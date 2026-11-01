1996 में नेतन्याहू ने जीता था सीधा चुनाव, 2001 में खत्म हुआ सिस्टम, अब फिर वही तैयारी... क्या इतिहास दोहराएगा इजरायल?

इजरायल चुनाव में नेतन्याहू गुट बहुमत से आठ सीट दूर रह गया है. विपक्षी दलों के पास 67 सीटें होने के बावजूद आंतरिक मतभेदों के चलते नई सरकार गठन का पेंच फंसा हुआ है.

इजरायल में 27 अक्टूबर 2026 को हुए आम चुनाव के बाद देश की राजनीति में गहरा गतिरोध पैदा हो गया है. संसद की 120 सीटों में से किसी भी गठबंधन को बहुमत का आंकड़ा नहीं मिल पाया है. सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस बार बहुमत के आंकड़े से काफी दूर रह गए हैं.

दूसरी तरफ, विपक्ष में सबसे ज्यादा 21 सीटें जीतने वाली याशार पार्टी के नेता गादी आइजनकोट ने नई सरकार के लिए मोर्चा संभाल लिया है. उन्होंने साफ कर दिया है कि नेतन्याहू को सत्ता से बाहर करने के लिए वे किसी भी दल से बात करने को तैयार हैं, लेकिन गठबंधन में शामिल होने के लिए चार सख्त शर्तें माननी होंगी. इसके साथ ही देश में एक बार फिर सीधे प्रधानमंत्री चुनने की पुरानी व्यवस्था को बहाल करने पर भी गंभीर मंथन शुरू हो गया है.

किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं?

इजरायल की संसद नेसेट में कुल 120 सीटें हैं और किसी भी दल या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन हासिल करना जरूरी होता है. इस चुनाव में जनता ने किसी भी एक खेमे को साफ जनादेश नहीं दिया है.

नेतन्याहू समर्थक दल: प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के समर्थन वाले गठबंधन को कुल 53 सीटें मिली हैं.

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के समर्थन वाले गठबंधन को कुल 53 सीटें मिली हैं. विपक्षी गठबंधन: नेतन्याहू विरोधी विपक्षी दलों के खाते में 48 सीटें आई हैं. इनमें गादी आइजनकोट की याशार पार्टी को 21 सीटें और डेमोक्रेट्स पार्टी को 8 सीटें मिली हैं.

नेतन्याहू विरोधी विपक्षी दलों के खाते में 48 सीटें आई हैं. इनमें गादी आइजनकोट की याशार पार्टी को 21 सीटें और डेमोक्रेट्स पार्टी को 8 सीटें मिली हैं. अरब पार्टियां: इजरायल के अरब नागरिकों की नुमाइंदगी करने वाले दलों ने कुल 19 सीटें जीती हैं. इनमें जॉइंट लिस्ट को 11 या 12 सीटें और राअम पार्टी को 7 सीटें मिली हैं.

इजरायल के अरब नागरिकों की नुमाइंदगी करने वाले दलों ने कुल 19 सीटें जीती हैं. इनमें जॉइंट लिस्ट को 11 या 12 सीटें और राअम पार्टी को 7 सीटें मिली हैं. धार्मिक पार्टियां: नेतन्याहू के पुराने साथी यूनाइटेड टोरा जूडिज्म को चुनाव में 7 सीटें मिली हैं.

गादी आइजनकोट ने कौन-सी 4 शर्तें रखी हैं?

इजरायली मीडिया वायनेट की रिपोर्ट के मुताबिक, विपक्षी खेमे के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे गादी आइजनकोट ने गठबंधन की चार शर्तें सामने रखी हैं:

1. देश यहूदी और लोकतांत्रिक बना रहे: पहली शर्त यह है कि इजरायल की पहचान यहूदी और लोकतांत्रिक मुल्क के तौर पर कायम रहे. सरकार हर नागरिक को बराबरी का हक दे और धर्म या समुदाय के आधार पर किसी से भी भेदभाव न किया जाए.

2. हरेदी समुदाय के लिए भी सेना की सेवा जरूरी हो: दूसरी और सबसे बड़ी शर्त यह है कि देश के हर नागरिक को सेना या राष्ट्रीय सेवा में हिस्सा लेना ही होगा. इजरायल में आम यहूदी नागरिकों के लिए सेना में जाना जरूरी होता है, लेकिन करीब 10 लाख की आबादी वाले कट्टर धार्मिक हरेदी समुदाय को इससे छूट मिलती रही है. आइजनकोट का कहना है कि जब देश लगातार जंग और सुरक्षा के खतरों से जूझ रहा है तो फौज में जाने की जिम्मेदारी सिर्फ एक तबके पर नहीं डाली जा सकती.

