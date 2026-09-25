Explainer: ईरान ने दी हिंद महासागर में बड़े युद्ध की चेतावनी, भारत-चीन ही नहीं, अफ्रीका और यूरोप भी टेंशन में

ईरान की नई चेतावनी ने भारत सहित दुनिया के कई देशों की चिंता बढ़ा दी है. तेहरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजरायल उस पर और हमले करते हैं, तो वह इस युद्ध को हिंद महासागर तक ले जाएगा.

ईरान ने हिंद महासागर तक युद्ध को ले जाने की चेतावनी दी है

अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी

लाल सागर में सैन्य कार्रवाई का असर पहले ही दिख चुका है

ईरान की नई चेतावनी से भारत-चीन से साथ अफ्रीका और यूरोप के देश भी टेंशन में हैं. तेहरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजरायल की ओर से उस पर दोबारा हमला किया जाता है, तो वह इस युद्ध को हिंद महासागर तक ले जाएगा. ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार याह्या रहीम सफवी ने कल कहा कि संघर्ष पहले ही फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य से लाल सागर तक पहुंच चुका है और आगे चलकर हिंद महासागर तक भी फैल सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि ईरान ने युद्ध को हिंद महासागर तक ले जाने की चेतानवी क्यों दी है और इससे अफ्रीका, यूरोप के साथ भारत-चीन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश क्यों टेंशन में हैं.

क्यों दी हिंद महासागर में युद्ध की चेतावनी?

भारत-चीन, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया भर के कई देशों की अर्थव्यवस्था का रास्ता हिंद महासागर से होकर जाता है. हिंद महासागर दुनिया के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और सामरिक गतिविधियों का एक प्रमुख और व्यस्त समुद्री मार्ग है. विश्व के 80 फीसदी से अधिक तेल व्यापार इसी महासागार के रास्तों से होता है.

हिंद महासागर के क्षेत्र में ही मलक्का जल संधि, होर्मुज जलडमरूमध्य और बाब अल-मंडाब जैसे अति-महत्वपूर्ण केंद्र स्थित हैं, जिन पर विश्व की अर्थव्यवस्था निर्भर है. ऐसे में अगर तेहरान युद्ध को हिंद महासागर तक से जाता है कि तो दुनिया के कई देश प्रभावित होंगे और इसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा. ऐसे में अफ्रीका और यूरोप के साथ चीन व आस्ट्रेलिया भी इस चेतावनी से टेंशन में हैं.

भारत के लिए हिंद महासागर कितना महत्वपूर्ण?

भारत की अर्थव्यवस्था के लिए हिंद महासागर बहुत महत्वपूर्ण है. नीति आयोग के मुताबिक, हर साल करीब 1 लाख जहाज हिंद महासागर क्षेत्र से गुजरते हैं. इस समुद्री क्षेत्र से दुनिया के करीब 30 फीसदी कंटेनर कार्गो और क्षेत्र से होने वाले वैश्विक व्यापार का करीब 42% कच्चा तेल गुजरता है.

हिंद महासागर में लंबे समय तक किसी तरह की सैन्य या सुरक्षा संबंधी रुकावट सिर्फ समुद्री सुरक्षा का मुद्दा नहीं रह जाएगा. इसका असर जहाजों के रूट, माल ढुलाई की लागत, डिलीवरी टाइम और ऊर्जा की कीमतों तक पहुंच सकता है.

भारत के लिए इसका महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि देश 90 फीसदी से अधिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर के रास्ते से करता है. भारत अपने जरूरत का 88 फीसदी से अधिक कच्चा तेल हिंद महासागर के रास्ते से ही आयात करता. अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर पहले ही 100 फीसदी टैरिफ लगा रखा है.

ऐसे में अगर हिंद महासागर में सैन्य गतिविधियां होती हैं, तो पश्चिमी एशिया से आने वाली ऊर्जा आपूर्ति और यूरोप-अफ्रीका-एशिया के बीच समुद्री व्यापार में किसी भी तरह की रूकावट का असर भारतीय सप्लाई चेन पर पड़ सकता है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है.

क्या बंद हो जाएगा दुनिया का ऊर्चा व्यापार?

अगर हिंद महासागर तक युद्ध फैलता हो तो होर्मुज जलडमरूमध्य पर इसका असर पड़ना तय है, जो पहले से ही ईरान- अमेरिका युद्ध में प्रभावित है का है. यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है. दुनिया के ऊर्जा व्यापार के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट्स में से एक है. ऐसे में विश्व ऊर्जा व्यापार भी प्रभावित हो सकता है.

पहले ही मिल चुका है ये बड़ा संकेत

सैन्य कार्रवाई का असर लाल सागर और बाब अल-मंदेब में पहले ही देखने को मिल चुका है. वहां सुरक्षा जोखिम बढ़ने के बाद कई जहाजों ने लाल सागर और स्वेज नहर के बजाय अफ्रीका के दक्षिणी छोर यानी केप ऑफ गुड होप के रास्ते जाना शुरू किया. इससे यात्रा की दूरी व समय बढ़ा और शिपिंग लागत पर दबाव आया.

भारत कर रहा निगरानी

भारत सरकार इस जोखिम को देखते हुए पहले से ही अपने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के लिए कदम उठा रही है. अगस्त 2026 में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ईरान, होर्मुज जलडमरूमध्य, फारस की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में काम करने वाले जहाजों और भारतीय नाविकों के लिए रियल-टाइम रिपोर्टिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम सक्रिय किया गया है.

भारत के सामने क्या-क्या खतरा?

बीबीसी के पूर्व पत्रकार व मिडिल- ईस्ट के जानकार समीरात्मज मिश्र के अनुसार रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका ने भारत पर पहले ही 100 फीसदी टैरिफ लगा रखा है. अगर युद्ध हिंद महासागर तक बढ़ता है, तो भारत के लिए कई स्तरों पर खतरा हो सकता है. पश्चिमी एशिया से आने वाले तेल और गैस के समुद्री रूट प्रभावित होने पर भारतीय रिफाइनरियों और ऊर्जा बाजार पर दबाव बढ़ सकता है.

उन्होंने बताया कि जोखिम वाले समुद्री रास्तों से जहाजों को दूर रखने पर यात्रा लंबी होगी और बीमा व माल ढुलाई की लागत बढ़ सकती है, जिसका असर तेल की कीमतों पर भी पड़ेगा.

देश के ये कारोबार भी हो सकते हैं प्रभावित

मलक्का जलडमरूमध्य भारत को चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ता है. इसलिए अगर हिंद महासागर में संघर्ष होता है, तो सिर्फ तेल ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, कच्चा माल और कंटेनर कार्गो की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है.