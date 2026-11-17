Travis Head in IPL 2027: ऑस्ट्रेलियाई विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड आईपीएल का अगला सीजन नहीं खेलेंगे, जिससे टीम को नुकसान हो सकता है.

इंडियन प्रीमियर लीग का 20वां संस्करण यानी आईपीएल 2027 के लिए आज मंगलवार 17 नवंबर को सभी 10 टीमें रिलीज और रिटेन लिस्ट जारी करेंगी, लेकिन इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को एक बड़ा झटका लगा है. ऑस्ट्रेलियाई विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड आईपीएल का अगला सीजन नहीं खेलेंगे, जिससे टीम को नुकसान हो सकता है. क्योंकि अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की जोड़ी को आईपीएल की सबसे खतरनाक जोड़ी भी कहा जाता है. उन्होंने कई मौकों पर विस्फोटक बल्लेबाजी की है और टीम को जीत दिलाई है. ऐसे में अब एसआरएच हेड को रिलीज कर सकती है और पर्स में ज्यादा पैसा लेकर नीलामी में उतर सकती है.

क्रिकइंफो की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रेविस हेड आईपीएल 2027 नहीं खेलेंगे, जिससे सनराइजर्स हैदराबाद को एक तगड़ा झटका लगा है. उन्होंने टीम के लिए काफी रन बनाए हैं और आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े स्कोर बनाने में अहम भुमिका निभाई है. अभिषेक और हेड की जोड़ी को आईपीएल की दानव जोड़ी भी कहा जाता है. ऐसे में अगर हेड आईपीएल 2027 नहीं खेलेंगे, तो फैंस को दानव जोड़ी देखने को नहीं मिलेगी.

क्यों नहीं खेलेंगे ट्रेविस हेड?

ऑस्ट्रेलियाई विस्फोटक ओपनर ट्रेविस हेड वर्कलोड के चलते आईपीएल से बाहर होंगे. दरअसल, ऑस्ट्रेलिया को साल 2027 में कुल 20 टेस्ट मैच खेलने हैं. ऐसे में हेड का इंटरनेशनल क्रिकेट में शेड्यूल काफी व्यस्त है, जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है. आईपीएल दो महीने से ज्यादा लंबा टूर्मानेंट है और हर टीम को 14-14 मैच खेलने ही होते हैं. ऐसे में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के वर्कलोड की वजह से ये फैसला लिया है.

ऑस्ट्रेलियाई कोच एंड्रयू मैक्डोनाल्ड ने पहले भी इस बात को लेकर संकेत दिया था. उन्होंने बताया था कि इंटरनेशनल क्रिकेट शेड्यूल के चलते ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी आईपीएल के अगले सीजन को नजरअंदाज कर सकते हैं. क्योंकि उनका वर्कलोड काफी ज्यादा होगा और 2027 में ऑस्ट्रेलिया को कई मैच खेलने है और साथ ही वनडे वर्ल्ड कप 2027 भी खेला जाना है.

क्या हेड को रिलीज करेगी हैदराबाद?

सनराइजर्स हैदराबाद ने ट्रेविस हेड को आईपीएल 2024 में खरीदा था, जब उन्हें सिर्फ 6.80 करोड़ रुपये में हेड मिल गए थे, लेकिन पिछले साल हैदराबाद ने उन्हें 14 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम हेड को रिलीज करती है या नहीं. अगर वो रिलीज होते हैं और नीलामी में नाम देते हैं, तो उनके लिए कई टीमें बोली लगा सकती है. भले ही वो अगला सीजन ना खेलें. हालांकि, ऐसी बहुत कम उम्मीद है कि एसआरएच हेड को रिलीज करे, क्योंकि उन्होंने कई मौकों पर टीम की जीत में योगदान दिया है.

सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अगर हेड को रिलीज नहीं करती है, तो उन्हें हेड को बिना एक मैच खिलाए 14 करोड़ रुपये देने होंगे. टीम ये भी सोच सकती है कि उन्हें रिलीज करके वो में 14 करोड़ और ज्यादा पर्स कर सकते हैं. ऐसे में टीम को नीलामी में अभिषेक शर्मा के लिए साथ ओपनिंग करने के लिए एक विकल्प तलाशना होगा और उसे खरीदना होगा, जो हेड की कमी को खलने न दे.

हैदराबाद के लिए हेड का दमदार प्रदर्शन

आईपीएल 2024 में पहली बार ट्रेविस हेड ने टीम के लिए खेला था. इस सीजन उन्होंने खूब रन बनाए थे. उनकी टीम फाइनल में भी पहुंची थी, लेकिन केकेआर के हाथों उन्हें खिताबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था. ट्रेविस हेड आईपीएल 2024 में 567 रन बनाए थे. इसके बाद आईपीएल 2025 में उन्होंने 374 रन बनाए और फिर पिछले सीजन यानी आईपीएल 2026 में हेड ने 410 रन बनाए. इन तीनों सीजन हेड के बल्ले से हैदराबाद के लिए 1351 रन निकले.