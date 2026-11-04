दिवाली से पहले सरकार ने अग्निवीरों को दी बड़ी सौगात, 2 साल का मिला एक्सटेंशन- जानें CDS ने क्या-क्या किए ऐलान

केंद्र और राज्य सरकारों ने अग्निवीर से रिटायर हुए युवाओं के लिए नौकरी के नए अवसरों का ऐलान किया. कुछ प्राइवेट कंपनियों ने भी उनके लिए अलग से प्रायोरिटी देने की बात कही है.

भारतीय सेना ने अग्निवीर योजना में बड़ा बदलाव किया है. सेना में अग्निवीर के तौर पर सेवा दे रहे जवानों को 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने बुधवार (4 नवंबर) को इसकी घोषणा की है.

सीडीएस राजा सुब्रमणि ने बताया कि 75 फीसदी अग्निवीर, जिन्हें पहले चार साल बाद सेवा से रिटायर होना था, उन्हें दो साल का अतिरिक्त कार्यकाल मिलेगा. इसके बाद वे सेलेक्शन क्राइटीरिया के आधार पर सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे.

#WATCH | Delhi: Chief of Defence Staff General NS Raja Subramani says, "... 25% of those (Agniveers) who complete their initial four-year engagement period will be enrolled as regular soldiers. Regarding the remaining 75%, the Indian Defence Forces have recommended—and the Cabinet has approved today—that they be granted a second engagement period of two years. Upon completing this two-year extension, all these Agniveers will be offered the opportunity to enroll as regular soldiers in the Indian Armed Forces, contingent upon their own willingness and their ability to meet objective selection criteria." — ANI (@ANI) November 4, 2026

भारतीय रक्षा बलों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण: CDS

सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम ने कहा, 'आज भारतीय रक्षा बलों और अग्निवीरों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है. कैबिनेट ने सभी अग्निवीरों के लिए भारतीय रक्षा बलों में शामिल होने का रास्ता खोल दिया है. जैसा कि आप जानते हैं कि 'अग्निपथ' स्कीम 14 जून 2022 को शुरू की गई थी. उस समय यह बताया गया था कि अग्निवीरों का परफॉर्मेंस रिव्यू टाइम टू टाइम किया जाएगा और समय-समय पर इस स्कीम का वैल्युएशन भी किया जाएगा.'

श्रीनगर में अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड (फोटो-ANI)

जनरल सुब्रमण्यम ने कहा कि अग्निवीरों का पहला बैच अब चार साल का कार्यकाल पूरा करने के करीब है. इन चार साल में परफॉर्मेंस इवोल्यूशन के आधार पर हमें उनका बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मिला है. आप जानते हैं कि 25 फीसदी अग्निवीरों को सुरक्षा बलों में शामिल किया जाना है.

रिटायर होने वाले 75% अग्निवीरों का एक्सटेंशन: CDS

सीडीएस ने बताया, 'पहले 75 फीसदी अग्निवीरों का प्रावधान था कि वे अनुशासित और प्रेरित युवाओं के रूप में समाज में वापस लौट जाएंगे, लेकिन अब अपडेटेड योजना के तहत बाकी 75 फीसदी अग्निवीरों को दो साल के एक्सटेंशन का मौका दिया जाएगा. दो साल पूरे होने के बाद जो भी इच्छुक होंगे, उन्हें सेलेक्शन प्रोसेस के आधार पर सशस्त्र बलों में शामिल कर लिया जाएगा.'

पहले बैच में शामिल हुए थे 24,400 अग्निवीर

अग्निपथ स्कीम के तहत दिसंबर 2022 के पहले बैच में 24,400 जवान भारतीय सेना में शामिल हुए थे. इनका कार्यकाल 31 दिसंबर, 2026 में पूरा हो रहा था. इनमें से 25 फीसदी को छोड़कर बाकी 75 फीसदी को रिटायर होना था, जिनकी संख्या करीब 18, 300 होती है. हालांकि अब इन अग्निवीरों को 2 साल का और एक्सटेंशन मिल गया है. सीडीएस ने ये भी क्लीयर किया है, जो युवा इसे कॉन्टिन्यू नहीं करना चाहते हैं, वो छोड़कर जा सकते हैं, उनके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं रहेगा.

बेंगलुरु में अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड (फोटो-ANI)

अग्निवीरों की सैलरी कितनी?

