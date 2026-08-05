क्या है होर्मुज का नया रूट? ईरान और ओमान क्यों बना रहे ये समुद्री रास्ता, आखिर क्या है प्लान

दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कमर्शियल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ईरान और ओमान एक नए समझौते पर काम कर रहे हैं.

ईरान और ओमान होर्मुज में एक नए समुद्री रास्ते पर समझौता करने के बेहद करीब

ओमान ने 50-50 फीसदी क्षेत्रीय जल सीमा बांटकर समुद्री सुरक्षा संभालने का सुझाव दिया

ईरान ने ओमान के 50-50 वाले प्रस्ताव को खारिज करते हुए सख्त निगरानी की मांग रखी

ईरान और ओमान दोनों के पास 12-12 समुद्री मील का अपना जल क्षेत्र है

मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है. ईरान और ओमान मिलकर दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर एक नया समझौता करने की तैयारी में हैं. दोनों देश एक ऐसा रास्ता और नया ढांचा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इस समुद्री पट्टी से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों की आवाजाही को सुरक्षित बनाया जा सके.

अमेरिका और ईरान टकराव के कारण हुई परेशानी

दरअसल, पिछले कुछ समय से अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव के कारण इस पूरे इलाके में जहाजों की आवाजाही पर बुरा असर पड़ा है. इस वजह से न सिर्फ ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल और गैस की सप्लाई थमने का खतरा बढ़ गया था, बल्कि जहाजों का बीमा और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान के साथ फिर से बातचीत शुरू हो गई है और यह उनके लिए एक आखिरी मौका है. हालांकि, ईरान ने अमेरिकी दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है. ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने साफ किया कि अमेरिका के साथ किसी भी तरह की कोई बैठक या बातचीत नहीं चल रही है.

आखिरी चरण में समझौते की बातचीत

उन्होंने कहा कि उनकी इकलौती बातचीत सिर्फ ओमान के साथ हो रही है, जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों के सुरक्षित गुजरने का रास्ता निकालने पर केंद्रित है. ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भी कहा कि ओमान के साथ यह समझौता लगभग अपने आखिरी चरण में है.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की अहमियत

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है. यह दुनिया का ऐसा संकरा रास्ता है जहां से दुनिया के कुल कच्चे तेल और एलएनजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है. अपनी सबसे संकरी जगह पर यह रास्ता सिर्फ 21 समुद्री मील चौड़ा है. कानून के मुताबिक ईरान और ओमान दोनों के पास 12-12 समुद्री मील का अपना जल क्षेत्र है.

इसका मतलब यह है कि यहां अंतरराष्ट्रीय पानी का कोई अलग से गलियारा नहीं है. अभी तक यहां ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम लागू है, जिसमें जहाजों के टकराने से बचाव के लिए दो अलग-अलग रास्ते बने हुए हैं. इसमें जाने और आने के लिए दो-दो मील चौड़ी लेन बनी हुई हैं, जिनके बीच दो मील की सुरक्षा दूरी रखी जाती है.

ओमान और ईरान के अपने-अपने प्रस्ताव

सुरक्षा के इस नए मॉडल को लेकर ओमान और ईरान के विचार थोड़े अलग हैं. ओमान चाहता है कि इसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का की तर्ज पर चलाया जाए. मलक्का में इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर अपनी-अपनी सीमाओं का सम्मान करते हुए मिलकर समुद्री सुरक्षा संभालते हैं. ओमान का सुझाव है कि होर्मुज के रास्ते को ईरान और ओमान के पानी में आधा-आधा बांट दिया जाए. फारस की खाड़ी में जाने वाले जहाज एक तरफ से जाएं और बाहर आने वाले जहाज दूसरी तरफ से.

ईरान की अलग शर्त

ईरान के उप विदेश मंत्री काज़िम ग़रीबाबादी के मुताबिक ईरान ने 50-50 वाले बंटवारे के सुझाव को नकार दिया है. ईरान चाहता है कि एक ऐसा नियम बने जिससे वह अपने क्षेत्र की तरफ से गुजरने वाले और ओमान की तरफ से आने-जाने वाले, दोनों तरह के जहाजों की निगरानी खुद कर सके.

जहाजों से मनमाना टैक्स वसूलने का इरादा नहीं

इसके अलावा, ईरान चाहता है कि खाड़ी में प्रवेश करने या बाहर जाने वाले कमर्शियल जहाजों को पहले से सूचना देनी होगी या लाइसेंस लेना होगा. ईरान ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसका इरादा जहाजों से कोई मनमाना टैक्स वसूलने का नहीं है. जो फीस ली जाएगी, वह जहाजों को दी जाने वाली सुविधाओं, जैसे पायलट सेवा, रास्ता दिखाने की मदद और सुरक्षा से जुड़े कामों के लिए होगी.

दूसरी तरफ, अमेरिका और कई अन्य देश इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जहाजों की आवाजाही की आजादी से कोई समझौता न हो और ईरान को कोई ऐसा अधिकार न मिले जिससे वह अंतरराष्ट्रीय जहाजों पर अपनी मनमानी शर्तें थोप सके.

मालवाहक जहाजों पर हमले हैं जारी

तनाव का असर अभी भी जमीन पर साफ दिख रहा है. ब्रिटेन की एजेंसी UKMTO के अनुसार हाल ही में ओमान के तट के पास एक मालवाहक जहाज पर अज्ञात चीज से हमला हुआ था. इस रास्ते से जहाजों की आवाजाही फिलहाल काफी धीमी है.

अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ईरान और ओमान का यह नया अस्थायी रास्ता अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों और एनर्जी मार्केट को भरोसा दिला पाएगा या नहीं. जब तक कोई पक्का समझौता नहीं होता, तब तक इस बेहद संवेदनशील समुद्री रास्ते पर दुनिया भर की नजरें टिकी रहेंगी.

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