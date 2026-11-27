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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 27 नवंबर को हुई बैठक में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े नए विधेयक को मंजूरी दी गई.
भारत में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है. केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार (27 नवंबर 2026) को लोकसभा की सीटें 50 प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी. न्यूज एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में करीब एक घंटे तक कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े नए बिल को मंजूरी दी गई.
फिलहाल लोकसभा में 543 (मैक्सिमम 550) सीटें हैं. नए प्रस्ताव के तहत इनकी संख्या बढ़ाकर 815 की जा सकती है यानी लोकसभा में 272 सीटें बढ़ जाएंगी. इन नई सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव है. साथ ही, अगले 25 साल तक लोकसभा की कुल सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा.
सूत्रों के मुताबिक, नए बिल में कुछ ऐसे बदलाव भी किए गए हैं, जिससे परिसीमन के बाद किसी राज्य की लोकसभा सीटों का अनुपात दूसरे राज्यों के मुकाबले कम न हो. सरकार की योजना है कि 30 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र में इस बिल को पास कराया जाए. इस बदलाव के बीच सवाल उठता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संसदीय सीट कौन सी है?
#WATCH | Delhi: On Parliament’s Special Session, Union Parliamentary Affairs Minsiter Kiren Rijiju says, "The government has decided to convene a four-day parliamentary session. We have communicated this to the Speaker of the Lok Sabha and the Chairman of the Rajya Sabha. We intend to bring forward significant legislative business in the Lok Sabha on November 30 and December 1, followed by the same in the Rajya Sabha on December 2 and 3. I have reached out to all political parties and held discussions with the leaders of major parties. Some MPs have made statements—on social media and in the broader media—suggesting that the government does not follow established rules. Such frivolous remarks should be avoided; the government is fully empowered to convene a session whenever there is important legislative business to address—a practice that has long been the norm. I do not wish to dwell on the past, but there are historical precedents where sessions were convened without the formal prorogation of the preceding one. This is a parliamentary democracy; it is entirely standard for the government to summon Parliament when there is critical national business to conduct. When a 'special session' is called, it signifies that there is work of particular importance—vital bills or national business to be addressed. To dismiss such a session as unconstitutional or to claim that the winter session has been prematurely terminated is irresponsible—especially coming from Members of Parliament. How could the mere act of convening a session be 'unconstitutional'? I urge these MPs to refrain from making such trivial or baseless claims. You are Members of Parliament; this is the very forum for deliberation. Parliament exists precisely so that its members can discuss matters of national importance and voice their perspectives. Therefore, as we convene this special session, I request the leaders of all political parties and every Member of Parliament to engage wholeheartedly. Whatever bills or business the government introduces, let there be a thorough and meaningful debate within the House. Whether or not you agree with the proposals is an entirely separate matter. In a democracy, you are free to agree with the government or to voice your opposition to its actions. However, the parliamentary session must proceed. The nation is listening. People across the country will observe and remember how we present our views in Parliament. Therefore, it is the responsibility of all Members of Parliament to ensure that the proceedings run smoothly..."— ANI (@ANI) November 27, 2026
क्षेत्रफल के हिसाब से लद्दाख लोकसभा सीट सबसे बड़ी है. ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पूरे क्षेत्र को कवर करती है. पीआईबी के अनुसार, इसका क्षेत्रफल करीब 1.73 लाख वर्ग किलोमीटर है. लद्दाख की भौगोलिक स्थिति इसे बाकी संसदीय क्षेत्रों से अलग बनाती है. यहां ऊंचे पहाड़, बर्फीले इलाके, दूर-दराज के गांव और बेहद कम आबादी वाले क्षेत्र हैं.
कई जगहों पर एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचने में लंबा समय लगता है. इसके बावजूद पूरे लद्दाख का प्रतिनिधित्व लोकसभा में एक ही सांसद करता है. 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर करीब 1.84 लाख मतदाता दर्ज थे. भारत में क्षेत्रफल के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी सीट राजस्थान की बाड़मेर है. इसका क्षेत्रफल करीब 55 हजार वर्ग किलोमीटर है.
