डीएनए एक्सप्लेनर
IPL 2027 Retain and Release List: आईपीएल 2027 से पहले सभी टीमों ने बीसीसीआई की डेडलाइन पर रिलीज और रिटेन लिस्ट जारी कर दी है. इस दौरान कई हैरान करने वाले नाम रिलीज हुए हैं.
इंडियन प्रीमियर लीग के 20वें सीजन (IPL 2027) के लिए सभी 10 टीमों ने तैयारी शुरू कर दी है. सभी 10 टीमों ने मंगलवार 17 नवंबर को रिलीज लिस्ट जारी कर दी है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सभी टीमों को पहले 15 नवंबर, 2026 की डेडलाइन दी थी, लेकिन फिर डेडलाइन को दो दिन बढ़ाकर 17 नवंबर कर दिया था. 17 नवंबर को सभी टीमों ने रिलीज लिस्ट जारी कर दिया है और पर्स में करोड़ों रुपये बचा लिए हैं. मिचेल स्टार्क से लेकर ट्रेविस हेड तक कई बड़े स्टार रिलीज हो गए हैं.
आईपीएल 2027 से पहले सभी 10 टीमों ने हेड, स्टार्ट, बोल्ट, हेटमायर, आवेश, दीपक चाहर और जैकब बेथेल जैसे बड़े स्टार खिलाड़ियों को टीमों ने रिलीज कर दिया है. रिटेन और रिलीज जारी होने से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बड़ा घोषणा कर दी थी. दरअसल, पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने 17 नवंबर को ही आईपीएल से संन्यास ले लिया है और अब वो सीएसके के लिए बतौर मेंटर जुड़े रहेंगे.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
रिलीज लिस्ट- जैकब बेथेल, रिचर्ड ग्लीसन, मंगेश यादव, सात्विक देसवाल और विहान मल्होत्रा.
रिटेन लिस्ट- रजत पाटीदार, विराट कोहली, फिल साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा, टिम डेविड, क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, जोश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, अभिनंदन सिंह, स्वप्निल सिंह, रसिख सलाम, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, जॉर्डन कॉक्स, विक्की ओस्टवाल और कनिष्क चौहान.
मुंबई इंडियंस
रिलीज लिस्ट- ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, एएम ग़ज़नफ़र, अथर्व अंकोलेकर, केशव महाराज, मोहम्मद इज़हार, दानिश मालेवार, मयंक मारकंडे, मयंक रावत, महिपाल लोमरोर, रॉबिन मिंज, रुचित अहीर, कृष भगत और हार्दिक पांड्या (ट्रेड आउट).
रिटेन लिस्ट- रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, तिलक वर्मा, नमन धीर, रयान रिकलटन, शेरफेन रदरफोर्ड, क्विंटन डी कॉक, कॉर्बिन बॉश, विल जैक, शार्दुल ठाकुर, राज बावा, मिशेल सेंटनर, अश्विनी कुमार, रघु शर्मा और अर्शदीप सिंह (ट्रेड इन).
चेन्नई सुपर किंग्स
रिलीज लिस्ट- एमएस धोनी, मैथ्यू शॉर्ट, मैट हेनरी, स्पेंसर जॉनसन, जैक फॉल्क्स, प्रशांत वीर, अमन खान, कुलदीप यादव, आकाश मधवाल, डियान फॉरेस्टर, मैकनील नोरोन्हा, खलील अहमद (ट्रेड आउट) और नाथन एलिस (ट्रेड आउट).
रिटेन लिस्ट- ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, सरफराज खान, राहुल चाहर, नूर अहमद, श्रेयस गोपाल, अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी, गुरजापनीत सिंह, रामकृष्ण घोष, जेमी ओवरटन, अकील होसेन, लियाम लिविंगस्टोन (ट्रेड इन) और जैक एडवर्ड्स (ट्रेड इन).
कोलकाता नाइट राइडर्स
रिलीज लिस्ट- अजिंक्य रहाणे, आकाश दीप, ब्लेसिंग मुजरबानी, दक्ष कामरा, लुविनिथ सिसौदिया, मथीशा पथिराना, मुस्तफिजुर रहमान, नवदीप सैनी, रचिन रवींद्र, राहुल त्रिपाठी, तेजस्वी सिंह और उमरान मलिक.
रिटेन लिस्ट- कैमरून ग्रीन, सुनील नरेन, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, फिन एलन, मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, अंगकृष रघुवंशी, रमनदीप सिंह, टिम सीफर्ट, सार्थक रंजन, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, सौरभ दुबे, कार्तिक त्यागी और प्रशांत सोलंकी.
