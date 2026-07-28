जापान में भयंकर भूकंप के बाद भी कैसे सुरक्षित रहती हैं ऊंची इमारतें? जानें कौन सी तकनीक से बनते हैं घर

जापान में आए 7.1 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने एक बार फिर पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है. लेकिन लगातार आने वाले इन भयानक झटकों के बावजूद जापान की गगनचुंबी इमारतें कैसे सुरक्षित खड़ी रहती हैं?

जापान में मंगलवार को 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया

तटीय इलाकों के लिए 1 मीटर ऊंची सुनामी का अलर्ट जारी किया गया

भयानक झटकों के बावजूद जापान की ऊंची इमारतें सुरक्षित खड़ी रहती हैं

जापान के इतिहास का सबसे भीषण भूकंप 11 मार्च 2011 को आया था, जिसकी तीव्रता 9.0 थी

जापान में एक बार फिर से कुदरत का कहर देखने को मिला है. मंगलवार (28 जुलाई 2026) को जापान के दक्षिणी द्वीप क्यूशू के कुमामोटो इलाके में 7.1 की तीव्रता का एक बेहद शक्तिशाली भूकंप आया है. जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक, इस भूकंप का केंद्र समुद्र की सतह से सिर्फ 10 किलोमीटर की गहराई में था.

(अपनी राय देने और ऐसी ही खबरें पढ़ने के लिए जुड़ें हमारे वॉट्सऐप चैनल से.)

जापान में सुनामी की चेतावनी जारी

तेज झटकों के तुरंत बाद तटीय इलाकों के लिए 1 मीटर तक ऊंची सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है. स्थानीय ब्रॉडकास्टर NHK के अनुसार, कुमामोटो, नागासाकी, कागोशिमा और फुकुओका समेत आसपास के कई इलाकों में इमरजेंसी अलर्ट जारी कर लोगों को ऊंची जगहों पर जाने की सलाह दी गई है. इसी हफ्ते जापान में यह दूसरा बड़ा झटका है. इससे कुछ ही दिन पहले 25 जून को उत्तरी जापान में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया था.

हालांकि राहत की बात यह रही कि उस दौरान कोई बड़ी तबाही नहीं हुई. लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर जापान में ही 7 की तीव्रता वाले इतने विनाशकारी भूकंप बार-बार क्यों आते हैं? और इतनी भयानक तबाही के बावजूद वहां की ऊंची-ऊंची इमारतें ताश के पत्तों की तरह क्यों नहीं गिरतीं?

जापान में क्यों आते हैं शक्तिशाली भूकंप?

यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार, दुनियाभर में आने वाले कुल भूकंपों का अकेले 18% हिस्सा जापान में है. इसकी सबसे बड़ी वजह है जापान की भौगोलिक स्थिति. जापान पैसिफिक महासागर के रिंग ऑफ फायर पर बसा हुआ है. अगर इसे आसान भाषा में समझें, तो हमारी धरती की ऊपरी सतह कई बड़ी-बड़ी चट्टानों या टेक्टोनिक प्लेट्स से मिलकर बनी है.

जापान चार प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटों के ठीक मिलन बिंदु पर टिका है. ये प्लेटें नीचे आपस में लगातार टकराती और घिसती रहती हैं. जब दो प्लेटों के बीच बहुत ज्यादा दबाव बनता है, तो वह ऊर्जा के रूप में अचानक बाहर निकलता है. इसी वजह से सतह पर तेज झटके महसूस होते हैं और 7 या उससे ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप बार-बार आते हैं.

कैसे सुरक्षित रहती हैं गगनचुंबी इमारतें?

