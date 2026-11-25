IPL Auction 2027 के लिए 1,220 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. इनमें अमेरिका के 13, नेपाल और UAE के 10-10 खिलाड़ी शामिल हैं.

IPL 2027 Overseas Players List: इंडियन प्रीमियर लीग 2027 के मिनी ऑक्शन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं. इस बार नीलामी के लिए दुनिया भर के खिलाड़ियों ने अपनी दावेदारी पेश की है. ऑक्शन में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड जैसे बड़े क्रिकेटिंग देशों के खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि अमेरिका, नेपाल, UAE और जापान जैसे देशों के क्रिकेटर्स ने भी रजिस्ट्रेशन कराया है.

इस बार कुल 1,220 खिलाड़ियों ने आईपीएल ऑक्शन के लिए अपना नाम दर्ज कराया है. इनमें 939 भारतीय और 281 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं. विदेशी खिलाड़ियों की लिस्ट में सबसे ज्यादा नाम ऑस्ट्रेलिया से हैं. वहीं, अमेरिका के 13, नेपाल और UAE के 10-10 खिलाड़ियों ने भी नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. जापान के दो खिलाड़ी भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं.

विदेशी खिलाड़ियों के लिए सिर्फ 25 स्लॉट खाली

इस मिनी ऑक्शन में सभी 10 फ्रेंचाइजी के पास कुल 66 खिलाड़ियों को खरीदने का मौका होगा. इनमें विदेशी खिलाड़ियों के लिए सिर्फ 25 स्लॉट खाली हैं. ऐसे में 281 विदेशी खिलाड़ियों के बीच IPL टीमों में जगह बनाने के लिए कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है.

किस देश से कितने खिलाड़ियों ने कराया रजिस्ट्रेशन?

विदेशी खिलाड़ियों की संख्या के मामले में ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे है. यहां से कुल 53 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. इसके बाद दक्षिण अफ्रीका का नंबर आता है, जहां से 40 खिलाड़ी ऑक्शन में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं. वेस्टइंडीज के 36, न्यूजीलैंड के 25 और अफगानिस्तान के 23 खिलाड़ियों ने भी अपना नाम दिया है. इस बार एसोसिएट देशों की भागीदारी भी खास है. अमेरिका के 13 खिलाड़ियों के अलावा UAE और नेपाल के 10-10 खिलाड़ी ऑक्शन की रेस में हैं.

देश के हिसाब से विदेशी खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट:

ऑस्ट्रेलिया - 53

दक्षिण अफ्रीका - 40

वेस्टइंडीज - 36

न्यूजीलैंड - 25

अफगानिस्तान - 23

श्रीलंका - 21

इंग्लैंड - 16

अमेरिका - 13

बांग्लादेश - 12

UAE - 10

नेपाल - 10

आयरलैंड - 7

जिम्बाब्वे - 6

नीदरलैंड - 3

कनाडा - 2

जापान - 2

स्कॉटलैंड - 2

Less than a month to go for the #TATAIPLAuction and here's how the squads have shaped up 🔢 #TATAIPL https://t.co/oLi8ktOMPA — IndianPremierLeague (@IPL) November 19, 2026

बेन स्टोक्स ने रखा सबसे ज्यादा बेस प्राइस

IPL 2027 के ऑक्शन रजिस्टर में इंग्लैंड के दिग्गज ऑलराउंडर बेन स्टोक्स का नाम भी शामिल है. उन्होंने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखा है. इस बार सबसे ज्यादा बेस प्राइस वाले खिलाड़ियों में स्टोक्स का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है. वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और IPL में उनकी वापसी पर फ्रेंचाइजियों की नजर रह सकती है.

2 करोड़ रुपये के बेस प्राइस वाले खिलाड़ियों में ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर, जेक फ्रेजर-मैकगर्क और स्पेंसर जॉनसन जैसे नाम भी हैं. न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल, रचिन रविंद्र, डेवोन कॉनवे और ट्रेंट बोल्ट भी इसी कैटेगरी में शामिल हैं. इसके अलावा अफगानिस्तान के मुजीब उर रहमान, रहमानुल्लाह गुरबाज, दक्षिण अफ्रीका के एनरिक नॉर्खिया और श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा भी 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइस वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में हैं.

