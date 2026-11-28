Italy New Education Law: नए एजुकेशन कानून को इटली की संसद के निचले सदन चैंबर ऑफ डेप्युटीज ने 142 वोटों के समर्थन से मंजूरी दी है.

इटली ने नए एजुकेशन कानून को 'डिक्रीटो स्कुओला' नाम दिया है

स्कूलों में बुर्का पहनकर आने पर इटली में जुर्माना लगाया गया है

Italy New Education Law: इटली ने एजुकेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव करते हुए स्कूलों में बुर्का और नकाब पहनने पर बैन लगा दिया है. इसके साथ ही क्लास 1 में विदेशी मूल के स्टूडेंट्स की संख्या 30 फीसदी तक तक सीमित करने का फैसला किया है. संसद ने इसे मंजूरी दे दी है. नए कानून के तहत स्कूलों में पढ़ाई और अन्य गतिविधियों के दौरान बुर्का, नकाब समेत चेहरा ढकने वाले ड्रेस पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. नियम तोड़ने पर 1000 यूरो (करीब 1100 अमेरिकी डॉलर) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

पीएम जॉर्जिया मेलोनी की सरकार के इस फैसले पर विपक्ष की पार्टियों ने भेदभाव का आरोप लगाया है. नए कानून को 'डिक्रीटो स्कुओला' (Decreto Scuola) नाम दिया गया है. इटली की संसद के निचले सदन चैंबर ऑफ डेप्युटीज ने इसे 142 वोटों के समर्थन से मंजूरी दी. इसके विरोध में 112 वोट पड़े, जबकि चार सांसद वोटिंग में नहीं शामिल हुए. इससे पहले 20 नवंबर को सीनेट ने भी इस कानून को मंजूरी दे दी थी.

क्यों लागू किया गया नया कानून?

सरकार के अनुसार यह कानून 30 सितंबर 2026 के डिक्री-लॉ 170 का हिस्सा है. इसका उद्देश्य 2026-27 के एकेडमिक सेशन को व्यवस्थित तरीके से शुरू करना, नेशनल रिकवरी एंड रेजिलिएंस प्लान (PNRR) के तहत उपायों को समर्थन देना और विदेशी छात्रों को बढ़ावा देना है. नए कानून के तहत उन विदेशी अभिभावकों के लिए इतालवी भाषा की क्लासेस शुरू की जाएंगी, जिनके बच्चों को देश के एजुकेशन सिस्टम में घुलने-मिलने में परेशानी हो रही है.

इटली के नए एजुकेशन कानून में क्या-क्या?

नए कानून में स्कूलों में चेहरे को ढकने वाले ड्रेस पर प्रतिबंध, विदेशी छात्रों की संख्या सीमित करने और विदेशी बच्चों के माता-पिता को इतालवी भाषा सिखाने जैसे प्रावधान किए गए हैं. मुस्लिम छात्राएं क्लास में बुर्का और नकाब नहीं पहन सकेंगी. क्लास 1 में विदेशी मूल के छात्रों की संख्या 30% तक सीमित होगी. इतालवी भाषा का पर्याप्त ज्ञान रखने वाले छात्रों पर यह सीमा लागू नहीं होगी.

नए कानून में दिव्यांग स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को अतिरिक्त सहयोग देने के उपाय शामिल किए गए हैं. स्कूलों में साइबर बुलिंग से निपटने और बच्चों के स्कूल छोड़ने की समस्या रोकने के उपाय भी कानून का हिस्सा हैं. डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध स्कूल और यूनिवर्सिटी की किताबों की कीमत उनकी प्रिंटेड किताबों के मुकाबले 50% कम रखने का प्रावधान किया गया है.

बुर्का, नकाब पर प्रतिबंध, हिजाब पर क्यों नहीं?

इटली के नए एजुकेशन कानून में खासतौर पर बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगाया गया है. हिजाब पर बैन इसलिए नहीं लगाया गया है कि इसमें सिर के बाल और गर्दन ढकी रहती है, लेकिन चेहरा खुला रहता है, जबकि बुर्का और नकाब में पूरा चेहरा ढका रहता है.

क्यों 30% तय की गई विदेशी छात्रों की संख्या?

स्कूलों में विदेशी छात्रों की संख्या 30% तक सीमित करने का नियम इटली में पहले भी सामने आ चुका है. साल 2010 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री मारियास्तेला गेलमिनी ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें क्लास में विदेशी छात्रों की संख्या सीमित करने की बात कही गई थी. स्थानीय जनसंख्या और माइग्रेंट आबादी के अनुपात में अंतर के कारण इस नियम को कई जगह लागू नहीं किया जा सका. सरकार का कहना है कि इससे स्कूलों में भाषा संबंधी समस्याएं कम होंगी और विदेशी स्टूडेंट्स को इतालवी एजुकेशन सिस्टम में बेहतर तरीके से शामिल किया जा सकेगा.

क्यों हो रहा विरोध?

कानून को मंजूरी मिलने के दौरान संसद में विपक्षी सांसदों ने विरोध जताया. उन्होंने सदन में पोस्टर दिखाया, जिस पर लिखा था- 'स्कूल में कोई विदेशी नहीं होता'.

फाइव स्टार मूवमेंट के सांसद एंटोनियो कासो ने कहा कि असली समस्या यह नहीं है कि एक क्लास में कितने विदेशी बच्चे हैं, बल्कि यह है कि सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए कितने टीचर और कौन-से संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इसके अलावा बाकी सब भेदभाव और नस्लवाद है.

विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता एली श्लेन ने भी इस फैसले की आलोचना की. उनका कहना है कि स्कूलों को विदेशी बच्चों को बाहर रखने के लिए कोटा तय करने की जरूरत नहीं है. इसके बजाय स्कूलों की बिल्डिंगों, टीचरों और सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए.

यूरोप के किन देशों में चेहरे को ढकने पर बैन?

फ्रांस में अप्रैल 2011 से सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने पर पूरे देश में बैन लगाया गया है. यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने भी इस फैसले को बरकरार रखा. वहीं बेल्जियम में जुलाई 2011 से सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध है. उल्लंघन करने पर जुर्माने और जेल की सजा का प्रावधान है.

बुल्गारिया में सितंबर 2016 से सरकारी, प्रशासनिक और शैक्षणिक संस्थानों में पूरे चेहरे को ढकने वाले कपड़ों पर रोक है. इन देशों के अलावा ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और पुर्तगाल में भी सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाया गया है.

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