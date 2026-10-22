भारतीय स्विमर पर यौन उत्पीड़न का आरोप, जापान में हिरासत, फिर डिपोर्ट... शम्स आलम पर लगेगा लाइफटाइम बैन?

100 मीटर बटरफ्लाई में दुनिया के पूर्व नंबर-1 पैरा तैराक शम्स आलम को जापान में यौन दुर्व्यवहार के गंभीर आरोपों के बाद डिपोर्ट कर दिया गया है.

एशियन पैरा गेम्स 2026 के लिए नागोया गए भारतीय पैरा तैराक मोहम्मद शम्स आलम शेख को यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोप में जापान से भारत वापस भेज दिया गया है.

घटना नागोया के 'फोर पॉइंट्स बाय शेरेटन' होटल में हुई, जहां तैराक ने कमरे में काम कर रही महिला कर्मचारी के साथ गलत व्यवहार और अश्लील इशारे किए.

एथलीट को हिरासत में लिए जाने के बाद भारतीय दल के अधिकारियों ने जापानी अधिकारियों और पीड़िता से लिखित माफी मांगी, जिससे मामला कोर्ट जाने से रुका.



एशियन पैरा गेम्स 2026 में भाग लेने के लिए जापान के नागोया गए भारतीय पैरा तैराक मोहम्मद शम्स आलम शेख पर होटल की एक महिला कर्मचारी के साथ यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगे हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, यह घटना 19 अक्टूबर (सोमवार) को नागोया स्थित 'फोर पॉइंट्स बाय शेरेटन' होटल में घटी. उस समय महिला कर्मचारी खिलाड़ी के कमरे में हाउसकीपिंग का कार्य कर रही थी. आरोप है कि शम्स आलम ने महिला कर्मचारी को गलत तरीके से छुआ, अश्लील इशारे किए और उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया.

जापानी पुलिस ने इस मामले में क्या कार्रवाई की?

घटना की शिकायत मिलते ही जापान की पुलिस तुरंत होटल पहुंची. उन्होंने 40 साल के एथलीट मोहम्मद शम्स आलम को हिरासत में लिया और थाने ले गए. पुलिस इस मामले में कानूनी कार्रवाई करते हुए आरोपी को कोर्ट में पेश करना चाहती थी. जब वहां की खेल समिति ने इसकी जानकारी भारतीय टीम के शेफ-डी-मिशन को दी, तो भारतीय अधिकारी भी तुरंत वहां पहुंच गए.

विवाद को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए?

मामले को गंभीरता से लेते हुए भारतीय अधिकारियों ने होटल प्रबंधन, कार्यक्रम कराने वाली टीम और उस महिला कर्मचारी से लिखित में माफी मांगी. भारतीय अधिकारियों की दखल और माफी मिलने के बाद जापानी प्रशासन आरोपी को अदालत में पेश न करने और तुरंत जापान छोड़ने की शर्त पर सहमत हुआ. इसके बाद शम्स आलम को दूसरे होटल भेजा गया और 20 अक्टूबर (मंगलवार) को नागोया से भारत के लिए डिपोर्ट कर दिया गया.

पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया रही?

पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया (PCI) के बड़े अधिकारियों ने शम्स आलम पर लगे बदसलूकी के आरोपों को गंभीर बताते हुए कहा है कि इस तरह का बर्ताव किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. अधिकारियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की तरफ से हिस्सा लेते हुए इस तरह के मामले से पूरे भारतीय दल की छवि खराब हुई है और दुनिया भर में देश की बदनामी हुई है. इसी के चलते PCI शम्स आलम पर हमेशा के लिए बैन लगाने पर विचार कर रही है.

इस पर एक्सपर्ट की राय क्या है?

सीनियर स्पोर्ट्स पत्रकार राकेश राव ने DNA Hindi से बातचीत में बताया कि इस मामले में अभी तक PCI की तरफ से न तो कोई जांच हुई है और न ही कोई बयान सामने आया है. उनका कहना है कि ऐसे मामलों में सबसे पहले जांच की जाती है और जिस पर आरोप लगे हैं, उसे बात रखने और खुद को सही साबित करने का पूरा मौका दिया जाता है. आम तौर पर ऐसे मामलों में आरोपी का नाम इतनी जल्दी सामने नहीं आता.

राकेश राव के मुताबिक, ऐसे मामलों में पीड़ित की पहचान सामने आने पर उसे कोर्ट से राहत भी मिल सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि नए नियमों के तहत जांच किस तरह आगे बढ़ेगी, यह अहम होगा. अगर आरोपी अपनी गलती मान लेता है तो मामले का रुख बदल सकता है, लेकिन अगर वह आरोपों को गलत बताकर अपना बचाव करता है तो मामला कोर्ट तक जा सकता है. राकेश राव ने साफ किया कि अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, इसलिए इस मामले में कुछ भी पक्के तौर पर कहना जल्दबाजी होगी. उन्होंने बताया कि वहां मौजूद PCI की टीम का बयान और नागोया पुलिस की ओर से दी गई आधिकारिक रिपोर्ट इस मामले में अहम हो सकती है. अगर जांच में आरोप साबित हो जाते हैं तो शख्स पर बैन भी लगाया जा सकता है.

मोहम्मद शम्स आलम शेख का खेल रिकॉर्ड क्या रहा है?

40 साल के मोहम्मद शम्स आलम शेख बिहार के मधुबनी के रहने वाले हैं और फिलहाल अपने परिवार के साथ मुंबई के धारावी में रहते हैं. तैराकी की दुनिया में अलग पहचान बना चुके हैं. वे 100 मीटर बटरफ्लाई (S5) और 50 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक (SB4) में दुनिया के नंबर-1 तैराक रह चुके हैं. 2018 में उन्होंने जकार्ता में हुए एशियन पैरा गेम्स में भारत की ओर से हिस्सा लिया था. इसके अलावा, आइसलैंड के रेक्याविक में हुए इंटरनेशनल गेम्स में उन्होंने 200 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक में गोल्ड मेडल जीता और इस जीत के साथ एशिया और देश के रिकॉर्ड भी अपने नाम किए.

इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं

अभी हाल ही में एशियन गेम्स 2026 के दौरान भारतीय हॉकी अंपायर गुरिंदर सिंह सांघा पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं. मलेशिया की एक महिला हॉकी अधिकारी ने शिकायत की है कि बातचीत के दौरान गुरिंदर ने उन्हें गले लगाने की कोशिश की. उन पर होटल के स्टाफ को गलत वीडियो दिखाने और पुलिस में शिकायत करने की धमकी देने के आरोप भी लगे हैं. इस शिकायत के बाद गुरिंदर को जापान से भारत वापस भेज दिया गया है. इस मामले पर हॉकी इंडिया के एक अधिकारी ने कहा है कि अगर एशियन हॉकी फेडरेशन (AHF) की रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाते हैं, तो गुरिंदर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.