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इसके बाद गुजरात की कच्छ और अरुणाचल प्रदेश की अरुणाचल ईस्ट और अरुणाचल वेस्ट जैसी सीटें आती हैं. हालांकि, अगर मतदाताओं की संख्या के आधार पर देखा जाए, तो तेलंगाना की मल्काजगिरि सीट देश की सबसे बड़ी लोकसभा सीट है.
VIDEO | Delhi: The Union Cabinet met here on Friday and is learnt to have cleared a fresh delimitation-linked women's reservation bill, which is likely to be brought before the special sitting of Parliament beginning next week. Sources said the bill was brought before the special meeting of the Union Cabinet, which is expected to accord its nod to the fresh bill with some amendments to ensure that no state loses its representation in the Lok Sabha in proportion to other states after delimitation. The Cabinet meeting was chaired by Prime Minister Narendra Modi and was convened at 1 pm at Sewa Teerth to discuss the bill, which the government is keen to get passed in the special sitting of Parliament starting Monday. Source: PMO— Press Trust of India (@PTI_News) November 27, 2026
भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटी लोकसभा सीट दिल्ली की चांदनी चौक है. ये सीट करीब 10 से 11 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है. यहां व्यापारी वर्ग का दबदबा है. मॉडल टाउन, शालीमार बाग और आदर्श नगर इसी लोकसभा क्षेत्र में आते हैं. ऐसा कहा जाता है कि जो पार्टी यहां बाजी मारती है, केंद्र में उसकी ही सरकार बनती है. हालांकि दो बार (1967 और 1991) ऐसा नहीं हो पाया. वहीं मतदाताओं की संख्या के आधार पर लक्षद्वीप देश की सबसे छोटी संसदीय सीट है.
अब बात करते हैं उस मुद्दे की, जिसकी वजह से लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने की चर्चा हो रही है. फिलहाल लोकसभा में 543 निर्वाचित सीटें हैं. केंद्र सरकार की योजना इस संख्या को बढ़ाकर 800 से ज्यादा करने की है. सरकार लोकसभा में सांसदों की अधिकतम संख्या बढ़ाने के साथ महिला आरक्षण को भी जल्द लागू करना चाहती है.
सरकार की ओर से मंजूर किए गए प्रस्ताव में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 543 से बढ़ाकर करीब 820 करने का प्रस्ताव है. इस प्रस्ताव के तहत मौजूदा सीटों की संख्या में करीब 50 फीसदी तक बढ़ोतरी होगी.
सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए परिसीमन की प्रक्रिया अहम होगी. आसान भाषा में समझें तो परिसीमन का मतलब लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को नए सिरे से तय करना है. देश में आबादी बढ़ने के साथ अलग-अलग क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या भी बदलती रहती है. ऐसे में ये तय करना जरूरी होता है कि किस क्षेत्र को कितनी संसदीय सीटें मिलेंगी और एक सांसद कितनी आबादी का प्रतिनिधित्व करेगा.
साल 2023 में संसद ने महिला आरक्षण से जुड़ा नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया था. इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया. हालांकि, इस आरक्षण को लागू करने के लिए अगली जनगणना और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़ा गया था.
अब सरकार चाहती है कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर महिलाओं को 2029 के लोकसभा चुनाव में आरक्षण का लाभ देने का रास्ता तैयार किया जाए. इसी मुद्दे पर अप्रैल 2026 में संसद में संविधान संशोधन से जुड़े विधेयक लाए गए थे, लेकिन 17 अप्रैल को लोकसभा में 131वें संविधान संशोधन विधेयक को जरूरी समर्थन नहीं मिल सका. अब 30 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र में इस विषय पर नए सिरे से चर्चा होने की संभावना है.
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