World Test Championship Points Table: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंग्टन में खेला गया पहला टेस्ट ड्रा रहा. इस नतीजे से भारत की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है.

WTC Final 2027 India Qualification Scenarios: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का टीम इंडिया का सपना अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब ये राह काफी मुश्किल जरूर हो गई है. न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंग्टन में खेला गया पहला टेस्ट ड्रॉ होने से भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

इस मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में भारत को नुकसान हुआ है. अब शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम के सामने अपने बचे हुए सभी टेस्ट मैच जीतने की चुनौती है. हालांकि, सिर्फ जीत दर्ज करने से ही टीम इंडिया को फाइनल का टिकट नहीं मिलेगा. भारत को दूसरी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा.

क्या तीसरी बार WTC फाइनल में पहुंचेगी टीम इंडिया?

भारतीय टीम इससे पहले दो बार WTC फाइनल में पहुंच चुकी है. ऐसे में लगातार तीसरी बार खिताबी मुकाबले में जगह बनाने की उम्मीद अभी बाकी है. लेकिन इसके लिए भारत को अपने प्रदर्शन के साथ-साथ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के मैचों पर भी नजर रखनी होगी. आइए समझते हैं कि टीम इंडिया के लिए फाइनल में पहुंचने के क्या-क्या समीकरण बन रहे हैं.

A draw it is in the Wellington Test. Both teams share the honours after a hard-fought contest. #TeamIndia will now aim to win the series in the 2nd #NZvIND Test in Christchurch 🇮🇳 Scorecard ▶️ https://t.co/SaMcNXtAVG https://t.co/GF8A2ALHbD November 23, 2026

भारत के पास बचे हैं कितने टेस्ट मैच?

टीम इंडिया को मौजूदा WTC चक्र में अब कुल 6 टेस्ट मैच खेलने हैं. इनमें एक मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ है, जबकि बाकी पांच टेस्ट अपनी धरती पर ऑस्ट्रेलिया से खेले जाएंगे. इसका मतलब है कि भारत के पास अब गलती करने की ज्यादा गुंजाइश नहीं है.

भारतीय टीम अगर सभी छह मुकाबले जीत लेती है, तो उसकी स्थिति काफी मजबूत हो सकती है. इसके बावजूद फाइनल में जगह पक्की नहीं होगी. इसकी वजह ये है कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जैसी टीमें भी अंक तालिका में भारत को पीछे छोड़ने की स्थिति में हैं. इसलिए भारत को अपने मैच जीतने के साथ दूसरी टीमों के अंक गंवाने की भी उम्मीद करनी होगी.

New Zealand fall outside the top two on the #WTC27 standings with a draw against India in Wellington 👀 Try out the World Test Championship standings predictor to see where your team could finish 📲 https://t.co/T8iyDajWzL https://t.co/HNkLJEmeaa — ICC (@ICC) November 23, 2026

समीकरण नंबर 1: न्यूजीलैंड के खिलाफ जीतना बेहद जरूरी

भारत के लिए सबसे पहला और अहम मुकाबला 27 नवंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में होना है. इस टेस्ट का नतीजा आगे के पूरे समीकरण को प्रभावित कर सकता है. अगर न्यूजीलैंड की टीम ये मुकाबला जीत जाती है, तो भारत की राह और कठिन हो जाएगी. इसके बाद कीवी टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसकी धरती पर चार टेस्ट खेलने हैं. ऐसी स्थिति में भारत को उम्मीद करनी होगी कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को चारों मुकाबलों में हरा दे.

इसके साथ ही भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जनवरी 2027 से होने वाली पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में 5-0 से जीत दर्ज करनी होगी. अगर टीम इंडिया 4-0 या 4-1 से सीरीज जीतती है, तो भी फाइनल में पहुंचने का रास्ता पूरी तरह साफ नहीं होगा. उसे अन्य टीमों के प्रदर्शन का इंतजार करना पड़ेगा.

