दिवाली से पहले Indian Railways ने दिया दो वंदे भारत स्लीपर का तोहफा, 'चक्रवात अर्नब' ने थामी इन 60+ ट्रेनों की रफ्तार, देखें लिस्ट

भारतीय रेलवे ने यात्रियों को दिवाली से पहले दो नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की सौगात दी है और चक्रवात अर्नब की वजह से 60 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल की गई हैं, जानें डिटेल्स...

Indian Railways News: भारतीय रेलवे के यात्रियों के लिए एक अच्छी और एक बुरी खबर है. एक तरफ रेलवे, मुंबई-बेंगलुरु और वाराणसी-नई दिल्ली के बीच दो नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू करने की तैयारी में है. दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात अर्नब के खतरे को देखते हुए कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है. यात्रियों की सुरक्षा के लिए कुछ ट्रेनें कैंसिल की गई हैं, जबकि कुछ ट्रेनों को उनके तय स्टेशन से पहले ही रोकने का फैसला किया गया है.

रेलवे के इस फैसले का असर खासतौर पर आंध्र प्रदेश और ओडिशा के रूट पर सफर करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा. ऐसे में अगर आपने अगले कुछ दिनों के लिए ट्रेन का टिकट बुक कराया है, तो घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें.

चक्रवात अर्नब का रेलवे पर क्या असर पड़ेगा?

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, चक्रवात अर्नब बंगाल की खाड़ी में एक्टिव है और इसके 28 अक्टूबर की सुबह आंध्र प्रदेश और यनम के तट से टकराने का अनुमान है. इसके बापटला और विशाखापत्तनम के बीच तट पार करने की संभावना जताई गई है. इस दौरान हवा की रफ्तार 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है, जबकि कुछ समय के लिए हवा के झोंके 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं.



तेज हवाओं और भारी बारिश के कारण रेल ट्रैक, बिजली सप्लाई और रेलवे की दूसरी व्यवस्थाओं पर असर पड़ सकता है. इस वजह से रेलवे ने पहले से एहतियाती कदम उठाए हैं. कुछ ट्रेनों को पूरी तरह रद्द किया गया है, जबकि कुछ के शुरुआती और आखिरी स्टेशन में बदलाव किया गया है.

चक्रवात अर्नब के कारण कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट

रेलवे की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, विशाखापत्तनम, किरंदुल और कोरापुट के बीच चलने वाली कई ट्रेनों को अलग-अलग तारीखों पर रद्द किया गया है. ट्रेन नंबर 18515 विशाखापत्तनम-किरंदुल नाइट एक्सप्रेस 29 अक्टूबर से 4 नवंबर तक नहीं चलेगी. इसी तरह वापसी की ट्रेन नंबर 18516 किरंदुल-विशाखापत्तनम नाइट एक्सप्रेस भी 29 अक्टूबर से 4 नवंबर तक रद्द रहेगी.

Passenger Notification : Repercussion of trains due to cyclone "ARNAB". #SouthCoastRailway #CycloneArnab #TravelAdvisory #TrainUpdate @EastCoastRail @DRMRGDA @DRMVSKPSCoR @drmvijayawada https://t.co/oIXtSpn3F6 October 26, 2026

विशाखापत्तनम-कोरापुट रूट पर चलने वाली ट्रेन नंबर 58538 पैसेंजर 27 से 30 अक्टूबर तक कैंसिल रहेगी. वापसी में चलने वाली ट्रेन नंबर 58537 कोरापुट-विशाखापत्तनम पैसेंजर 28 से 31 अक्टूबर तक नहीं चलेगी. ट्रेन नंबर 18512 विशाखापत्तनम-कोरापुट इंटरसिटी एक्सप्रेस 30 अक्टूबर को रद्द रहेगी, जबकि ट्रेन नंबर 18511 कोरापुट-विशाखापत्तनम इंटरसिटी एक्सप्रेस 31 अक्टूबर को नहीं चलेगी. इसके अलावा, ट्रेन नंबर 58501 विशाखापत्तनम-किरंदुल पैसेंजर और ट्रेन नंबर 58502 किरंदुल-विशाखापत्तनम पैसेंजर को 27 से 30 अक्टूबर तक रद्द किया गया है.

