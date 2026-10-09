चोटों से लेकर तेज गेंदबाजी यूनिट तक, 2027 वर्ल्ड कप के लिए कैसी है टीम इंडिया की तैयारी?

2027 World Cup 2027: आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 से पहले टीम इंडिया के सामने मिडिल ऑर्डर से लेकर खिलाड़ियों के चोटिल होने तक की चुनौतियां हैं, जिसका जल्द से जल्द हल निकालना होगा.

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने हाल ही में 2027 आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है. भारतीय टीम का आगाज 7 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा. ऐसे में टीम इंडिया को वर्ल्ड कप से पहले 11 वनडे और एशिया कप खेलना है, लेकिन टीम के सामने कई चुनौतियां भी हैं. बीसीसीआई सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट के सामने स्क्वाड को लेकर कई बड़े सवाल हैं. क्योंकि हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ जहां टीम ने 400 प्लस स्कोर चेज किया था, दूसरी तरफ टीम 350 टोटल डिफेंड नहीं कर सकी. ऐसे में गेंदबाजी यूनिट काफी कमजोर नजर आ रहा है. फैंस सोच रहे हैं कि 2027 वर्ल्ड कप से टीम इंडिया की कैसी तैयारी है और वो कैसी टीम वर्ल्ड कप के लिए चुनेंगे.

आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नीमिबिया कर रहे हैं. अफ्रीका जैसी कंडीशन में भारतीय टीम को तेज गेंदबाजी यूनिट में भरोसेमंद गेंदबाजों को शामिल करना होगा. लेकिन टीम अब युवा गेंदबाजों को मौका दे रही है. जसप्रीत बुमराह के साथ हर्षित राणा और गुरनूर बराड़ जैसे गेंदबाज हैं. हर्षित गेंद के साथ बैट से भी योगदान दे सकते हैं. लेकिन उनकी चोट सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है. प्रसिद्ध कृष्णा के साथ भी यही देखने को मिला है कि वो अक्सर अपनी चोट से जूझते रहते हैं.

सबसे पहले तय करना होगा मिडिल ऑर्डर

भारतीय टीम ने काफी दिनों से अपना मिडिल ऑर्डर क्रम में सुधार नहीं किया है. इंग्लैंड के खिलाफ हुई वनडे में सीरीज में ईशान किशन चौथे नंबर पर खेले थे, जबकि एक मैच में इसी नंबर पर श्रेयस अय्यर खेले थे. इतना ही नहीं, केएल राहुल की बल्लेबाजी क्रम भी काफी चर्चा में रहती है, क्योंकि उनकी क्रम में अक्सर बदलाव देखने को मिलते रहते हैं.

ऐसे में अब टीम इंडिया को 2027 वर्ल्ड कप से पहले अपना मिडिल ऑर्डर पक्का करना होगा, जिससे वर्ल्ड कप में बल्लेबाजों के क्रम पर कोई बदलाव न हो. हार्दिक पांड्या चोट के कारण टीम से बाहर चल रहे हैं, लेकिन उनकी वापसी के बाद मिडिल ऑर्डर और ज्यादा मजबूत हो जाएगा. भारत को वनडे विश्व कप से पहले अब 11 वनडे मैच और एशिया कप ही खेलना है, ऐसे में मिडिल ऑर्डर का कॉम्बिनेशन क्या होगा ये तय करना जरूरी है. लोअर ऑर्डर में भी चिंता का विषय है, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है.

बैकअप ओपनर को लेकर कोई तैयारी नहीं

वनडे विश्व कप 2027 में शुभमन गिल और रोहित शर्मा पारी का आगाज करेंगे. ये बात तो कन्फर्म हैं. लेकिन टीम इंडिया ने अब तक बैकअप ओपनर नहीं तय किया है. यशस्वी जायसवाल को हर बार वनडे टीम में चुना जाता है, लेकिन वो बेंच पर ही बैठे रह जाते हैं. यशस्वी ने अपने वनडे करियर में कुल 6 मैच खेले हैं, जबकि इस साल उन्हें सिर्फ दो वनडे खेलने का मौका मिला है. टीम मैनेजमेंट अगर ईशान को विकल्प के तौर पर देख रहा है, तो उन्होंने भी साल 2026 में महज 5 वनडे मैच खेले हैं. हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ हुई सीरीज में यशस्वी को मौका नहीं मिला था.