सेना में शामिल अग्निवीरों को हर महीने सैलरी मिलती है, जो उनके सर्विस पीरियड के दौरान हर साल बढ़ती है. उनका वेतन 30 हजार से शुरू होकर 40 हजार रुपये तक होता है. हर महीने की सैलरी से 70 फीसदी अग्निवीर के खाते में जमा किया जाता है, जबकि 30 फीसदी सेवा निधि फंड में जमा होता है. सरकार भी इतना ही फंड में योगदान देती है. जमा हुई फंड को ब्याज के साथ अग्निवीरों को रिटायर होने के समय दिया जाता है.

अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी?

अग्निपथ स्कीम के तहत चार साल (अब बढ़कर 6 साल) का कार्यकाल पूरा होने के बाद आर्म्ड फोर्स छोड़ने वाले जवानों को रेगुलर मिलिट्री पेंशन या ग्रेच्युटी नहीं मिलती है. उन्हें एक बार सेवा निधि पैकेज मिलता है, जोकि टैक्स फ्री होता है.

परमानेंट कर्मचारी के रूप में चुने गए 25 फीसदी अग्निवीरों को पेंशन का फायदा मिलेगा. इसके अलावा वो सभी सुविधाएं मिलेंगी, जो आमतौर पर भारतीय सैनिकों को मिलती हैं.

अग्निवीरों के पास क्या-क्या मौके हैं?

केंद्र और राज्य सरकारों ने अग्निवीर से रिटायर हुए युवाओं के लिए नौकरी के नए अवसरों का ऐलान किया. कुछ प्राइवेट कंपनियों ने भी उनके लिए अलग से प्रायोरिटी देने की बात कही है.

1- अर्धसैनिक बलों में Ex-अग्निवीरों को रिजर्वेशन

अग्निपथ स्कीम में सेवा देने के बाद अग्निवीरों को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CAPFs) में आरक्षण मिलता है. बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और असम राइफल्स में पूर्व अग्निवीरों को 50 फीसदी तक आरक्षण देने का ऐलान किया है. इसके अलावा रिक्रूटमेंट टेस्ट से छूट और एज लिमिट में भी 5 साल की एक्स्ट्रा छूट दी गई है.

2- राज्यों में अग्निवीरों के लिए अवसर

दिल्ली, हरियाणा, यूपी और महाराष्ट्र समेत कई राज्य सरकारों ने पुलिस और फायर सर्विसेज जैसे विभागों में अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान किया है. हरियाणा, सिक्किम, दिल्ली और अरुणाचल में पुलिस भर्ती, जेल वार्डर और फायर सर्विसेज में 20 फीसदी आरक्षण की बात कही थी, वहीं यूपी, एमपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और असम ने पुलिस भर्ती में 10 से 12 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की है.

जम्मू-कश्मीर के जाकली में अग्निवीर (फोटो-ANI)

3- इंडियन रेलवे और डिफेंस सेक्टर में नौकरियां

भारतीय रेलवे ने कुछ पदों के लिए रिटायर होकर आए अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की है, जिसमें लेवल-1 में 10%,लेवल-2 और उससे ऊपर की नॉन गजटेड पोस्ट में 5% रिजर्वेशन शामिल है. इसके अलावा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) में भर्ती के लिए 10 फीसदी का कोटा भी देने की घोषणा हुई थी.

रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली 16 डिफेंस कंपनियों में भी अग्निवीरों को आरक्षण मिलता है. इनमें हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स शामिल हैं. इसके अलावा ब्रह्मोस एयरोस्पेस जैसी मिसाइल बनाने वाली कंपनी ने भी अग्निपथ सैनिकों को रिजर्वेशन देने को कहा है.

4- टाटा, महिंद्रा ने किया था अग्निवीरों के लिए ऐलान

कई प्राइवेट कंपनियों ने भी अग्निवीर से रिटायर होकर लौटे युवाओं को ट्रेनिंग और एक्सपीरिएंस के हिसाब से सही रोल के लिए भर्ती करने में दिलचस्पी दिखाई. टाटा संस, महिंद्रा ग्रुप, आरपीजी ग्रुप, रिलायंस जैसी कंपनियों ने कहा कि पूर्व अग्निवीरों को ऑपरेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और सिक्योरिटी में प्रायोरिटी दी जाएगी.

अग्निवीरों को सेना में मिलेंगे 3 सर्टिफिकेट

अग्निवीरों को सर्विस के दौरान तीन तरह के सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं, जो मिलिट्री सर्विस के दौरान हासिल किए गए स्किल और एक्सपीरिएंस का रिकॉर्ड है. NCVET, IGNOU और NIOS की ओर से सर्टिफिकेट मिलेंगे, जो अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद नई नौकरी में काम आएंगे.

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