विजयवाड़ा, मछलीपट्टनम और आसपास के रूट पर भी असर

चक्रवात अर्नब की वजह से विजयवाड़ा और मछलीपट्टनम के बीच चलने वाली कई पैसेंजर ट्रेनें भी प्रभावित होंगी. रेलवे की ओर से जारी लिस्ट के मुताबिक, ट्रेन नंबर 67263 विजयवाड़ा-मछलीपट्टनम, 67264 मछलीपट्टनम-विजयवाड़ा, 67265 विजयवाड़ा-मछलीपट्टनम, 67271 मछलीपट्टनम-गुडीवाड़ा, 67272 गुडीवाड़ा-मछलीपट्टनम, 67252 मछलीपट्टनम-गुडीवाड़ा, 67253 गुडीवाड़ा-मछलीपट्टनम, 67254 मछलीपट्टनम-गुडीवाड़ा, 67255 गुडीवाड़ा-मछलीपट्टनम और 67256 मछलीपट्टनम-विजयवाड़ा की सेवाएं 27 और 28 अक्टूबर को प्रभावित रहेंगी. ट्रेन नंबर 67266 मछलीपट्टनम-विजयवाड़ा 28 अक्टूबर को रद्द रहेगी.

Continuation #2 Passengers are requested to check the train-wise cancellation details, note their journey commencing dates and verify train status before proceeding to stations. #Bulletin1 South Coast Railway prioritises passenger safety. Inconvenience caused is deeply regretted. #SouthCoastRailway #IndianRailways #CycloneArnab #TrainCancellation #PassengerSafety #TravelAdvisory #SafetyFirst @DRMVSKPSCoR @drmvijayawada @drmgnt @drmgtl — SOUTH COAST RAILWAY - SCoR (@SCoRAILWAYVSKP) October 26, 2026

विजयवाड़ा से भीमावरम जंक्शन के लिए ट्रेन नंबर 67275 और भीमावरम जंक्शन से निदादावोलू जंक्शन के लिए ट्रेन नंबर 67277, दोनों 28 अक्टूबर को नहीं चलेंगी. वापसी की ट्रेन नंबर 67278 निदादावोलू जंक्शन-भीमावरम जंक्शन भी इसी दिन रद्द रहेगी. ट्रेन नंबर 67281 विजयवाड़ा-भीमावरम जंक्शन, 67283 भीमावरम जंक्शन-निदादावोलू जंक्शन, 67284 निदादावोलू जंक्शन-भीमावरम जंक्शन और 67282 भीमावरम जंक्शन-विजयवाड़ा भी 28 अक्टूबर को रद्द रहेंगी.

विजयवाड़ा-नरसापुर और नरसापुर-राजमुंदरी रूट पर भी सेवाओं में बदलाव किया गया है. ट्रेन नंबर 67258 विजयवाड़ा-नरसापुर, 67257 विजयवाड़ा-नरसापुर और 17269 विजयवाड़ा-नरसापुर 27 अक्टूबर को रद्द रहेंगी. ट्रेन नंबर 67246 नरसापुर-राजमुंदरी भी 27 अक्टूबर को नहीं चलेगी. ट्रेन नंबर 17264 नरसापुर-भीमावरम जंक्शन 27 अक्टूबर को रद्द रहेगी, जबकि ट्रेन नंबर 67244 नरसापुर-निदादावोलू जंक्शन, 67245 निदादावोलू जंक्शन-नरसापुर और 17270 नरसापुर-विजयवाड़ा 28 अक्टूबर को कैंसिल रहेंगी. ट्रेन नंबर 67276 नरसापुर-विजयवाड़ा 27 अक्टूबर को रद्द रहेगी.

इसके अलावा, ट्रेन नंबर 67202 विजयवाड़ा-राजमुंदरी 27 अक्टूबर को और ट्रेन नंबर 67262 विजयवाड़ा-राजमुंदरी 28 अक्टूबर को रद्द रहेगी. ट्रेन नंबर 67301 राजमुंदरी-काकीनाडा पोर्ट 27 अक्टूबर को नहीं चलेगी, जबकि ट्रेन नंबर 67302 काकीनाडा पोर्ट-राजमुंदरी 28 अक्टूबर को रद्द रहेगी. ट्रेन नंबर 17257 विजयवाड़ा-काकीनाडा पोर्ट 27 अक्टूबर को और ट्रेन नंबर 17258 काकीनाडा पोर्ट-विजयवाड़ा 28 अक्टूबर को कैंसिल रहेगी.

