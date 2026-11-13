JEE एडवांस्ड 2027 की डेट घोषित, 23 मई को एग्जाम; पहली बार स्क्रीन पर मिलेगा कैलकुलेटर

IIT दिल्ली ने JEE एडवांस्ड 2027 परीक्षा की तारीख 23 मई तय की है. परीक्षा में पहली बार 10-12 डिजिट वाला ऑन-स्क्रीन बेसिक कैलकुलेटर मिलेगा.

इंजीनियरिंग की तैयारी में जुटे देश के लाखों छात्र-छात्राओं के लिए एक बहुत बड़ी और अहम खबर सामने आई है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली ने JEE एडवांस्ड 2027 परीक्षा की डेट का औपचारिक ऐलान कर दिया है. यह प्रवेश परीक्षा रविवार (23 मई 2027) को आयोजित की जाएगी.

The JEE (Advanced) 2027 will be held on May 23, 2027 (Sunday). IIT Delhi is pleased to launch the official website for JEE (Advanced) 2027- https://t.co/DZh91OVdg7 The eligibility criteria for appearing in #JEE_Advanced 2027 are available on the website. The website will have relevant information for candidates aspiring to appear in the JEE (Advanced) 2027. The candidates are encouraged to check the website frequently for updates. Candidates appearing for JEE (Advanced) 2027 will have the provision of using an on-screen basic (non-scientific) calculator with a 10-12 digit display. — IIT Delhi (@iitdelhi) November 13, 2026

पहली बार ऑन-स्क्रीन कैलकुलेटर

इस बार की परीक्षा में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है. परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को पहली बार कंप्यूटर स्क्रीन पर ही बेसिक कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की छूट दी जाएगी. पहले इस परीक्षा में किसी भी तरह के कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं हुआ करती थी. लेकिन नए नियम के तहत पेपर हल करते समय छात्र ऑन-स्क्रीन कैलकुलेटर की मदद ले सकेंगे.

ऑन-स्क्रीन कैलकुलेटर का नियम क्या है?

यह कैलकुलेटर नॉन-साइंटिफिक होगा, यानी इसमें कोई भी साइंटिफिक फंक्शंस या फॉर्मूले पहले से फीड नहीं होंगे. इसमें केवल 10 से 12 डिजिट का बेसिक डिस्प्ले रहेगा, जिसकी मदद से छात्र जोड़, घटाव, गुणा और भाग जैसे काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.

मैथ के सेक्शन में प्रश्न कठिन होने की वजह से ज्यादा समय लगता था. इसको लेकर छात्र और शिक्षक लगातार चिंता जताते रहे हैं. अब स्क्रीन पर बेसिक कैलकुलेटर उपलब्ध होने से अभ्यर्थियों को प्रश्न सॉल्व करने में आसानी होगी और उनका समय बचेगा.

वेबसाइट पर क्या-क्या जानकारी मिलेगी?

IIT दिल्ली JEE एडवांस्ड 2027 परीक्षा की देखरेख कर रहा है. परीक्षा की घोषणा के साथ ही IIT दिल्ली ने आधिकारिक वेब पोर्टल jeeadv.ac.in को लाइव कर दिया है. इस वेब पोर्टल पर परीक्षा में शामिल होने के नियम, जरूरी तारीखें, एलिजिबिलिटी की शर्तें और अन्य दिशा-निर्देश अपलोड किए गए हैं.

आयोजक संस्थान ने सभी उम्मीदवारों को यह सलाह दी है कि वे समय-समय पर पोर्टल पर जाकर नई जानकारी की जांच करते रहें. जैसे-जैसे परीक्षा की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, सभी नई सूचनाएं इसी आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएंगी. इसलिए अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देकर सीधे पोर्टल की जानकारियों पर ही भरोसा करने को कहा गया है.

कौन-कौन से अभ्यर्थी दे सकेंगे एग्जाम?

IANS की रिपोर्ट के अनुसार, केवल वही उम्मीदवार इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने अपना 12वीं का एग्जाम पहली बार साल 2026 में पास किया हो या फिर साल 2027 में पहली बार 12वीं के एग्जाम में बैठ रहे हों. इसके साथ ही उम्मीदवार के 12वीं क्लास के अनिवार्य विषयों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स शामिल होने चाहिए. यदि किसी छात्र ने इन तीन विषयों के साथ 12वीं पास नहीं की है तो वह इसके लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा.

नियमों में यह भी बताया गया है कि जिन छात्रों ने 12वीं का एग्जाम पहली बार साल 2025 में या उससे भी पहले दिया था, वे JEE Advanced 2027 में शामिल होने के लिए बिल्कुल योग्य नहीं होंगे, भले ही उस समय उनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स विषय ही क्यों न रहे हों.