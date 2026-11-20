साउथ वेस्टर्न रेलवे ने ग्रुप रिजर्वेशन के नियमों में बदलाव किया है. नए नियमों के तहत ग्रुप बुकिंग में रिजर्व कराई जा सकने वाली बर्थ की संख्या पर पहले से तय लिमिट हटा दी गई है. जानें अहम सवालों के जवाब...

Indian Railways Group Booking Rules: अगर आप परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों या कलीग्स के साथ बड़े ग्रुप में ट्रेन से सफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. अब शादी, स्कूल-कॉलेज की ट्रिप, तीर्थयात्रा या किसी दूसरे प्रोग्राम के लिए एक साथ ट्रेन की टिकट बुक कराना पहले से आसान हो सकता है. दरअसल, साउथ वेस्टर्न रेलवे ने ग्रुप रिजर्वेशन के नियमों में बदलाव किया है.

नए नियमों के तहत ग्रुप बुकिंग में रिजर्व कराई जा सकने वाली बर्थ की संख्या पर पहले से तय लिमिट हटा दी गई है. ऐसे में अब ऑथराइज्ड रेलवे ऑफिसर जरूरत और उपलब्धता के आधार पर बड़े ग्रुप की बुकिंग को मंजूरी दे सकेंगे. लेकिन इसका मतलब यह बिलकुल भी नहीं है कि इससे पैसेंजर्स बिना किसी प्रोसेस के कितनी भी सीटें बुक करा सकेंगे बल्कि उन्हें रेलवे के तय नियमों का पालन करना पड़ेगा और अप्लाई करते समय सभी पैसेंजर्स की जरूरी जानकारी देनी पड़ेगी.

South Western Railway Simplifies Rules for Bulk / Group Booking ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ಗುಂಪು ಬುಕಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳ ಸರಳೀಕರಣ https://t.co/F5Y02AzNdW — South Western Railway (@SWRRLY) November 19, 2026

रेलवे ने क्यों बदले ग्रुप बुकिंग के नियम?

साउथ वेस्टर्न रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर डॉ. मंजुनाथ कनमाडी के मुताबिक, पहले बल्क रिजर्वेशन के तहत बुक की जाने वाली बर्थ की संख्या पर कुछ तय सीमाएं थीं. इस वजह से कई बार शादी-ब्याह या एजुकेशनल टूर जैसे कार्यक्रमों के लिए बड़ी संख्या में लोगों की टिकट एक साथ बुक कराने में परेशानी होती थी. अब साउथ वेस्टर्न रेलवे ने इन तय सीमाओं को हटा दिया है. नए नियमों के तहत चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर और स्टेशन मैनेजर को ग्रुप बुकिंग मंजूर करने का अधिकार दिया गया है. वे बिना किसी तय बर्थ लिमिट के आवेदन पर विचार कर सकते हैं.

यह सुविधा सभी क्लास पर लागू होगी. इसके तहत कन्फर्म, आरएसी और वेटिंग लिस्ट टिकटों के लिए भी ग्रुप बुकिंग की जा सकेगी. बर्थ की संख्या की लिमिट हटने का मतलब यह नहीं है कि सभी यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलना तय है बल्कि बुकिंग रेलवे की मंजूरी और उपलब्धता के आधार पर ही होगी.

ग्रुप टिकट बुकिंग के लिए कब करना होगा आवेदन?

नए नियमों के मुताबिक, बड़े रेलवे रिजर्वेशन सेंटर्स पर ग्रुप बुकिंग के आवेदन एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) खुलने वाले दिन सुबह 9 बजे से स्वीकार किए जाएंगे. आम यात्रियों के लिए एडवांस टिकट बुकिंग शुरू होने के एक घंटे बाद ग्रुप रिजर्वेशन की प्रक्रिया शुरू होगी.

अगर आप किसी शादी, धार्मिक यात्रा या स्कूल-कॉलेज के टूर के लिए बड़ी संख्या में टिकट बुक कराना चाहते हैं तो आपको तय समय पर संबंधित रेलवे रिजर्वेशन सेंटर पर पहुंचकर आवेदन करना होगा. ध्यान देने वाली बात यह है कि रेलवे की ओर से यह सुविधा हर छोटे-बड़े रिजर्वेशन काउंटर पर उपलब्ध होने की बात नहीं कही गई है. नए निर्देशों में बड़े रिजर्वेशन सेंटर्स का जिक्र किया गया है.

ग्रुप रिजर्वेशन के लिए कैसे करें आवेदन?