समीकरण नंबर 2: भारत जीता तो कुछ आसान हो सकती है राह

दूसरी स्थिति भारत के लिए थोड़ी बेहतर हो सकती है. अगर टीम इंडिया क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड को हरा देती है और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम कीवी टीम को 4-0 से मात दे देती है, तो भारत के लिए फाइनल की उम्मीदें मजबूत हो जाएंगी. इस स्थिति में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज में कम से कम 4-0 से जीत दर्ज करनी होगी.

अगर भारत 5-0 से सीरीज अपने नाम करता है, तो उसकी स्थिति और बेहतर हो जाएगी. हालांकि, यहां भी एक पेंच है. अगर भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज 4-1 से जीतता है, तो कंगारू टीम पॉइंट्स प्रतिशत के मामले में उससे आगे रह सकती है. इसलिए टीम इंडिया के लिए सिर्फ सीरीज जीतना काफी नहीं होगा, बल्कि बिना एक मैच हारे, बड़े अंतर से जीत दर्ज करना भी जरूरी होगा.

किन नतीजों पर रहेगी भारत की नजर?

टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के बाकी मुकाबलों के नतीजों का भी इंतजार करना होगा. भारत के खिलाफ टेस्ट के बाद कीवी टीम को ऑस्ट्रेलिया में चार मैच खेलने हैं. इसके बाद उसे श्रीलंका के खिलाफ घरेलू मैदान पर दो टेस्ट और पाकिस्तान के खिलाफ उसके घर में दो मुकाबले खेलने हैं.

इस तरह न्यूजीलैंड के कुल नौ टेस्ट बाकी हैं. अगर कीवी टीम इनमें से सात मुकाबले जीतने में सफल रहती है, तो उसके फाइनल में पहुंचने की संभावना काफी मजबूत हो जाएगी. ऐसे में भारत के लिए जरूरी होगा कि न्यूजीलैंड अपने बाकी मैचों में कुछ अंक गंवाए. खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज का नतीजा भारतीय टीम के समीकरण को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है.

साउथ अफ्रीका का प्रदर्शन भी बिगाड़ सकता है खेल

भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया नहीं हैं. साउथ अफ्रीका भी फाइनल की दौड़ में मजबूत दावेदार बना हुआ है. टीम फिलहाल पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर है और अब तक खेले गए आठ टेस्ट में से छह में जीत हासिल कर चुकी है.

साउथ अफ्रीका के अभी छह टेस्ट बाकी हैं. अगर वह बचे हुए मुकाबलों में भी अच्छा प्रदर्शन जारी रखता है, तो भारत के लिए फाइनल की राह मुश्किल हो सकती है. इसलिए टीम इंडिया को उम्मीद करनी होगी कि साउथ अफ्रीका आने वाले मैचों में अंक गंवाए और उसकी जीत की रफ्तार धीमी पड़े.

दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के भी नौ टेस्ट बाकी हैं. इनमें न्यूजीलैंड के खिलाफ चार और भारत के खिलाफ पांच मुकाबले शामिल हैं. आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन भी WTC फाइनल की तस्वीर तय करने में बड़ी भूमिका निभाएगा.

क्या भारत के पास अब भी है मौका?

भारतीय टीम के लिए अच्छी बात ये है कि फाइनल में पहुंचने की उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है. लेकिन अब उसके लिए हर मुकाबला करो या मरो जैसा होगा. न्यूजीलैंड के खिलाफ अगला टेस्ट जीतना और ऑस्ट्रेलिया को सारे मैच हराना सबसे बड़ी चुनौती होगी.

इसके अलावा भारत को न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के अंक गंवाने की भी उम्मीद करनी होगी. पाकिस्तान, वेस्टइंडीज और श्रीलंका की टीमें फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं, इसलिए अब मुकाबला मुख्य रूप से बाकी दावेदारों के बीच है. अगर भारतीय टीम बाकी सभी छह टेस्ट जीतती है और न्यूजीलैंड व साउथ अफ्रीका के नतीजे भी उसके पक्ष में रहते हैं, तो तीसरी बार WTC फाइनल खेलने का सपना पूरा हो सकता है.

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