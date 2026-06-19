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Explainer: अमेरिका-इजरायल के हमलों से ईरान को कितना हुआ नुकसान, फिर से खड़े होने में लग सकता है 3 से 5 साल तक का समय

अमेरिका-इजरायल के हमलों से ईरान को कितना हुआ नुकसान, फिर से खड़े होने में लग सकता है 3 से 5 साल तक का समय

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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

Explainer: अमेरिका-इजरायल के हमलों से ईरान को कितना हुआ नुकसान, फिर से खड़े होने में लग सकता है 3 से 5 साल तक का समय

अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को लकर 60 दिन की शांति व्यवस्था बन गई है. इसबीच ईरान ने युद्ध में हुए अपने नुकसान का आंकलन करना शुरू कर दिया है. हालांकि इसमें अभी लंबा समय लगेगा. वहीं दावा है कि इस पूरे युद्ध में ईरान को करीब 270 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है.

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Nitin Sharma

Updated : Jun 19, 2026, 01:52 PM IST

Explainer: अमेरिका-इजरायल के हमलों से ईरान को कितना हुआ नुकसान, फिर से खड़े होने में लग सकता है 3 से 5 साल तक का समय

अमेरिका-इजरायल के हमलों से ईरान को कितना हुआ नुकसान

(Credit Image AI)

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.युद्ध में ईरान के कितने लोगों की गई जान
.ईरान को इस युद्ध में कितना नुकसान हुआ
.नुकसान की भरपाई के लिए मिल सकता है 300 अरब डॉलर का फंड
.ईरान को फिर युद्ध से पहले जैसी स्थिति में आने में लग सकता है 3 से 5 साल का समय

अमेरिका और इजरायल के साथ 45 दिनों तक चले युद्ध ने ईरान को आर्थिक, रणनीतिक और सैन्य रूप पर भारी नुकसान पहुंचाया है. ईरान के तेल रिफाइनरी, परमाणु कार्यक्रम, सैन्य ठिकानों, ऊर्जा ढांचे और परिवहन नेटवर्क को पूरी तरह से उजाड़ दिया गया है. लोगों के घर से लेकर स्कूल और अस्पताल तक नष्ट कर दिये गये हैं. इन हमलों से प्रभावित हजारों लोग बेघर और बेरोजगार हो गये हैं. और ईरान की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा है. ऐसे में अगर नुकसान की बात करें तो रॉयर्ट्स की रिपोर्ट के अनुसार, अभी एक एक नुकसान का आंकलन कर पाना मुश्किल है, लेकिन देश को फिर से उसी रफ्तार को पकड़ने के लिए कम से कम 3 से 5 साल का समय लग सकता है. हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ईरान को इस युद्ध में कितना नुकसान हुआ, कितने लोगों की जान गई और फिर से देश को उस स्थिति में आने में कितना समय लगेगा. इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी...

युद्ध में ईरान के कितने लोगों की गई जान

अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान में दागी कई मिसाइलों से न सिर्फ माल की हानि हुई है, बल्कि सेना से लेकर आम आदमी भी इसका शिकार हुआ है.संयुक्त राष्ट्र इस्लामिक गणराज्य ईरान की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, 28 फरवरी से 31 मार्च 31 हजार से भी ज्यादा नागरिकों की मौत जान चली गई. वहीं 10 हजार से भी ज्यादा महिलाएं, बच्चे और पुरुष हमलों की चपेट में आकर घायल हो गये. वहीं 3.8 मिलियन लोग इससे प्रभावित हुए हैं. 

ईरान को इस युद्ध में कितना नुकसान हुआ

ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातिमेह मोहजेरानी ने अंग्रेजी अखबार अलजज़ीरा के अनुसार, हाल ही में समाचार एजेंसी आरआईए नोवोस्ती को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि एक अनुमान के अनुसार, 28 फरवरी को अमेरिका-इजराइल युद्ध की शुरुआत के बाद से ईरान को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 270 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है. इसमें उन्होंने कहा कि एयरलाइंस को मार्च के अंत में फारसी नववर्ष की 40 दिन की छुट्टियों में करीब 300 ट्रिलियन रियाल के राजस्व का नुकसान हुआ है, जो करीब 190 मिलियन डॉलर से ज्यादा है. इसके अलावा तेहरान से लेकर तब्रीज, उर्मिया और खोरमाबाद समेत देश के कई इंटरनेशनल हवाई अड्डों को हमलों के बाद काफी नुकसान हुआ है. इसके साथ ही इंटरनेट बंद होने से करीब 90 मिलियन का नुकसान हुआ है.

अस्पतालों से लेकर लाखों घर हुए क्षतिग्रस्त

यूएन की रिपोर्ट के अनुसार, युद्ध के बीच अमेरिकी और इजरायली हमलों से ईरान में 115,193 लाख  यूनिट्स क्षतिग्रस्त हुई हैं. इनमें घर से लेकर 763 स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, दवा बनने की फैक्ट्री, विकलांग व्यक्तियों की देखभाल के लिए सुविधा केंद्र, चिकित्सा गोदाम, मनोरोग सुविधाओं और हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे को भी कई स्थानों को नुकसान हुआ है. 

पुननिर्माण स्थिति में आने में लगेगा 2 से 5 साल का समय

रॉयर्ट्स न्यूज एजेंसी के अनुसार, ईरान में हमलों के बीच हुए क्षति को फिर से पुननिर्माण कर उस स्थिति में पहुंचने में 3 से 5 साल तक का समय लग सकता है. इसके लिए देश को सबसे पहले भारी फंड की जरूरत होगी. इसी के बाद ईरान फिर से अपनी स्थिति में वापसी कर पाएगा. 

कैसे होगी हमलों में हुए नुकसान की भरपाई

अमेरिका और इजरायल के हमलों से ईरान में हुई नुकसान की भरपाई की मांग अमेरिका से की गई है. रॉयर्ट्स ने अमेरिका ईरान समझौते में ईरान से निवेश को बढ़ावा देने से लेकर नुकसान की भरपाई के लिए 300 अरब डॉलर के निजी फंड देने की प्लानिंग की है. रॉयर्ट्स के अनुसार, सूत्रों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि यह फंड दोनों पक्षों को युद्ध समाप्त करने के लिए अंतिम समझौते पर पहुंचने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन के रूप में देगा. 

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