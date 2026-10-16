चीन-पाकिस्तान की खैर नहीं! भारत ने उतारा समंदर का 'बाहुबली'- चलता-फिरता अस्पताल भी है INS समर्थक

मेक इन इंडिया के तहत 70% से ज्यादा स्वदेशी तकनीक से बना आईएनएस समर्थक नौसेना में शामिल हुआ. जानिए कैसे यह मल्टी-परपज जहाज समुद्री सुरक्षा और रक्षा आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा.

भारत की ताकत बढ़ाने के लिए 16 October 2026 को कर्नाटक के कारवार में मौजूद कदंबा नेवल बेस पर INS समर्थक को नौसेना में शामिल किया गया. यह अपनी तरह का पहला ऐसा जहाज है, जो एक साथ कई तरह के काम कर सकता है. इसे इस तरह से बनाया गया है कि समुद्र में अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से इसका इस्तेमाल किया जा सके.

INS समर्थक को ड्रोन्स की 'मदरशिप' क्यों कहा जा रहा है?

आमतौर पर नौसेना के जंगी जहाज सीधे लड़ाई या पहरेदारी के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन आईएनएस समर्थक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह नई तकनीकों और हथियारों के लिए एक तैरती हुई प्रयोगशाला का काम करेगा.

आने वाले समय में नौसेना जिन नए हथियारों, रडार, सोनार और मिसाइल सिस्टम को अपने बेड़े में शामिल करना चाहती है, उन्हें सबसे पहले इसी जहाज पर लगाकर जांचा और परखा जाएगा. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) और निजी कंपनियां अपने नए समुद्री उपकरणों का ट्रायल इसी जहाज पर करेंगी.

इसके अलावा यह हवा और पानी में चलने वाले मानवरहित वाहनों यानी ड्रोन्स के लिए 'मदरशिप' का काम करेगा. यह जहाज समुद्र के बीच से ही रिमोट कंट्रोल वाले ड्रोन्स को लॉन्च कर सकता है, उन्हें कंट्रोल कर सकता है और काम खत्म होने के बाद उन्हें वापस लैंड करा सकता है. इतना ही नहीं, नौसेना के जवानों को तोपों और पनडुब्बी रोधी हथियारों की ट्रेनिंग देने के लिए यह जहाज हवा और पानी में फर्जी टारगेट छोड़ सकता है और उन्हें वापस भी ला सकता है.

INS समर्थक पर कौन-कौन से हथियार लगाए गए हैं?

भले ही यह मुख्य रूप से टेस्टिंग और सपोर्ट जहाज है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से यह किसी मजबूत लड़ाकू जहाज से कम नहीं है. इसमें दुश्मनों के जहाजों, पनडुब्बियों और हवाई हमलों से निपटने के लिए आधुनिक हथियार लगाए गए हैं:

भारी तोपें: जहाज पर ओटो मेलारा 76 मिमी की मुख्य गन, सीआरएन-91 30 मिमी की ऑटोमैटिक तोप और रिमोट कंट्रोल से चलने वाली गन सिस्टम (SRCG) तैनात की गई हैं.

पनडुब्बी रोधी हथियार: पानी के नीचे छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों को खत्म करने के लिए इसमें स्वदेशी वरुणास्त्र और श्येना टॉरपीडो लॉन्च करने की व्यवस्था है. इसके साथ ही आरबीयू-6000 पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर भी लगाया गया है.

इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा कवच: जहाज में भारत में ही बना 'संकेत एमके-3' इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट सिस्टम लगा है, जो दुश्मन के रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों को पकड़ लेता है. दुश्मन की मिसाइलों को भटकाने के लिए इस पर 'कवच' चाफ रॉकेट सिस्टम भी मौजूद है.

हेलीकॉप्टर डेक: जहाज के पिछले हिस्से पर एक बड़ा फ्लाइट डेक बनाया गया है, जहां से हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) का 'ध्रुव' एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर आसानी से उड़ान भर सकता है और उतर सकता है.

Karwar, Karnataka: Vice President C. P. Radhakrishnan will attend the commissioning ceremony of INS Samarthak at the Kadamba Naval Base https://t.co/B8Eh5KRzKs — IANS (@ians_india) October 16, 2026

इस जहाज का आकार, वजन और तकनीकी खूबियां क्या हैं?