3. आजादी के 1948 के बुनियादी उसूलों की बहाली: तीसरी शर्त के तहत सरकार को 1948 में आजादी के वक्त तय किए गए इंसाफ और बराबरी के उसूलों पर चलना होगा. इसके साथ ही नेतन्याहू सरकार के समय अदालतों के अधिकारों में किए गए विवादित कानूनी बदलावों को पूरी तरह रद्द करना होगा.

4. गाजा से हमास का राज और सैन्य ताकत खत्म हो: चौथी शर्त यह है कि गाजा पट्टी से हमास के शासन को पूरी तरह उखाड़ फेंका जाए और उसकी सैन्य ताकत खत्म की जाए, ताकि 7 अक्टूबर 2023 जैसे हमले दोबारा न हो.

प्रधानमंत्री चुनने का पुराना रास्ता क्या है?

द टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल में अब इस बात पर चर्चा हो रही है कि देश का प्रधानमंत्री चुनने का तरीका बदल दिया जाए. विपक्ष के पास अरब दलों को मिलाकर कुल 67 सीटें हैं. लेकिन विपक्षी गठबंधन के कई नेता, जैसे यिस्राइल बेतेनु पार्टी के प्रमुख एविगडोर लिबरमैन, अरब दलों के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं हैं.

इस उलझन को सुलझाने के लिए विपक्ष सीधे प्रधानमंत्री का चुनाव कराने का कानून लाने की सोच रहा है. अगर यह कानून पारित हो जाता है तो जनता सांसदों के साथ-साथ सीधे देश के प्रधानमंत्री उम्मीदवार को भी चुनेगी.

विपक्षी नेताओं का मानना है कि सीधे चुनाव होने पर अरब समुदाय के वोट नेतन्याहू के खिलाफ विपक्ष के उम्मीदवार को मिलेंगे, जिससे विपक्षी नेता चुनाव जीत सकता है और अरब पार्टियों को सरकार में शामिल किए बिना या उनके सीधे समर्थन पर निर्भर रहे बिना एक अल्पमत सरकार चलाई जा सकती है .

क्या पहले भी सीधे प्रधानमंत्री चुने जा चुके हैं?

इजरायल में सीधे प्रधानमंत्री चुनने का मॉडल नया नहीं है. पिछले 30 सालों में देश में तीन बार इस तरीके से प्रधानमंत्री चुने गए थे:

1996 का चुनाव: बेंजामिन नेतन्याहू ने शिमोन पेरेज को सीधे मुकाबले में हराकर पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल की थी.

बेंजामिन नेतन्याहू ने शिमोन पेरेज को सीधे मुकाबले में हराकर पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल की थी. 1999 का चुनाव: एहुद बराक ने सीधे चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू को हराया था.

एहुद बराक ने सीधे चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू को हराया था. 2001 का चुनाव: एरियल शेरोन ने एहुद बराक को हराकर प्रधानमंत्री का पद जीता था.

हालांकि, इस सीधे चुनावी मॉडल के बाद भी इजरायल में सियासी खींचतान खत्म नहीं हुई थी. संसद और प्रधानमंत्री के बीच लगातार टकराव होते रहे, जिसके चलते 2001 में इस व्यवस्था को खत्म करके देश वापस पुरानी संसदीय प्रणाली पर लौट आया था. अब नियम बदलने के लिए मूल कानून में संशोधन करना होगा, जिसके लिए संसद के कम से कम 61 सदस्यों का समर्थन जुटाना जरूरी होगा.

विदेशी दखल का आरोप

चुनाव के दौरान और नतीजों के तुरंत बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आरोप लगाया था कि चुनाव में विदेशी ताकतों ने दखल दिया है. चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक, शक जताया गया था कि कतर और कुछ दूसरे देशों ने अरब मतदाताओं को पैसे देकर ज्यादा मतदान कराने की कोशिश की है. इस मामले की जांच खुफिया एजेंसी मोसाद और आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट को सौंपी गई थी.

हालांकि, इजरायल के चुनाव अधिकारियों और पुलिस ने साफ कर दिया कि चुनाव में विदेशी दखल का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है. चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया कि इस जांच का अंतिम नतीजों पर कोई असर नहीं होगा और किसी भी समुदाय के वोट रद्द नहीं किए जाएंगे. उधर, नेतन्याहू के बेटे यायर नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अरब नागरिकों को देश के लिए बड़ा खतरा बताकर नया सियासी विवाद खड़ा कर दिया.

