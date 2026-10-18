3 साल बाद भारत में होगी IPL नीलामी, कैसे शॉर्टलिस्ट होते हैं खिलाड़ी और कौन तय करता है बेस प्राइज?

IPL 2027 Mini Auction in India: साल 2023 के बाद पहली बार भारत में आईपीएल ऑक्शन का आयोजन होने वाला है, जिसके लिए बीसीसीआई ने तारीखों का ऐलान कर दिया है.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन के लिए मिनी

ऑक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया है. तीन साल बाद भारत में ऑक्शन का आयोजन होगा. पिछले तीन सीजन की नीलामी में विदेश में हो रही थी, लेकिन इस बार भारतीय सरजमीं पर खिलाड़ियों का मेला लगेगा. ऑक्शन के लिए सभी 10 फ्रेंचाइजी अपनी तैयारियां करना शुरू कर देंगी. ऐसे में अब खिलाड़ी भी आईपीएल ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे, लेकिन खिलाड़ियों को नाम देने के लिए क्या करना पड़ता है और बीसीसीआई या प्लेयर्य बेस प्रेस प्राइज कौन तय करता है?

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार 17 अक्टूबर को बीसीसीआई की लॉजिस्टिक्स टीम व्हाट्सएप मैसेज भेजकर मिनी ऑक्शन की तारीख और वेन्यू की पुष्टि की है. आईपीएल 2027 के लिए नीमाली की तारीख 16 दिसंबर,2026 रखी गई है और इसका आयोजन आईटीसी ग्रैंड गोवा में होगा. हालांकि, ऑक्शन ब्रीफिंग के लिए बोर्ड ने 15 दिसंबर, 2026 की तारीख की जानकारी दी है. नवंबर में सभी टीमों को रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट बोर्ड को सौंपनी होगी, जिसके बाद बोर्ड उन खिलाड़ियों की लिस्ट तैयार करेगा, जिनपर ऑक्शन में बोली लगेगी.

तीन साल बाद भारत में होगा ऑक्शन

बीसीसीआई ने आईपीएल 2027 के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी ऑक्शन होगा, जिसमें खिलाड़ियों पर बोली लगेगी. बीसीसीआई लगातार तीन सीजन से विदेश में नीलामी का आयोजन कर रही थी. आईपीएल 2024, 2025 और 2026 की नीमाली दुबई, जेद्दा (मेगा नीलामी) और अबुधाबी में हुई थी. भारत में आखिरी बार साल 2023 आईपीएल की नीलामी भारत में हुई थी. इस सीजन का ऑक्शन 2022 में रखा गया था, लेकिन तीन साल बाद बोर्ड ने ऑक्शन का आयोजन भारत में करवाने का फैसला किया है.

कैसे शॉर्टलिस्ट होते हैं खिलाड़ी?

आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीगों में से एक है. इस लीग में दुनियाभर से खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं. किसी भी खिलाड़ी को आईपीएल नीलामी में नाम रजिस्टर करवाने के लिए अपने देश या राज्य के क्रिकेट बोर्ड से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेनी पड़ती है. उसके बाद खिलाड़ी बीसीसीआई में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं.

हालांकि, फिर आईपीएल की सभी टीमों को रजिस्टर खिलाड़ियों की लिस्ट दी जाती है. इसके बाद सभी टीमें पसंद के हिसाब से खिलाड़ियों को चुनती हैं और वो लिस्ट बोर्ड को दी जाती है. जैसे 1000 प्लेयर्स ने अपना नाम रजिस्टर करवाया, जिसके बाद टीमों ने सिर्फ 500 खिलाड़ी ही शॉर्टलिस्ट किए. ऐसे में अब 500 खिलाड़ियों पर ही बोली लगेगी. इस तरह खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है.

कौन तय करता है खिलाड़ियों का बेस प्राइज?

आईपीएल ऑक्शन के लिए किसी भी खिलाड़ी की बेस प्राइज न तो बीसीसीआई और न हीकोई टीम बेस प्राइज तय करती है. बल्कि खिलाड़ी खुद ही बेस प्राइज तय करते हैं. आईपीएल उन्हें एक स्लैब देता है, जिसमें खिलाड़ियों को बेस प्राइज चुनना होता है. आईपीएल अनकैप्ड खिलाड़ियों के लिए 30 लाख का स्लैब रखती है, जबकि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के लिए 2 करोड़ तक का स्लैब होता है, जिसमें से कुछ खिलाड़ी 2 करोड़ बेस प्राइज चुनते हैं.

आमतौर पर खिलाड़ी कम बेस प्राइज रखते हैं, क्योंकि कम बेस प्राइज में टीमें खिलाड़ियों को खरीदने के लिए ज्यादा बोली लगाती हैं, जिससे सभी टीमें एक दूसरे से ज्यादा बोली लगाती हैं और खिलाड़ी की खरीदती हैं. 2 करोड़ बेस प्राइज में रिस्क ज्यादा रहता है, क्योंकि टीमें कई खिलाड़ियों पर डायरेक्ट दो करोड़ की बोली नहीं लगाती हैं, जिससे खिलाड़ी 1 या 1.5 करोड़ भी बेस प्राइज रख लेते हैं.

लगातार दो खिताब जीती है आरसीबी

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2008 से लेकर 2024 तक एक भी खिताब नहीं जीता था, लेकिन पिछले दो सीजनों में आरसीबी ने दमदार कमबैक किया और लगातार दो ट्रॉफी जीती हैं. रजत पाटीदार की कप्तानी में टीम ने इतिहास रचा है और लगातार दो खिताब जीतने वाले सिर्प तीसरे कप्तान बन गए हैं. इससे पहले ये कारनामा एमएस धोनी और रोहित शर्मा ने ही किया है.

बतौर सीएसके कप्तान एमएस धोनी ने 2010 और 2011 में लगातार दो खिताब जीते थे, जबकि बतौर मुंबई इंडियंस कप्तान साल 2019 और 2020 में लगातार दो ट्रॉफी जीती थी. वहीं, रजत पाटीदार ने आरसीबी को 2025 और 2026 में लगातार दो ट्रॉफी जिताई हैं. ऐसे में अब आरसीबी की टीम नीलामी में ट्रॉफी की हैट्रिक लगाने के लिए दमदार टीम तैयार करना चाहेगी. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आरसीबी किन खिलाड़ियों को रिटेन करती है और किन खिलाड़ियों को रिलीज करती है, क्योंकि टीम में सभी मैच विनर खिलाड़ी हैं.