गुंटूर, रेपल्ले और विशाखापत्तनम रूट पर भी ट्रेनें रद्द

गुंटूर और रेपल्ले के बीच सफर करने वाले यात्रियों को भी परेशानी हो सकती है. ट्रेन नंबर 67247 नरसापुर-गुंटूर जंक्शन 27 अक्टूबर को रद्द रहेगी. ट्रेन नंबर 67249 गुंटूर जंक्शन-रेपल्ले और 67250 रेपल्ले-गुंटूर जंक्शन 28 अक्टूबर को नहीं चलेंगी. इसी तरह ट्रेन नंबर 67248 गुंटूर जंक्शन-विजयवाड़ा 28 अक्टूबर को रद्द रहेगी.

विजयवाड़ा-मछलीपट्टनम रूट पर ट्रेन नंबर 67267 विजयवाड़ा-मछलीपट्टनम 27 अक्टूबर को रद्द रहेगी. ट्रेन नंबर 67268 मछलीपट्टनम-विजयवाड़ा, 67269 विजयवाड़ा-मछलीपट्टनम और 67270 मछलीपट्टनम-विजयवाड़ा 28 अक्टूबर को नहीं चलेंगी. वहीं, ट्रेन नंबर 67229 विजयवाड़ा-गुंटूर जंक्शन 28 अक्टूबर को रद्द रहेगी. गुंटूर जंक्शन-रेपल्ले की ट्रेन नंबर 67223, रेपल्ले-तेनाली जंक्शन की ट्रेन नंबर 67224 और तेनाली जंक्शन-विजयवाड़ा की ट्रेन नंबर 67222 भी 28 अक्टूबर को कैंसिल रहेंगी.

Continuation #2 Passengers are requested to check the train-wise cancellation details, note their journey commencing dates and verify train status before proceeding to stations. #Bulletin1 South Coast Railway prioritises passenger safety. Inconvenience caused is deeply regretted. #SouthCoastRailway #IndianRailways #CycloneArnab #TrainCancellation #PassengerSafety #TravelAdvisory #SafetyFirst @DRMVSKPSCoR @drmvijayawada @drmgnt @drmgtl — SOUTH COAST RAILWAY - SCoR (@SCoRAILWAYVSKP) October 26, 2026

काकीनाडा पोर्ट, विशाखापत्तनम और पार्वतीपुरम के बीच चलने वाली ट्रेनों पर भी असर पड़ेगा. ट्रेन नंबर 17267 काकीनाडा पोर्ट-विशाखापत्तनम और ट्रेन नंबर 17268 विशाखापत्तनम-काकीनाडा पोर्ट 27 और 28 अक्टूबर को रद्द रहेंगी. ट्रेन नंबर 07267 पार्वतीपुरम-विशाखापत्तनम और 07268 विशाखापत्तनम-पार्वतीपुरम भी 27 और 28 अक्टूबर को नहीं चलेंगी. ट्रेन नंबर 67285 राजमुंदरी-विशाखापत्तनम और 67286 विशाखापत्तनम-राजमुंदरी 27 अक्टूबर को रद्द रहेंगी.

हीराखंड एक्सप्रेस के शुरुआती और आखिरी स्टेशन में बदलाव

चक्रवात अर्नब के चलते कुछ ट्रेनों को पूरी तरह कैंसिल करने के बजाय उनके डेस्टिनेशन को बदला गया है. ट्रेन नंबर 18447 भुवनेश्वर-जगदलपुर हीराखंड एक्सप्रेस 27 से 30 अक्टूबर तक रायगढ़ा तक चलेगी. यह आगे जगदलपुर नहीं जाएगी. वहीं, वापसी की ट्रेन नंबर 18448 जगदलपुर-भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस 28 से 31 अक्टूबर तक कोरापुट के बजाय रायगढ़ा से चलेगी.

मुंबई-बेंगलुरु और वाराणसी-दिल्ली के बीच शुरू होंगी नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें

चक्रवात अर्नब की वजह से ट्रेनों के कैंसिल और संचालन में बदलाव के अलावा रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर भी है. भारतीय रेलवे अपने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन नेटवर्क का विस्तार करने जा रहा है. मुंबई-बेंगलुरु और वाराणसी-नई दिल्ली के बीच दो नई प्रीमियम स्लीपर सर्विस शुरू करने की तैयारी है. इन ट्रेनों का मकसद लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को रात में आरामदायक और तेज सफर का विकल्प देना है.

