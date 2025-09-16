क्या कुकी समुदाय के लिए अलग केंद्रशासित प्रदेश ही है मणिपुर समस्या का समाधान?

शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मणिपुर पहुंचे तो उन्होंने यही किया. हिंसा से त्रस्त लोगों के लिए वे विकास का मरहम लेकर पहुंचे थे. अपनी घोषणाओं में भी पीएम मोदी ने दोनों पक्षों का ध्यान रखा.

इसका इंतजार 28 महीने से था. विपक्षी पार्टियां इसके लिए सरकार पर लगातार हमले कर रही थीं. इस दरमियान 250 से ज्यादा जानें चली गईं, लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार गिर गई और इस सबसे ज्यादा, सदियों से एक साथ रहने वाले दो समुदायों के बीच दुश्मनी की ऐसी दीवार खिंच गई कि हिंसा रोकने के लिए दोनों के बीच एक बफर जोन बनाकर सेना तैनात करनी पड़ी. जातीय हिंसा से त्रस्त मणिपुर को मरहम की जरूरत थी. बीते शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मणिपुर पहुंचे तो उन्होंने यही किया. हिंसा से त्रस्त लोगों के लिए वे विकास का मरहम लेकर पहुंचे थे. अपनी घोषणाओं में भी पीएम मोदी ने दोनों पक्षों का ध्यान रखा. ऐसा भी नहीं कि उनकी घोषणाएं केवल मणिपुर तक सीमित थीं. उन्होंने पूरे पूर्वोत्तर को भारत के विकास का इंजन बनाने की बात कही, लेकिन इसका खास असर नहीं दिख रहा. पीएम की यात्रा से ठीक पहले कुकी समुदाय ने अपने लिए अलग केंद्र शासित प्रदेश की मांग कर दी. यात्रा के अगले दिन कुकी समुदाय के नेता ने ये कह दिया कि सरकार हमें विकास का पैकेज देकर खरीदने की गलतफहमी न पाले. हमारी समस्या का राजनीतिक समाधान जरूरी है.

पहले आपसी भरोसा टूटा, फिर सरकार में विश्वास

मणिपुर में हिंसा की शुरुआत 2023 के मई-जून महीने में हुई, लेकिन तनाव साल 2022 के अंतिम दिनों में ही दिखने लगा था. इसकी वजह था मणिपुर हाई कोर्ट का एक निर्देश जो उसने राज्य सरकार को दिया था. इसमें कहा गया था कि सरकार मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग पर विचार करे. मैतेई समुदाय की ये मांग काफी पुरानी है, लेकिन कोर्ट के निर्देश से दूसरे जनजातीय समुदायों में ये डर फैल गया कि अब मैतेई समुदाय को संरक्षित पहाड़ी क्षेत्रों में को बसने की इजाजत मिल जाएगी. यही डर ऐसा नासूर बन गया जिसने पहले कुकी और मैतेई के बीच भरोसे और विश्वास को तोड़ा. फिर दोनों एक-दूसरे के जान के दुश्मन बन गए. तब राज्य में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन मुख्यमंत्री खुद मैतेई थे और उन पर अपने समुदाय के हितों की रक्षा करने के आरोप लग रहे थे. यानी हिंसा कर रहे समुदायों का सरकार के साथ भी भरोसे का रिश्ता कमजोर पड़ गया. रही-सही कसर म्यांमार के साथ खुली सीमा ने पूरी कर दी. सीमा के दोनों ओर 16 किलोमीटर तक आने-जाने की छूट का फायदा उठाकर ड्रग्स और हथियारों की सप्लाय शुरू हो गई. सेना के हस्तक्षेप के बाद हिंसा तो काफी हद तक रुक गई, लेकिन दोनों समुदायों की भावनाएं अब भी अनियंत्रित हैं. यही कारण है कि अब भी गाहे-बगाहे सामुदायिक झड़प की खबरें मिल जाती हैं.

हिंसा की ये थी असली वजह

मणिपुर में मैतेई समुदाय के लोगों की आबादी करीब 60 फीसदी है. मैतेई मुख्यतः हिंदू हैं और इंफाल घाटी के आसपास के इलाकों में बसे हुए हैं. यह इलाका मणिपुर के कुल क्षेत्रफल का करीब 10 फीसदी है. दूसरी तरफ कुकी-जो और नगा समुदाय राज्य में मैतेई से कम हैं, लेकिन वे करीब 90 फीसदी इलाके में फैले हैं. ये समुदाय मुख्यतः ईसाई धर्म मानते हैं. मैतेई समुदाय को राज्य के पहाड़ी इलाकों में बसने की इजाजत नहीं है क्योंकि उन्हें जनजाति का दर्जा हासिल नहीं है. इसीलिए मैतेई समुदाय ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि 1949 में मणिपुर के भारत में विलय से पहले मैतेई समुदाय को एक जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त थी. हाई कोर्ट के आदेश के महज कुछ हफ्ते के अंदर ही पूरा मणिपुर हिंसा की आगोश में था. हिंसा की घटनाओं में हजारों लोग अपने घरों से विस्थापित हुए. पुलिस और सेना भी हिंसा का शिकार हुए. कई पुलिस स्टेशन और हथियारखाने लूट लिए गए.

विकास से पहले विश्वास

3 मई, 2023 को शुरू हुई हिंसा के चलते हजारों लोग अभी भी राहत कैंपों में हैं. कुकी या मैतेई समुदाय के लोग एक-दूसरे के इलाकों में जाने की हिम्मत नहीं करते. दूसरी तरफ, सीएम एन बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है. विधानसभा का कार्यकाल 2027 तक है. प्रधानमंत्री के मणिपुर पहुंचने से पहले सरकार ने तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ी. 4 सितंबर को कुकी उग्रवादी गुटों के साथ दिल्ली में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे. इसके बाद पीएम मोदी ने विकास की घोषणाओं से उनका भरोसा जीतने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल तो यह राज्य में पूर्ण शांति के लिए पहला ही कदम है. लोगों का सरकार में विश्वास हो, इसके लिए जरूरी है कि लोगों का एक-दूसरे पर भरोसा हो. कुकी और मैतेई समुदायों के बीच भरोसा तभी लौटेगा, जब दोनों साथ बैठकर इसके लिए पहल करेंगे.

