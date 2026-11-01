दिवाली-छठ पर Indian Railways का बड़ा फैसला, इन स्टेशनों पर नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट, जानें घर बैठे कैसे भेज पाएंगे पार्सल

Indian Railways ने त्योहारों के मौके पर रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर अस्थायी रोक लगा दी है, इसके अलावा रेलवे जल्द ही ऑनलाइन पार्सल सर्विस शुरू करने जा रहा है, जानें डिटेल्स....

Indian Railways New Rules: दिवाली और छठ पूजा के दौरान अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो रेलवे से जुड़ी ये दो खबरें आपके काम की हैं. त्योहारों के समय रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ती है. ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा और स्टेशन पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भारतीय रेलवे ने कुछ अहम कदम उठाए हैं.

सेंट्रल रेलवे ने महाराष्ट्र के नासिक रोड और पुणे रेलवे स्टेशन पर 1 नवंबर से 15 नवंबर 2026 तक प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया है. इस दौरान हर कोई प्लेटफॉर्म टिकट लेकर यात्रियों को ट्रेन में चढ़ाने या उतारने के लिए प्लेटफॉर्म पर नहीं जा सकेगा. लेकिन बुजुर्गों, बीमार यात्रियों और जिन्हें मदद की जरूरत है, उनके साथ आने वाले परिजनों को छूट दी जाएगी. इसके अलावा भारतीय रेलवे पार्सल भेजने की सुविधा को भी आसान बनाने की तैयारी कर रहा है.

रेलवे जल्द ही आठ बड़े शहरों में 'रेल पार्सल ऐप- घर से घर तक' नाम से डोर-टू-डोर पार्सल डिलिवरी सर्विस शुरू करेगा. इससे लोगों को पार्सल भेजने या मंगाने के लिए रेलवे स्टेशन के पार्सल ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. वे घर बैठे मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए पिकअप और डिलीवरी बुक कर सकेंगे.

नासिक रोड स्टेशन पर 15 नवंबर तक नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट

दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सेंट्रल रेलवे के भुसावल डिवीजन ने नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर 1 नवंबर से 15 नवंबर तक प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री अस्थायी रूप से बंद कर दी है. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में लोग रिश्तेदारों को ट्रेन में बैठाने या उन्हें लेने स्टेशन पहुंचते हैं. इससे प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के अलावा दूसरे लोगों की भी भीड़ बढ़ जाती है. इस वजह से कई बार ट्रेन में चढ़ने और उतरने वाले यात्रियों को भी परेशानी होती है.

टाइम्स ऑफ इंडिया को कमर्शियल डिपार्टमेंट के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि दिवाली और छठ के दौरान स्टेशनों पर भारी भीड़ होने की उम्मीद है. ऐसे में प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री रोकने का फैसला भीड़ को कंट्रोल करने, यात्रियों की सुरक्षा और स्टेशन परिसर में लोगों की आवाजाही आसान बनाने के लिए लिया गया है. इस फैसले में कुछ लोगों को छूट भी दी गई है. सीनियर सिटीजंस और मेडिकल मदद की जरूरत वाले यात्रियों के साथ आने वाले परिजनों को प्लेटफॉर्म टिकट पहले की तरह मिल सकेंगे.

पुणे रेलवे स्टेशन पर भी प्लेटफॉर्म टिकट पर पाबंदी

पुणे रेलवे स्टेशन पर भी 1 से 15 नवंबर तक प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर पाबंदी का फैसला किया गया है. पुणे मिरर के मुताबिक, सेंट्रल रेलवे के पुणे डिवीजन ने दिवाली की छुट्टियों और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए यह कदम उठाया है.

पुणे स्टेशन पर इस दौरान प्लेटफॉर्म टिकट केवल उन्हीं लोगों को दिए जाएंगे, जिन्हें किसी यात्री की मदद के लिए प्लेटफॉर्म तक जाना जरूरी है. इनमें बुजुर्गों, बीमार लोगों, बच्चों और ऐसे यात्रियों के साथ आने वाले परिजन शामिल हैं, जो अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते. महिलाओं को भी जरूरत के मुताबिक छूट दी जाएगी. रेलवे का मकसद यह है कि प्लेटफॉर्म पर सिर्फ ट्रेन से सफर करने वाले यात्री और जरूरी मदद के लिए आए लोग ही मौजूद रहें. इससे भीड़ को मैनेज करने के साथ ट्रेन में चढ़ने और उतरने के दौरान होने वाली परेशानी कम की जा सकेगी.

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे ट्रेन छूटने से पहले समय लेकर स्टेशन पहुंचें. स्टेशन आने से पहले अपने कोच की पोजीशन जरूर चेक कर लें जिससे उन्हें प्लेटफॉर्म पर इधर-उधर न भागना पड़े. वहीं, अगर ट्रेन में चढ़ने या उतरने के दौरान किसी तरह की मदद चाहिए तो आरपीएफ जवानों से संपर्क किया जा सकता है.

रेलवे की डोर-टू-डोर पार्सल सर्विस क्या है?

