ट्रेन में नाइट चार्जिंग पर 'फुल स्टॉप'... रात 11 बजते ही गुल हो जाएगी सॉकेट की बत्ती, इस साल रेलवे ने बदले कौन-से 5 रूल्स

ट्रेनों में सफर के दौरान अब पैसेंजर्स को रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को चार्ज करने की सुविधा नहीं मिलेगी. जानें इसके अलावा भारतीय रेलवे ने इस साल कौन-कौन से 5 बड़े बदलाव किए हैं...

Indian Railways Charing Rule: ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है. अगर आप रात में ट्रेन से यात्रा करते हैं तो अपने मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चार्ज करने की प्लानिंग पहले ही कर लें. रेलवे बोर्ड ने सभी जोन को रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रेन के कोच में लगे मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बंद रखने का निर्देश दिया है. रेलवे ने साफ कर दिया है कि इस नियम को लागू करने में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

रेलवे बोर्ड का यह निर्देश 26 अक्टूबर 2026 को जारी एक लेटर के बाद चर्चा में आया. दरअसल, 25 अक्टूबर 2026 को ओडिशा में बंडामुंडा रेलवे स्टेशन के पास मुंबई-हावड़ा मेल में चार्जिंग के दौरान एक यात्री का पावर बैंक फट गया था. इससे कोच में धुआं भर गया था. इस घटना के बाद रेलवे ने अधिकारियों को एक बार फिर रात में चार्जिंग पर रोक लगाने वाले पुराने सुरक्षा नियम को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है.





रात में 6 घंटे बंद रहेंगे चार्जिंग पॉइंट

रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को कहा है कि वे अपने यहां चलने वाली ट्रेनों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक चार्जिंग पॉइंट की बिजली बंद रखें. इस दौरान यात्री ट्रेन में लगे चार्जिंग सॉकेट का इस्तेमाल करके मोबाइल फोन, लैपटॉप या दूसरे डिवाइस चार्ज नहीं कर सकेंगे. बोर्ड ने रेलवे के संबंधित कर्मचारियों को इस नियम के बारे में जानकारी और जरूरी ट्रेनिंग देकर इसका पालन करवाने को कहा है. इसके अलावा अधिकारियों को औचक निरीक्षण का निर्देश भी दिया गया है. रेलवे बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि सुरक्षा से जुड़े इस नियम में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी.

2014 से लागू है रात में चार्जिंग पर रोक

ट्रेनों में रात के समय चार्जिंग पॉइंट बंद रखने का नियम 19 जून 2014 से लागू है. इसे बेंगलुरु-हजूर साहिब नांदेड़ एक्सप्रेस में आग लगने की घटना के बाद रेलवे सेफ्टी कमिश्नर की सिफारिश पर लागू किया गया था. इसका मकसद ट्रेन में आग लगने और बिजली की वजह से होने वाले दुर्घटनाओं को रोकना था. मार्च 2021 में भी रेलवे ने इस नियम को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया था. उस समय वेस्टर्न रेलवे ने 16 मार्च से तय समय के दौरान ट्रेनों में चार्जिंग पॉइंट की बिजली बंद करने का सिस्टम शुरू किया था.





साल 2026 में रेलवे ने किन 5 बड़े नियमों में किया बदलाव

1. कन्फर्म टिकट कैंसिल कराने पर बदले नियम

डीडी न्यूज के मुताबिक, रेलवे ने मार्च 2026 में कन्फर्म टिकट कैंसिल कराने और रिफंड से जुड़े नियमों में बदलाव किया था. इन्हें 1 से 15 अप्रैल के बीच अलग-अलग फेज में लागू किया गया. इन नियमों के तहत, कंफर्म टिकट को कैंसिल कराने पर रिफंड, ट्रेन के चलने से पहले बचे समय के आधार पर तय किया गया. 72 से 24 घंटे के बीच टिकट कैंसिल कराने पर किराए का 25% और 24 से 8 घंटे के बीच कैंसिल कराने पर 50% कटौती के बाद रिफंड मिलेगा. ट्रेन छूटने से 8 घंटे से कम समय बचने पर टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा.

2. बिना टिकट यात्रा पर बढ़ी पेनल्टी

मुंबई डिविजन ऑफ वेस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल एक्स हैंडल के मुताबिक, इंडियन रेलवे ने जून 2026 में जन विश्वास (अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन) एक्ट के तहत सेक्शन 137 और 138 में संशोधन करते हुए बिना टिकट यात्रा करने पर लगने वाले न्यूनतम जुर्माने को ₹250 से बढ़ाकर ₹500 कर दिया है. इसके साथ ही यात्रा का पूरा किराया अलग से देना होगा.