सनराइजर्स हैदराबाद
रिलीज लिस्ट- ट्रेविस हेड, कामिंदु मेंडिस, जयदेव उनादकट, दिशान मदुशंका, ओंकार तरमाले, अमित कुमार, शिवम मावी, गेराल्ड कोएत्ज़ी, डेविड पायने, हर्षल पटेल (ट्रेड आउट), जीशान अंसारी (ट्रेड आउट), लियाम लिविंगस्टोन (ट्रेड आउट) और जैक एडवर्ड्स (ट्रेड आउट).
रिटेन लिस्ट- पैट कमिंस, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सलिल अरोड़ा, अनिकेत वर्मा, आर स्मरण, हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, ईशान मलिंगा, ब्रायडन कारसे, प्रफुल्ल हिंज, साकिब हुसैन, आरएस अंबरीश, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, क्रेन्स फुलेट्रा, टी नटराजन (ट्रेड इन), खलील अहमद (ट्रेड इन) और नाथन एलिस (ट्रेड इन).
गुजराज टाइटंस
रिलीज लिस्ट- ईशांत शर्मा, ल्यूक वुड, कुलवंत खेजरोलिया, शाहरुख खान और कॉनर एस्टरहुइज़न.
रिटेन लिस्ट- शुभमन गिल, साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, जोस बटलर, टॉम बैंटन, ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंगटन सुंदर, आर साई किशोर, मानव सुथार, राशिद खान, जयंत यादव, जेसन होल्डर, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, अशोक शर्मा, अरशद खान, पृथ्वी राज यरा, निशांत सिद्धू और हर्षल पटेल (ट्रेड इन).
लखनऊ सुपर जायंट्स
रिलीज लिस्ट- अवेश खान, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, एनरिक नॉर्टजे, जॉर्ज लिंडे, वानिंदु हसरंगा, नमन तिवारी, अर्शिन कुलकर्णी, ऋषभ पंत (ट्रेड आउट) और मोहम्मद शमी (ट्रेड आउट) और एम सिद्धार्थ (ट्रेड आउट).
रिटेन लिस्ट- मिचेल मार्श, एडेन मार्कराम, निकोलस पूरन, जोश इंग्लिस, आयुष बदोनी, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, हिम्मत सिंह, शाहबाज अहमद, दिग्वेश राठी, प्रिंस यादव, मोहसिन खान, मयंक यादव, आकाश सिंह, अर्जुन तेंदुलकर, कुलदीप यादव (ट्रेड इन) और सैम करन (ट्रेड इन).
दिल्ली कैपिटल्स
रिलीज लिस्ट- मिचेल स्टार्क, नितीश राणा, अभिषेक पोरेल, पथुम निसांका, बेन डकेट, करुण नायर, साहिल पारख, दुष्मंथा चमीरा, रेहान अहमद, अजय मंडल, टी नटराजन (ट्रेड आउट) और कुलदीप यादव (ट्रेड आउट).
रिटेन लिस्ट- अक्षर पटेल, केएल राहुल, पृथ्वी शॉ, समीर रिज़वी, आशुतोष शर्मा, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, मुकेश कुमार, औकिब नबी, विप्रज निगम, माधव तिवारी, त्रिपुराना विजय, काइल जैमीसन, ऋषभ पंत (ट्रेड इन) और जीशान अंसारी (ट्रेड इन).
राजस्थान रॉयल्स
रिलीज लिस्ट- शिम्रोन हेटमायर, नंद्रे बर्गर, एडम मिल्ने, क्वेना मफाका, तुषार देशपांडे, कुलदीप सेन, युद्धवीर सिंह, विग्नेश पुथुर, रवि सिंह और सैम करन (ट्रेड आउट).
रिटेन लिस्ट- रियान पराग, यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल, शुभम दुबे, अमन राव, लुआन ड्रे प्रिटोरियस, डोनोवन फरेरा, दासुन शनाका, रवींद्र जड़ेजा, रवि बिश्नोई, यशराज पुंजा, इमानजोत चहल, जोफ्रा आर्चर, ब्रिजेश शर्मा, संदीप शर्मा, सुशांत मिश्रा, मोहम्मद शमी (ट्रेड इन) और एम सिद्धार्थ (ट्रेड इन).
पंजाब किंग्स
रिलीज लिस्ट- नेहल वढेरा, लॉकी फर्ग्यूसन, मिशेल ओवेन, पायला अविनाश, प्रवीण दुबे, विशाल निषाद और अर्शदीप सिंह (ट्रेड आउट).
रिटेन लिस्ट- श्रेयस अय्यर, प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह, शशांक सिंह, मुशीर खान, विष्णु विनोद, कूपर कोनोली, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को जानसन, सूर्यांश शेडगे, जेवियर बार्टलेट, बेन द्वारशुइस, यश ठाकुर, विशाक विजयकुमार, युजवेंद्र चहल, हरप्रीत बराड़, हरनूर सिंह और हार्दिक पांड्या (ट्रेड इन).