प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम करने के साथ-साथ रेलवे अपनी पार्सल सर्विस को भी ज्यादा सुविधाजनक बनाने जा रहा है. इसके लिए रेलवे बोर्ड ने 'रेल पार्सल एप-घर से घर तक' नाम से एक नई डिजिटल सर्विस पॉलिसी शुरू की है. इस सर्विस के जरिए लोग अपने घर से ही पार्सल भेजने और मंगाने की बुकिंग कर सकेंगे. अभी लोगों को पार्सल भेजने के लिए रेलवे स्टेशन के पार्सल ऑफिस जाना पड़ता है. वहां जरूरी जानकारी देकर बुकिंग की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है. नया सिस्टम लागू होने से इस झंझट से काफी हद तक छुटकारा मिल सकता है. कस्टमर मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए अपने पते से पार्सल पिकअप और डिलीवरी की सर्विस बुक कर सकेंगे.

शुरुआत में यह सर्विस देश के आठ बड़े शहरों में लागू करने की प्लानिंग है. इनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु और पुणे शामिल हैं. रेलवे बोर्ड के 26 अक्टूबर 2026 के सर्कुलर के मुताबिक, इस ऐप और वेबसाइट को विकसित किया जा रहा है. लेकिन अभी इसकी शुरुआत की तारीख नहीं बताई गई है. जरूरी टेस्टिंग के बाद रेलवे इसकी लॉन्चिंग की जानकारी देगा.

कैसे काम करेगी रेलवे की नई पार्सल सर्विस?

डिजिटल पार्सल सर्विस में रेलवे और प्राइवेट लॉजिस्टिक्स कंपनियां मिलकर काम करेंगी. पार्सल को घर से उठाने और डेस्टिनेशन स्टेशन से ग्राहक के पते तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स की होगी. वहीं, एक शहर से दूसरे शहर तक पार्सल पहुंचाने का काम भारतीय रेलवे अपनी ट्रेनों के जरिए करेगा. पार्सल की पूरी प्रक्रिया घर से शुरू होकर दूसरे शहर में रिसीवर के घर तक पूरी हो सकेगी. लॉजिस्टिक्स पार्टनर जरूरत के हिसाब से पैकेजिंग जैसी दूसरी सुविधाएं भी दे सकेंगे.

ट्रेन छूटने से 15 दिन पहले तक कर सकेंगे बुकिंग

रेलवे के नए सिस्टम के तहत कस्टमर ट्रेन के तय समय से 15 दिन पहले तक पार्सल बुक कर सकेंगे. इसके अलावा ट्रेन के रवाना होने से एक दिन पहले तक भी बुकिंग की सुविधा मिलेगी. लॉजिस्टिक्स पार्टनर ग्राहक के घर से पार्सल कलेक्ट करेंगे और ट्रेन के रवाना होने से कम से कम एक घंटे पहले उसे रेलवे स्टाफ को सौंपना होगा. इससे रेलवे को पार्सल की जांच और उसे ट्रेन में लोड करने के लिए जरूरी समय मिल सकेगा.

ऐप से होगी बुकिंग, ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे पार्सल

नई पार्सल सर्विस में बुकिंग से लेकर पेमेंट और ट्रैकिंग तक की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. रेल पार्सल ऐप के जरिए ग्राहक अपने पार्सल की बुकिंग कर सकेंगे और डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे. इसके अलावा उन्हें पार्सल की लोकेशन और डिलीवरी से जुड़े अपडेट भी मिलेंगे. हर बुकिंग के लिए एक यूनिक 10 अंकों का प्रोग्रेसिव रिफरेंस रिकॉर्ड (PRR) नंबर जारी किया जाएगा. इस नंबर की मदद से ग्राहक अपने पार्सल को ट्रैक कर सकेंगे. प्लेटफॉर्म पर डिजिटल जीएसटी इनवॉइस और लाइव ट्रैकिंग अपडेट की सुविधा भी मिलेगी.

पेमेंट के लिए UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसे ऑप्शन मौजूद होंगे. वहीं, पार्सल की डिलीवरी के समय ओटीपी वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि पार्सल सही शख्स को मिल गया है.

पार्सल कैंसिल करने पर कितना मिलेगा रिफंड?

रेल पार्सल की नई सर्विस में बुकिंग कैंसिल करने के लिए भी नियम तय किए गए हैं. अगर कोई ग्राहक पार्सल पिकअप होने से पहले अपनी रेलवे फ्रेट बुकिंग कैंसिल करता है तो उसे रेलवे के मालभाड़े का रिफंड मिलेगा लेकिन इसमें 10 रुपये की क्लर्केज फीस काटी जाएगी. लेकिन घर से पार्सल उठाने और डिलीवरी करने के लिए लॉजिस्टिक्स पार्टनर को दिया गया चार्ज रेलवे के रिफंड रूल्स के तहत नहीं आएगा. इस रकम की वापसी लॉजिस्टिक्स पार्टनर की कैंसिलेशन और रिफंड पॉलिसी के हिसाब से होगी.