The wait is over... Presenting the official list of retained players ahead of #TATAIPL 2027 📋 #TATAIPLAuction https://t.co/pBhvTpDG1X — IndianPremierLeague (@IPL) November 17, 2026

बांग्लादेश के 12 खिलाड़ियों ने भी कराया रजिस्ट्रेशन

बांग्लादेश के 12 खिलाड़ियों का नाम भी ऑक्शन रजिस्टर में शामिल है. पिछले साल बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को लेकर हुए विवाद के बाद यह बात काफी चर्चा में है. बांग्लादेश के जिन खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, उनमें हसन महमूद, मेहदी हसन, तस्कीन अहमद जैसे नाम शामिल हैं. हालांकि, शाकिब अल हसन और मुस्तफिजुर रहमान इस बार रजिस्ट्रेशन लिस्ट में नहीं हैं.

बांग्लादेश के 12 रजिस्टर्ड खिलाड़ी-

हसन महमूद

मेहदी हसन

मोहम्मद रुबेल

परवेज हुसैन इमोन

रिपोन मंडल

रिशाद हुसैन

सैफ हसन

शमीम हुसैन

शरीफुल इस्लाम

तंजीम हसन साकिब

तस्कीन अहमद

तौहीद हृदोय

किस टीम के पास कितना पर्स बाकी है?

इस बार 10 टीमों ने कुल 184 खिलाड़ियों को पहले ही रिटेन या अपने साथ जोड़ा है. IPL की आधिकारिक वेबसाइट के 18 नवंबर 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, सभी 10 टीमों के पास कुल 297.95 करोड़ रुपये का पर्स बाकी है. लखनऊ सुपर जायंट्स सबसे ज्यादा 47.45 करोड़ के साथ ऑक्शन में उतरेगी, जबकि गुजरात टाइटंस के पास सबसे कम 8.75 करोड़ बचे हैं.

लखनऊ सुपर जायंट्स - 47.45 करोड़

कोलकाता नाइट राइडर्स - 41.65 करोड़

सनराइजर्स हैदराबाद - 40.15 करोड़

दिल्ली कैपिटल्स - 39.50 करोड़

मुंबई इंडियंस - 32.60 करोड़

चेन्नई सुपर किंग्स - 28.05 करोड़

राजस्थान रॉयल्स - 27.05 करोड़

पंजाब किंग्स - 18.60 करोड़

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - 14.15 करोड़

गुजरात टाइटंस - 8.75 करोड़

𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝘂𝗿𝘀𝗲 𝘀𝗽𝗲𝗻𝘁: ₹1,002.05 Cr 𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝘂𝗿𝘀𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗔𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻: ₹297.95 Cr 🔨 Where does your team stand on this list? 🤔 #TATAIPL | #TATAIPLAuction https://t.co/JTfBMPmPL0 — IndianPremierLeague (@IPL) November 18, 2026

कब होगा IPL 2027 का मिनी ऑक्शन?

IPL 2027 का मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर 2026 को गोवा में आयोजित होना है. नीलामी भारतीय समयानुसार सुबह 11 बजे शुरू होगी. हालांकि, अभी रजिस्ट्रेशन कराने वाले सभी 1,220 खिलाड़ियों को ऑक्शन में बोली के लिए मौका नहीं मिलेगा. फ्रेंचाइजियां अपनी पसंद के खिलाड़ियों के नाम BCCI को भेजेंगी. इसके बाद बोर्ड फाइनल ऑक्शन लिस्ट जारी करेगा.

फ्रेंचाइजियों को 27 नवंबर शाम 5 बजे तक शुरुआती रजिस्टर में शामिल नहीं किए गए खिलाड़ियों के नाम सुझाने का मौका दिया गया है. इसके बाद टीमों को 1 दिसंबर तक अपनी पसंद के खिलाड़ियों की लिस्ट सौंपनी होगी. BCCI की ओर से फाइनल ऑक्शन लिस्ट 4 दिसंबर 2026 को जारी की जाएगी.

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