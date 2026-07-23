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क्या मर्चेंट नेवी अब दुनिया की सबसे जोखिमभरी नौकरियों में शामिल? कितनी मिलती है सैलरी, क्रू कैसे बचाता है अपनी जान

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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

क्या मर्चेंट नेवी अब दुनिया की सबसे जोखिमभरी नौकरियों में शामिल? कितनी मिलती है सैलरी, क्रू कैसे बचाता है अपनी जान

आज नाविक सिर्फ समुद्र के तूफानों से ही नहीं, बल्कि युद्ध के खतरों से भी अपनी जान बचा रहे हैं. ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या मर्चेंट नेवी अब दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरियों में शामिल हो चुकी है?

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Gaurav Barar

Updated : Jul 23, 2026, 12:19 PM IST

क्या मर्चेंट नेवी अब दुनिया की सबसे जोखिमभरी नौकरियों में शामिल? कितनी मिलती है सैलरी, क्रू कैसे बचाता है अपनी जान

मर्चेंट नेवी की सुरक्षा पर उठ रहे सवाल (AI Image)

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  • दुनिया का 80% व्यापार समुद्री रास्तों से होता है 
  • दुश्मन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाया जा रहा
  • मर्चेंट नेवी में बड़ी संख्या में भारतीय शामिल हैं 
  • भारी जोखिम के कारण क्रू को अच्छा वेतन मिलता है

दुनिया के समुद्र अब सिर्फ व्यापार के रास्ते नहीं रहे, बल्कि युद्ध का नया मैदान बनते जा रहे हैं. बुधवार (22 जुलाई 2026) को यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में सऊदी अरब के दो तेल टैंकरों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से किए गए हालिया हमलों ने इस डर को और बढ़ा दिया है.

अब सवाल उठने लगा है कि क्या मर्चेंट नेवी दुनिया की सबसे जोखिमभरी नौकरियों में शामिल हो चुकी है? इन चर्चाओं के बीच आपको बताते हैं कि मर्चेंट नेवी के क्रू की सैलरी कितनी होती है, वे अपनी जान कैसे बचाते हैं, और यूएस-ईरान तनाव के बीच अब तक कितने भारतीय नाविकों की जान गई है.

क्या मर्चेंट नेवी सबसे खतरनाक नौकरी बन गई? 

हालिया वैश्विक समुद्री घटनाओं, यूएनसीटीएडी (UNCTAD) की रिपोर्ट्स और मौजूदा हालात तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं. दुनिया का लगभग 80% व्यापार समुद्री रास्तों से होता है. पहले युद्धों में केवल नौसेना के लड़ाकू जहाज आपस में भिड़ते थे, लेकिन अब रणनीति बदल चुकी है. आज के दौर में दुश्मन देश को आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए कमर्शियल जहाजों, जैसे- क्रूड ऑयल, गैस और अनाज ले जाने वाले जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है. 

लाल सागर में हूती विद्रोही मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन से टैंकरों पर हमले कर रहे हैं. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग का केंद्र बनी हुई है. काला सागर में रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से कमर्शियल जहाजों के लिए खतरनाक बन चुका है. 

हमलों के बीच क्रू अपनी जान कैसे बचाता है?

अल-जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, जब समुद्र के बीचों-बीच किसी मर्चेंट शिप पर मिसाइल, ड्रोन या नौसैनिक हमला होता है, तो क्रू के पास लड़ाई का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि कमर्शियल जहाजों पर हथियार नहीं होते. वे अपनी सुरक्षा के लिए कुछ खास तरीके अपनाते हैं.

  • सीक्रेट सेफ रूम- हर बड़े मर्चेंट शिप में एक मजबूत, बख्तरबंद कमरा होता है. हमला होते ही पूरा क्रू खुद को इस कमरे में लॉक कर लेता है. इसमें हवा, पानी और सैटेलाइट फोन का बैकअप होता है.
  • रूट बदलना- लाल सागर जैसे खतरनाक इलाकों से बचने के लिए जहाज अफ्रीका के 'केप ऑफ गुड होप' से होकर लंबा चक्कर लगाते हैं.
  • नेवल एस्कॉर्ट और चेतावनी तंत्र- युद्धग्रस्त इलाकों से गुजरते समय अंतरराष्ट्रीय नौसेना के युद्धपोत इन जहाजों को सुरक्षा घेरे में लेते हैं.
  • काले कपड़े और वाटर कैनन- डाकुओं या छोटे बोट हमलों से बचने के लिए जहाजों पर कांटेदार तार लगाए जाते हैं और हाई-प्रेशर पानी की बौछारें छोड़ी जाती हैं.

navy

जंग में अब तक कितने भारतीय नाविकों की मौत?

मर्चेंट नेवी में भारतीय नाविकों की संख्या काफी ज्यादा है, इसलिए समुद्री युद्धों का सबसे बड़ा नुकसान भी भारत के परिवारों को झेलना पड़ रहा है. काला सागर में 'एमवी गोल्डन लियो' पर हुए हमले और होर्मुज में जारी यूएस-ईरान संकट के दौरान कई भारतीय क्रू मेंबर्स की जान जा चुकी है या वे गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

अमेरिका-ईरान तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य के पास हुए हमलों में 13 से 14 भारतीय नाविकों की जान जा चुकी है. यूक्रेन के पास एक मर्चेंट जहाज पर हुए रूसी हमले में 4 भारतीय नाविकों की मौत हो गई है. इसी बीच भारत सरकार ने सुरक्षा के मद्देनजर इस जोखिम भरे मार्ग पर नाविकों की तैनाती नहीं करने को लेकर एडवाइजारी जारी की है. 

मर्चेंट नेवी में सैलरी कितनी मिलती है?

जोखिम जितना बड़ा है, मर्चेंट नेवी में पैसा भी उतना ही ज्यादा मिलता है. सैलरी पद और जहाज के प्रकार पर निर्भर करती है-

  • शुरुआती क्रू / डेक कैडेट- लगभग ₹50,000 से ₹1.5 लाख महीना
  • जूनियर ऑफिसर्स / इंजीनियर्स- ₹2 लाख से ₹5 लाख प्रति माह
  • कैप्टन और चीफ इंजीनियर- ₹8 लाख से ₹15 लाख रुपये महीना (या इससे भी अधिक)

इसके अलावा, जब जहाज को हाई-रिस्क एरिया यानी युद्ध प्रभावित या समुद्री डाकुओं वाले इलाके से निकाला जाता है, तो क्रू को 'वॉर रिस्क बोनस' जिसमें दुगनी तक सैलरी दी जाती है, लेकिन आज के हालात में यह बोनस जिंदगी की कीमत पर मिल रहा है. 

व्यापारिक जहाजों पर हमले केवल एक जहाज को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि दुनिया भर में तेल, गैस और खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ा देते हैं. आज मर्चेंट नेवी का नाविक सिर्फ समुद्र के तूफानों से नहीं, बल्कि मिसाइलों और ड्रोन से भी अपनी जान बचा रहा है, जो इसे वाकई दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरियों में से एक बनाता है. 

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