🚆🚨Passenger Advisory 🚆🚨 As per the provisions of the Jan Vishwas Act, 2026, the minimum penalty under Sections 137 & 138 of the Railway Act, 1989 has been increased from ₹250 to ₹500 💰 with effect from 20 June 2026 📅. 🎫 Passengers are requested to travel with a valid ticket and follow railway rules to avoid penalties. 🙏 Your cooperation helps ensure a safe, smooth, and lawful journey for all. #IndianRailways 🚉 #PassengerAwareness 📢 #TravelWithValidTicket 🎫 #JanVishwasAct2026 @WesternRly — DRM - Mumbai Central, WR (@drmbct) June 20, 2026

3. महिलाओं के लिए रिजर्व कोच में घुसने पर 2,500 रुपये तक का जुर्माना

रेलवे कानून में महिलाओं के लिए रिजर्व कोच, कंपार्टमेंट, बर्थ या सीट पर अनऑथराइज्ड एंट्री करने या रेलवे कर्मचारी के कहने के बावजूद वहां से नहीं हटने वाले पुरुष यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है. 2026 में संशोधित प्रावधान के तहत ऐसे मामले में 2,500 रुपये का जुर्माना लगेगा.

अगर यात्री जुर्माना देने से इनकार करता है, तो उसे सक्षम अदालत में पेश किया जा सकता है, जहां दोषी पाए जाने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. कानून में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग प्रावधान दिया गया है.

4. धूम्रपान और बिना अनुमति सामान बेचने पर बढ़ा जुर्माना

ट्रेन और रेलवे परिसर में धूम्रपान करना प्रतिबंधित है. इसके अलावा बिना जरूरी लाइसेंस या अनुमति के ट्रेन और रेलवे परिसर में सामान बेचना और फेरी लगाना भी नियमों के खिलाफ है. जन विश्वास (संशोधन) कानून, 2026 के तहत ऐसे उल्लंघनों के लिए जुर्माने बढ़ाए गए हैं. रेलवे परिसर में प्रतिबंधित जगह पर धूम्रपान करने पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. बिना अनुमति सामान बेचने या फेरी लगाने पर भी तहत 2,000 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है. जुर्माना नहीं देने पर मामला अदालत तक पहुंच सकता है और दोषी पाए जाने पर 3 महीने की जेल, 5 हजार रुपये जुर्माना या दोनों हो सकता है. बार-बार ऐसा करने पर सख्त सजा मिलेगी.

5. तत्काल टिकट बुकिंग में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कदम

रेलवे ने तत्काल टिकटों की बुकिंग में फर्जीवाड़ा और टिकटों की जमाखोरी रोकने के लिए भी कदम उठाए हैं. रेल मंत्रालय के नियमों के मुताबिक, आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप से ऑनलाइन तत्काल टिकट केवल वही सूजर्स बुक कर सकेंगे जिनका अकाउंट आधार से वेरिफाइड होगा. 15 जुलाई 2025 से इसके लिए आधार बेस्ड ओटीपी वेरिफिकेशन को अनिवार्य किया जा चुका है. इसके अलावा पीआरएस काउंटर और ऑथराइज्ड एजेंट से टिकट बुकिंग पर भी ओटीपी की जरूरत होगी. टिकट की बल्क बुकिंग रोकने के लिए ऑथराइज्ड एजेंट्स बुकिंग विंडो के पहले 30 मिनट, एसी के लिए सुबह 10:00 से 10:30 बजे और नॉन-एसी के लिए सुबह 11:00 से 11:30 बजे तक तत्काल टिकट नहीं बुक कर सकेंगे. इस कदम का मकसद है कि यात्रियों को टिकट बुक करने का बेहतर मौका मिले और भारी संख्या में टिकट ब्लॉक करने की समस्या कम हो.

यात्रियों को क्या करना चाहिए?

रात की सफर के लिए यात्रियों को घर से निकलने से पहले अपना मोबाइल फोन और जरूरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फुल चार्ज कर लेना चाहिए. फोन की बैटरी बचाने के लिए जरूरत न होने पर मोबाइल डेटा, ब्लूटूथ और लोकेशन जैसी सर्विसेस बंद रख सकते हैं. फोन की स्क्रीन की ब्राइटनेस कम करना और बैटरी सेवर मोड का इस्तेमाल करना भी मददगार हो सकता है.

अगर आप पावर बैंक साथ लेकर चल रहे हैं तो उसका इस्तेमाल करते समय मैन्युफैक्चरर के निर्देशों का पालन करें. खराब, फूली हुई या ज्यादा गर्म होने वाली बैटरी का इस्तेमाल न करें. पावर बैंक या मोबाइल को चार्ज करते समय डिवाइस में हीट, स्मेल या धुआं दिखे तो उसे छूने या खुद ठीक करने की कोशिश करने के बजाय तुरंत ट्रेन स्टाफ को जानकारी दें.