הליכוד: הבחירות במדינת ישראל נגנבו על ידי מפלגות ערביות שתומכות בטרור ובחיסול המדינה היהודית באמצעות עבירות פליליות חמורות של שוחד, איומים, אלימות, זיופים ושימוש בתוכנות אסורות להמרצת מצביעים. מפלגת הליכוד מעבירה למשטרה, לשב״כ ולוועדת הבחירות מאות עדויות וראיות על גניבת בחירות בקלפיות ערביות רבות- אלפי מעטפות עם כסף מזומן ופתקי רע״ם, איומים ואלימות כלפי חברי הקלפי, ריבוי מצביעים מאחורי הפרגוד, הצבעות בזהות כפולה, פערים בין מספר המעטפות למספר המצביעים, שימוש בתוכנות המרצה אסורות ועוד. אנו דורשים מהמשטרה ומהשב״כ חקירה יסודית בגין גניבת הבחירות על ידי המפלגות הערביות ומיצוי הדין עם העבריינים. אנו דורשים מוועדת הבחירות התייחסות מיידית לחקירת העבירות הפליליות הללו שפגעו באופן קיצוני בטוהר הבחירות בישראל ובתוצאות הבחירות. זו פגיעה חמורה בדמוקרטיה הישראלית ובזכות הבחירה של אזרחי ישראל. גופי האכיפה מוכרחים לפעול ביד קשה ובאופן מיידי. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 28, 2026

सरकार बनाने के लिए कितना समय मिलता है?

द टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक, 10 नवंबर को नई संसद के सभी 120 सदस्य शपथ लेंगे. इसके बाद राष्ट्रपति इसाक हर्जोग सभी दलों के नेताओं से सलाह-मशविरा करेंगे और सरकार बनाने के लिए सबसे मजबूत दावेदार को न्योता देंगे.

सरकार बनाने की जिम्मेदारी पाने वाले नेता को शुरुआत में 28 दिन का समय मिलता है. अगर बात नहीं बनती तो राष्ट्रपति इस मियाद को 14 दिन और बढ़ा सकते हैं. कुल मिलाकर सरकार तय करने के लिए 42 दिन का समय मिलता है. अगर इस दौरान कोई भी नेता 61 सांसदों का समर्थन नहीं जुटा पाता है तो देश में बारी-बारी से प्रधानमंत्री बनने का समझौता हो सकता है या फिर इजरायल को एक बार फिर नए सिरे से चुनाव की तरफ जाना पड़ सकता है.

नेतन्याहू सत्ता में बने रहने के लिए क्या दांव चल सकते हैं?

'द टाइम्स ऑफ इजरायल' के अनुसार, नेतन्याहू बहुमत के आंकड़े से 8 सीटें पीछे हैं और उनकी लिकुड पार्टी के पास 27 सीटें हैं. राष्ट्रपति इसाक हर्जोग के तरफ से नेतन्याहू को सरकार बनाने का पहला मौका देने की संभावना बहुत कम है. इसके बावजूद नेतन्याहू के पास टिके रहने के तीन रास्ते हैं:

राष्ट्रीय एकता सरकार: नेतन्याहू विपक्ष के किसी बड़े नेता के साथ मिलकर बारी-बारी से प्रधानमंत्री बनने का समझौता कर सकते हैं. राष्ट्रपति हर्जोग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन भी ऐसे समझौते के पक्ष में हो सकता है, लेकिन आइजनकोट नेतन्याहू के साथ जाने से साफ इनकार कर चुके हैं. केवल ईरान के साथ दोबारा युद्ध छिड़ने जैसे बड़े सुरक्षा संकट की सूरत में ही यह समीकरण बदल सकता है.

नेतन्याहू विपक्ष के किसी बड़े नेता के साथ मिलकर बारी-बारी से प्रधानमंत्री बनने का समझौता कर सकते हैं. राष्ट्रपति हर्जोग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन भी ऐसे समझौते के पक्ष में हो सकता है, लेकिन आइजनकोट नेतन्याहू के साथ जाने से साफ इनकार कर चुके हैं. केवल ईरान के साथ दोबारा युद्ध छिड़ने जैसे बड़े सुरक्षा संकट की सूरत में ही यह समीकरण बदल सकता है. विपक्षी सांसदों में बगावत: नेतन्याहू विपक्षी खेमे के नाराज सांसदों को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, जैसा उन्होंने 2022 में बेनेट-लैपिड सरकार को गिराने के लिए किया था. हालांकि, इस बार उन्हें सरकार बचाने के लिए पूरे 8 बागी सांसदों की जरूरत होगी, जो दलबदल रोधी कानूनों के चलते आसान नहीं है.

नेतन्याहू विपक्षी खेमे के नाराज सांसदों को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, जैसा उन्होंने 2022 में बेनेट-लैपिड सरकार को गिराने के लिए किया था. हालांकि, इस बार उन्हें सरकार बचाने के लिए पूरे 8 बागी सांसदों की जरूरत होगी, जो दलबदल रोधी कानूनों के चलते आसान नहीं है. नए चुनाव का इंतजार: सबसे आसान रास्ता यह है कि नेतन्याहू विपक्ष के सरकार बनाने में नाकाम होने का इंतजार करें. अगर विपक्ष सरकार नहीं बना पाता है तो नए चुनाव होंगे और तब तक नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे.



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