

सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बेहद कीमती और नाजुक होते हैं, जिन्हें समुद्री रास्ते के बजाय हवाई मार्ग से तुरंत दुनिया भर में भेजना होता है. एचसीएल और ताइवान की फॉक्सकॉन का जो सेमीकंडक्टर प्लांट यहां लग रहा है, उसके लिए जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक लाइफलाइन की तरह काम करेगा. एयरपोर्ट की वजह से विदेशी कंपनियों को अपना हेडक्वार्टर यहां लाने और ग्लोबल टैलेंट को आकर्षित करने में आसानी होगी.

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