वाराणसी-नई दिल्ली सेवा का उद्घाटन 31 अक्तूबर 2026 और मुंबई-बेंगलुरु वंदे भारत सर्विस का उद्घाटन 1 नवंबर 2026 को होना है. केंद्रीय रेल और जलशक्ति राज्य मंत्री वी सोमन्ना के मुताबिक, भारत के दूसरे वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से मुंबई और बेंगलुरु का सफर महज 16 घंटों में पूरा होगा. इससे यात्रा का समय 8 घंटे कम हो जाएगा. इसमें 16 पूरी तरह से एसी कोच मौजूद रहेंगे. प्रस्तावित रूट के मुताबिक, यह ट्रेन मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से चलकर बेंगलुरु के सर एम. विश्वेश्वरैया टर्मिनल तक जाएगी. रास्ते में कल्याण, पुणे, सोलापुर, कलबुर्गी, रायचूर, गुंटकल और अनंतपुर जैसे स्टेशन पड़ेंगे. इस रूट से महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई प्रमुख शहरों के बीच रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी.

I𝐧𝐝𝐢𝐚’𝐬 𝐫𝐚𝐢𝐥 𝐫𝐞𝐯𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐬 𝐬𝐡𝐢𝐟𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐧𝐭𝐨 𝐚 𝐡𝐢𝐠𝐡𝐞𝐫 𝐠𝐞𝐚𝐫! 🇮🇳🚆 Launching on 1 November 2026, India’s second Vande Bharat Sleeper train will connect Mumbai and Bengaluru in just 16 hours, cutting travel time by up to 8 hours! • 16 fully air-conditioned coaches for a premium overnight experience. • 823 comfortable berths for a smoother, more relaxing journey. Blazing speed. Premium comfort. World-class engineering. — V. Somanna (@VSOMANNA_BJP) October 22, 2026

दोनों वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का रूट

मुंबई से बेंगलुरू और बेंगलुरू से मुंबई चलने वाली वंदे भारत:

मुंबई से कब रवाना होगी वंदे भारत- रात 8:10

रात 8:10 बेंगलुरू कब पहुंचेगी वंदे भारत- अगले दिन सुबह 11:55 बजे

अगले दिन सुबह 11:55 बजे बेंगलुरु से कब रवाना होगी वंदे भारत- शाम 7:50

शाम 7:50 मुंबई कब पहुंचेगी वंदे भारत- अगले दिन सुबह 11:55

वाराणसी से नई दिल्ली और नई दिल्ली से वाराणसी चलने वाली वंदे भारत:

वाराणसी से कब रवाना होगी वंदे भारत- रात में 8.50 बजे

रात में 8.50 बजे नई दिल्ली कब पहुंचेगी- अगले दिन सुबह 5.55 बजे

अगले दिन सुबह 5.55 बजे नई दिल्ली से कब रवाना होगी- रात 9.40

रात 9.40 वाराणसी कब पहुंचेगी- सुबह 6.45 बजे



कितना होगा वंदे भारत का किराया?

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का किराया क्लास और यात्रा की दूरी के हिसाब से तय किया जाएगा. थर्ड एसी का किराया 2.40 रुपये प्रति किलोमीटर है. इस हिसाब से 1 हजार किलोमीटर का अनुमानित किराया 2,400 रुपये होगा. इसमें जीएसटी शामिल नहीं है. रेलवे के मुताबिक, वंदे भारत स्लीपर की अलग-अलग क्लास के लिए प्रति किलोमीटर किराये की दर करीब 2.40 रुपये से 3.80 रुपये के बीच है. रेलवे की दी गई जानकारी के अनुसार, यह चीन, जापान और फ्रांस जैसे देशों में इसी तरह की सेवाओं के किराए से कम है. इन देशों में यह रेट 7 रुपये से 20 रुपये प्रति किलोमीटर तक है.

वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में RAC की सुविधा नहीं है. जहां दूसरे ट्रेनों में RAC टिकट होने पर यात्री को सीमित बर्थ या सीट की व्यवस्था मिल जाती है. लेकिन वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में RAC का प्रावधान नहीं होने के कारण यात्रियों को टिकट की मौजूदा स्थिति पर ध्यान रखना होगा. अगर किसी यात्री का टिकट वेटिंग लिस्ट में है, तो कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना दूसरे यात्रियों के टिकट कैंसिल होने और सीट उपलब्ध होने पर निर्भर करेगी.