आईएनएस समर्थक भारी-भरकम होने के बावजूद समुद्र में बेहद फुर्ती से काम करने में सक्षम है. इसकी बनावट और तकनीकी आंकड़े इस तरह हैं:

वजन और लंबाई: इस जहाज का वजन लगभग 3,750 टन है. इसकी लंबाई करीब 106 से 107 मीटर और चौड़ाई 16.8 से 18.6 मीटर के बीच है.

रफ्तार और रेंज: यह जहाज समुद्र में 15 समुद्री मील (लगभग 27 किलोमीटर प्रति घंटा) की अधिकतम रफ्तार से चल सकता है. इसकी ऑपरेशनल रेंज करीब 4,500 नॉटिकल मील है, जबकि रिपोर्टों के मुताबिक इसकी पानी में टिके रहने की क्षमता 7,200 नॉटिकल मील से भी ज्यादा है.

क्रू की क्षमता: इस जहाज पर 8 अधिकारियों सहित कुल 116 नौसैनिकों के रहने और काम करने की पूरी व्यवस्था है.

डायनामिक पोजिशनिंग सिस्टम: इस जहाज में एक खास कंप्यूटर आधारित सिस्टम लगा है, जिसे 'डायनामिक पोजिशनिंग सिस्टम' कहते हैं. इसकी मदद से तेज समुद्री लहरों और हवा के थपेड़ों के बीच भी यह जहाज बिना लंगर डाले समुद्र में एक ही जगह पर बिल्कुल स्थिर खड़ा रह सकता है. यह खूबी हथियारों की टेस्टिंग और बचाव अभियानों के दौरान बेहद जरूरी होती है.

ऑटोमैटिक मॉनिटरिंग: जहाज पर ऑटोमैटिक पावर और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है, जिससे जहाज के ज्यादातर काम खुद-ब-खुद मशीनों के जरिए मॉनिटर होते हैं.

राहत कार्य और अस्पताल के रूप में कैसे काम करेगा?

आईएनएस समर्थक को सिर्फ जंग के लिए नहीं, बल्कि शांति और संकट के समय में आम लोगों और दूसरे जहाजों की मदद के लिए भी बनाया गया है. अगर समुद्र में कोई दूसरा जहाज खराब हो जाए या फंस जाए तो यह जहाज उसे खींचकर सुरक्षित किनारे तक ला सकता है. यह डूबे या क्षतिग्रस्त जहाजों को निकालने वाले साल्वोज ऑपरेशन में भी माहिर है. इसके अलावा समुद्र में तेल फैलने जैसी प्रदूषण की घटनाओं से निपटने में भी यह सहायता करेगा.

जब कभी तटीय इलाकों में कोई बड़ा समुद्री तूफान या प्राकृतिक आपदा आएगी तो यह जहाज तुरंत राहत और बचाव सामग्री लेकर पहुंच सकता है. सबसे खास बात यह है कि जरूरत पड़ने पर इसे फौरन कुछ ही समय में एक चलते-फिरते 'अस्पताल जहाज' में बदला जा सकता है, जहां घायलों का इलाज और प्राथमिक चिकित्सा की जा सकेगी.

इसको बनाने में कितना खर्च आया?

आईएनएस समर्थक पूरी तरह से भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान की एक बड़ी कामयाबी है. रक्षा मंत्रालय ने 25 मार्च 2022 को निजी क्षेत्र की जानी-मानी कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (L&T) के साथ 887 करोड़ रुपये का एक अनुबंध किया था. इस अनुबंध के तहत एलएंडटी को नौसेना के लिए दो मल्टी-परपज जहाज बनाने का जिम्मा दिया गया था.

कंपनी ने चेन्नई से करीब 40 किलोमीटर उत्तर में स्थित कट्टुपल्ली शिपयार्ड में अपने युद्धपोत डिजाइन केंद्र की मदद से इसे तैयार किया है. इस जहाज को बनाने में 70 से 75 प्रतिशत से ज्यादा कलपुर्जे और तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी हैं, जिसमें देश की कई छोटी-बड़ी कंपनियों और MSME ने सहयोग दिया है.

इस सीरीज का जो दूसरा जहाज है, उसका नाम आईएनएस उत्कर्ष रखा गया है. उत्कर्ष को 14 जनवरी 2025 को पानी में उतारा गया था और वह फिलहाल समुद्र में अपने जरूरी परीक्षणों और ट्रायल्स के दौर से गुजर रहा है.