ऐसे में टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स को अपनी ये कमी जल्द से जल्द दूर करनी होगी. क्योंकि 2027 वर्ल्ड कप में चोटों को देखते हुए जबरदस्त बैकअप ओपनर रहना काफी ज्यादा जरूरी है. टीम मैनेजमेंट के सामने दो विकल्प है, जिसमें जायसवाल और किशन का नाम आता है. सिलेक्टर्स भी इन ही दो खिलाड़ियों के साथ बैकअप ओपनर की तैयारी कर सकते हैं.

कौन संभालेगा विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी?

2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम ने विकेटकीपर की जिम्मेदारी के लिए किसी का नाम आगे नहीं किया है. वेस्टइंडीज सीरीज में केएल राहुल विकेटकीपिंग कर रहे हैं. इसके अलावा, सिलेक्टर्स ईशान किशन की तरफ भी जा सकते हैं. क्योंकि ऋषभ पंत टीम से बाहर चल रहे हैं, तो किशन ही दूसरे विकेटकीपर के तौर पर खेल रहे हैं. साउथ अफ्रीका जैसी कंडीशन पर विकेटकीपिंग करना बिल्कुल भी आसा नहीं होगा.

ऋषभ पंत को टीम से बाहर करके ये साफ दिया है कि वो शायद टीम की योजना में फिट नहीं बैठ रहे हैं. ईशान किशन को बतौर विकेटकीपर वनडे में पर्याप्त मौके नहीं मिले हैं. हालांकि, टीम मैनेजमेंट को जल्द से जल्द इसका भी तोड़ निकालना होगा.

तेज गेंदबाजी यूनिट है काफी कमजोर

आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप हो और साउथ अफ्रीका की कंडीशन. ऐसे में सभी टीमों अपनी मजबूत से मजबूत तेज गेंदबाजी यूनिट रखना चाहेंगी. भारतीय टीम का पेस अटैक वर्ल्ड कप के लिए क्या होगा इसको लेकर स्थिति क्लियर नहीं है. बुमराह ने पिछले वनडे वर्ल्ड कप के बाद से अब तक महज 2 ही वनडे मुकाबले खेले हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ हाल ही में हुए वनडे सीरीज में बुमराह को वनडे टीम में नहीं रखा गया था.

टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स ने भी युवा खिलाड़ियों को तवज्जों दी है. मोहम्मद शमी को टीम से बिल्कुल साफ कर दिया गया है, जिसकी वापसी की उम्मीद नहीं दिख रही है. शमी ने लगातार तीन वनडे वर्ल्ड कप में दमदार प्रदर्शन किया है. लेकिन इस बार उनका खेलना काफी मुश्किल रहा है. अनुभवी गेंदबाज के तौर पर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जिम्मा संभाल सकते हैं.

खिलाड़ियों की चोटें भी बनी है टीम इंडिया की सिरदर्द

वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया का सबसे बड़ा सिरदर्द खिलाड़ियों का चोटें हैं. क्योंकि, हर्षित राणा और हार्दिक पांड्या चोटिल चल रहे हैं. इसके अलावा, प्रसिद्ध कृष्णा का बार-बार चोटिल होना चिंता का विषय है. गुरनूर बरार को तीसरे तेज गेंदबाज के तौर पर आजमाया जा रहा है, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ हाल ही में हुई सीरीज में वकाफी महंगे साबित हुए थे.

मोहम्मद सिराज ने भी वनडे में कुछ खास प्रदर्शन किया है. लेकिन हाल ही में बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया था, जिसमें भुवनेश्वर कुमार की 4 साल बाद वापसी हुई है. ऐसे में भुवी के फैंस अब वनडे में भी वापसी की बातें करने लगे हैं. अगर टी20 सीरीज में दमदार प्रदर्शन करते हैं, तो सिलेक्टर्स वर्ल्ड कप के लिए उन्हें भी सोच सकते हैं, क्योंकि बुमराह के बाद भुवी के पास काफी ज्यादा अनुभव है.