जापान में जब 7 से ज्यादा तीव्रता का भूकंप आता है, तो पूरी धरती डोलने लगती है, लेकिन वहां की गगनचुंबी इमारतें गिरने के बजाय सिर्फ झूलती हैं और सुरक्षित खड़ी रहती हैं. इसके पीछे जापान का सख्त बिल्डिंग कोड और उनकी जापानी इंजीनियरिंग का कमाल है. जापान में मुख्य रूप से तीन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है-

ताइशिन (बुनियादी मजबूती)- इसके तहत इमारतों के बीम और पिलर को इतना मजबूत और लचीला बनाया जाता है कि वे भूकंप के झटकों का दबाव खुद झेल सकें.

इसके तहत इमारतों के बीम और पिलर को इतना मजबूत और लचीला बनाया जाता है कि वे भूकंप के झटकों का दबाव खुद झेल सकें. सेईशिन (डैम्पर्स तकनीक)- इस तकनीक में इमारतों की अलग-अलग मंजिलों के बीच बड़े-बड़े शॉक एब्जॉर्बर या डैम्पर्स (जैसे कार में लगे शॉकर्स) लगाए जाते हैं. जब इमारत हिलती है, तो ये डैम्पर्स भूकंप की ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेते हैं और झटकों का असर बहुत कम कर देते हैं.

इस तकनीक में इमारतों की अलग-अलग मंजिलों के बीच बड़े-बड़े शॉक एब्जॉर्बर या डैम्पर्स (जैसे कार में लगे शॉकर्स) लगाए जाते हैं. जब इमारत हिलती है, तो ये डैम्पर्स भूकंप की ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेते हैं और झटकों का असर बहुत कम कर देते हैं. मेंशिन (बेस आइसोलेशन)- यह जापान की सबसे आधुनिक और असरदार तकनीक है. इसमें पूरी इमारत को जमीन की नींव से सीधे जोड़ने के बजाय रबड़ और स्टील के पैड पर खड़ा किया जाता है. जब भूकंप आता है, तो जमीन नीचे हिलती रहती है, लेकिन ऊपर की पूरी इमारत शांत खड़ी रहती है.

इसके अलावा, जापान की गगनचुंबी इमारतों में भारी-भरकम पेंडुलम भी लगाए जाते हैं, जो इमारत के हिलने की उलटी दिशा में झूलते हैं और बिल्डिंग को संतुलित रखते हैं.

पिछली बार जापान में बड़ा भूकंप-सुनामी कब आई थी?

जापान के इतिहास में सबसे खौफनाक तबाही 11 मार्च 2011 को दर्ज की गई थी. उस वक्त समुद्र के नीचे 9.0 की तीव्रता का भूकंप आया था. इस भूकंप ने महाविनाशकारी सुनामी को जन्म दिया था, जिसमें करीब 19 हजार से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी या वे लापता हो गए थे. इसी आपदा के दौरान फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को भी भारी नुकसान पहुंचा था, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु त्रासदियों में गिना जाता है.

इसके अलावा, 20 अप्रैल 2026 को देश के उत्तरी हिस्से में 7.7 तीव्रता का एक और बड़ा भूकंप आया था, जिसने टोक्यो तक की ऊंची इमारतों को हिलाकर रख दिया था. उस वक्त कम से कम 10 लोग घायल हुए थे और प्रशासन को 8.0 या उससे बड़े भूकंप की आशंका के चलते स्पेशल एडवाइजरी जारी करनी पड़ी थी.

जापान एक ऐसी जगह पर बसा है जहां कुदरत का खौफ हमेशा बना रहता है. हालांकि, बार-बार आने वाले ये 7.1 और 7.2 तीव्रता के भूकंप जापानी लोगों को डराते जरूर हैं, लेकिन आधुनिक इंजीनियरिंग, समय पर अलर्ट और बेस आइसोलेशन जैसी बेमिसाल तकनीक के दम पर जापान हर बार इस विनाशकारी आपदा के आगे मजबूती से डटकर खड़ा हो जाता है.

ये भी पढ़ें- ISRO के इन 5 वैज्ञानिकों का सिर्फ स्पेस नहीं एजुकेशन में भी योगदान, NEP से NTA को सुधारने तक की सरकार से मिली जिम्मेदारी