अगर आप एक साथ कई लोगों की ट्रेन टिकट बुक कराना चाहते हैं तो इसके लिए सीधे ऑथराइज्ड रेलवे ऑफिसर के पास आवेदन करना होगा. आवेदन किसी ट्रैवल एजेंट के जरिए स्वीकार नहीं किया जाएगा. हालांकि, विदेशी पर्यटकों और NRI के लिए मौजूदा नियमों के तहत अलग व्यवस्था जारी रहेगी. आवेदन करते समय आपको ग्रुप में शामिल हर पैसेंजर की पूरी जानकारी देनी होगी. इसमें ये डिटेल्स शामिल हैं-

पैसेंजर का पूरा नाम

उम्र

जेंडर

पूरा पता

यात्रा करने का मकसद

रेलवे ने साफ किया है कि अगर आवेदन में यात्रा का मकसद नहीं बताया गया या यात्रियों की जरूरी जानकारी अधूरी है तो ग्रुप बुकिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी.

क्या वापसी के लिए भी एक साथ टिकट बुक करा सकते हैं?

हां, नए नियमों के तहत वापसी यात्रा के लिए भी ग्रुप रिजर्वेशन का अनुरोध किया जा सकता है. इसके लिए उसी रिजर्वेशन ऑफिस में आवेदन करने की सुविधा दी गई है, जहां से जाने की यात्रा की ग्रुप बुकिंग कराई गई थी. लेकिन रेलवे वापसी की यात्रा को अलग बुकिंग मानेगा. आने और जाने दोनों तरफ के टिकटों के लिए अलग-अलग रिजर्वेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

फर्जी ग्रुप बुकिंग रोकने के लिए रेलवे ने क्या इंतजाम किए?

रेलवे ने ग्रुप बुकिंग की प्रक्रिया आसान करने के साथ इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए भी कुछ शर्तें रखी हैं. नए नियमों के मुताबिक, चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर और स्टेशन मैनेजर को मंजूर की गई सभी ग्रुप बुकिंग का अलग रजिस्टर रखना होगा. इसके अलावा अधिकारियों को आवेदन फॉर्म और यात्रियों की लिस्ट के हर पेज पर अपनी सील और साइन करने होंगे. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि इस सुविधा का फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिले जो असल में किसी ग्रुप में एक साथ यात्रा करना चाहते हैं.

रेलवे का कहना है कि ग्रुप बुकिंग की सुविधा का इस्तेमाल कुछ लोगों की ओर से बड़ी संख्या में रिजर्व बर्थ पर कब्जा करने के लिए नहीं होना चाहिए इसलिए आवेदन की जांच के बाद ही मंजूरी दी जाएगी.

किन लोगों को मिलेगा नए नियमों का फायदा?

नए नियमों का फायदा उन लोगों को मिल सकता है जिन्हें किसी खास कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में यात्रियों के टिकट एक साथ बुक कराने होते हैं. इसमें खासतौर से ये ग्रुप्स शामिल हैं-

शादी-ब्याह के लिए: अगर परिवार के कई सदस्यों और रिश्तेदारों को एक साथ ट्रेन से सफर करना है.

अगर परिवार के कई सदस्यों और रिश्तेदारों को एक साथ ट्रेन से सफर करना है. स्टूडेंट्स के लिए: स्कूल और कॉलेज की तरफ से आयोजित एजुकेशनल ट्रिप के लिए.

स्कूल और कॉलेज की तरफ से आयोजित एजुकेशनल ट्रिप के लिए. तीर्थयात्रियों के लिए: धार्मिक यात्रा पर जाने वाले बड़े ग्रुप के लिए.

धार्मिक यात्रा पर जाने वाले बड़े ग्रुप के लिए. स्पोर्ट्स टीम के लिए: किसी टूर्नामेंट या खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ियों के लिए.

किसी टूर्नामेंट या खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ियों के लिए. कल्चरल ग्रुप के लिए: सांस्कृतिक कार्यक्रमों और दूसरे आयोजनों में शामिल होने वाले लोगों के लिए.

क्या ये नियम पूरे देश के रेलवे स्टेशनों पर लागू होंगे?

रेलवे के ग्रुप रिजर्वेशन के इस बदलाव का ऐलान साउथ वेस्टर्न रेलवे ने अपने जोन के तहत आने वाले रिजर्वेशन सेंटर्स के लिए किया है. यह पूरे भारतीय रेलवे में लागू हुआ नया नियम नहीं है. साउथ वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वॉर्टर कर्नाटक के हुबली में है. इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2003 को हुई थी. यह मुख्य रूप से कर्नाटक और पड़ोसी राज्यों के कुछ हिस्सों में रेलवे सेवाएं संचालित करता है.