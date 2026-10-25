30 गोल्ड समेत भारत ने जीते 114 मेडल, तोड़ा 2023 पैरा एशियन गेम्स का रिकॉर्ड; जानें 2010 से 2026 तक का पूरा सफर

Para Asian Games 2026 Medal Tally: पैरा एशियन गेम्स 2026 में भारत ने 30 गोल्ड समेत 114 मेडल जीतकर इतिहास रचा है. इंडिया ने 2023 का 108 मेडल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है.

30 गोल्ड, 35 सिल्वर और 49 ब्रांज के साथ चौथे स्थान पर रहा भारत (Photo IANS)

पैरा एशियन गेम्स 2026 की शुरुआत 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आइची-नागोया में हुई थी. भारत ने इस एडिशन में काफी दमदार प्रदर्शन किया है और सभी पैरा एशियन गेम्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. भारत ने पिछले संस्करण में 108 मेडल जीते थे, जबकि इस बार इंडिया ने 114 पदक जीते हैं. पैरा एशियन गेम्स के इतिहास में भारत ने इस बार सबसे ज्यादा मेडल जीतकर इतिहास रचा है और खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

पैरा एशियन गेम्स 2026 में भारत ने सबसे ज्यादा 30 गोल्ड जीते हैं. इसके अलावा, 35 सिल्वर और 49 ब्रांज के साथ कुल 114 मेडल जीते हैं. वहीं, पिछली बार भारत ने 27 गोल्ड, 32 सिल्वर और 49 ब्रांज समेत 108 मेडल जीते थे. इस बार भारत ने पिछले एडिशन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

2026 में भारत ने जीते सबसे ज्यादा मेडल

पैरा एशियन गेम्स के इतिहास में भारत ने दूसरी बार 100 से ज्यादा मेडल जीते हैं. इससे पहले कभी भी भारत ने 30 गोल्ड नहीं जीते थे. पिछली बार इंडिया ने 27 गोल्ड जीते थे, लेकिन इस बार 3 गोल्ड मेडल ज्यादा जीते हैं. वहीं, पिछली बार की तुलना में 3 सिल्वर भी ज्यादा जीते हैं. हालांकि, भारत ने 2023 और 2026 दोनों में 49-49 ब्रांज मेडल जीते हैं.

भारत ने 114 मेडल के साथ पैरा एशियन गेम्ल 2026 की मेडल टैली में चौथे स्थान पर खत्म किया है, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ रैंक है. इससे पहले देश का बेस्ट 5वां स्थान था, लेकिन इस बार मेडल के साथ-साथ रैंक का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इस बार सबसे ज्यादा मेडल चीन ने जीते हैं, जिसमें 207 गोल्ड, 117 सिल्वर और 111 ब्रांज समेत 435 मेडल जीते हैं.

किन खेलों में भारत ने जीते मेडल?

भारत ने पैरा एशियन गेम्स 2026 में सबसे ज्यादा मेडल पैरा एथलेटिक्स में जीते हैं. पैरा एथलेटिक्स में कुल 65 मेडल आए हैं. इसमें 22 गोल्ड, 19 सिल्वर और 24 ब्रांज शामिल हैं. इसके अलावा, पैरा स्विमिंग में 3 सिल्वर और 8 ब्रांज के साथ 11 मेडल आए. पैरा टेबल टेनिस में 7 ब्रांज जीते. पैरा शूटिंग में दो गोल्ड, दो सिल्वर और 1 ब्रांज सहित 5 मेडल जीते. पैरा शूटिंग में 1 सिल्वर और 1 ब्रांज जीता. पैरा पावरलिफ्टिंग में दो सिल्वर आए. पैरा आर्चरी में 3 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल आए और पैरा बैडमिंटन में 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 8 ब्रांज सहित 16 मेडल आए हैं.

भारत ने कुल 8 खेलों में 114 मेडल जीते हैं, लेकिन सिर्फ 4 खेलों में भारत ने 30 गोल्ड जीते हैं. बाकी अन्य खेलों में सिल्वर और ब्रांज मेडल जीते हैं. भारत को पहला गोल्ड मोना अग्रवाल ने महिला पैरा शूटिंग में दिलाया था, जबकि आखिरी गोल्ड प्रणव सूरमा ने पुरुष पैरा एथलेटिक्स में आया.

किन खिलाड़ियों ने जीता गोल्ड?

भारत के लिए मोना अग्रवाल, निषाद कुमार, सौम्या, रिंकू, दीप्ति जीवनजी, प्रणव सूरमा, देवेंद्र कुमार, निषाद कुमार, सिमरन, प्रवीण कुमार, सचिन सर्जेराव खिलारी, आयुष वर्मा, दिलीप महादू गावित, सिमरन, शीतल देवी / टोमन कुमार, सुवर्णा राजस, शीतल देवी, अंजनाबेन बंबडिया, शैलेश कुमार, दिलीप महादु गावित, सोलैराज धर्मराज, हरविंदर सिंह / विजय सुंडी, नितेश कुमार, नवीन शिवकुमार, संदीप कुमार, हेली, मोना अग्रवाल, मानसी जोशी/तुलसिमथि मुरुगेसन, सुमित अंतिल और प्रणव सूरमा ने गोल्ड जीता है.

किन खिलाड़ियों ने जीते दो गोल्ड?

पैरा एशियन गेम्स 2026 में ऐसे कई पैरा एथलीट हैं, जिन्होंने इस बार दो गोल्ड जीते हैं. भारत के लिए मोना अग्रवाल (पैरा शूटिंग), निषाद कुमार (पैरा एथलेटिक्स / हाई जंप), निशाद कुमार (पैरा एथलेटिक्स / हाई जंप), सिमरन शर्मा (पैरा एथलेटिक्स) और दिलीप गावित (पैरा एथलेटिक्स) ने 2-2 गोल्ड जीते हैं.

कब से खेला जाा रहा है पैरा एशियन गेम्स?

पैरा एशियन गेम्स की पहली बार शुरुआत साल 2010 में हुई थी. ये एडिशन चीन के ग्वांगझू में आयोजित हुआ था. इस दौरान भारत ने सिर्फ 14 मेडल जीते थे. उसके बाद साल 2014 में दूसरे संस्करण का आयोजन हुआ, जो साउथ कोरिया के इंचियोन शहर में हुआ था. इसमें भारत ने 33 मेडल जीते थे. उसके बाद 2018 में जकार्ता (इंडोनेशिया) में तीसरा संस्करण खेला गया, जिसमें भारत ने 72 मेडल जीते. उसके बाद 2023 में हांगझोउ (चीन) में आयोजन हुआ, जिसमें भारत ने 108 मेडल जीतकर इतिहास रचा था. वहीं, अब 2026 में इसका 5वां एडिशन खेला गया, जिसमें भारत ने 114 मेडल जीते.

5 एडिशन में भारत ने जीते 76 गोल्ड

पैरा एशियन गेम्स 2010 से 2026 तक कुल 5 संस्करण खेले जा चुके हैं. इस दौरान भारत ने कुल 76 गोल्ड मेडल जीते हैं. 76 गोल्ड के साथ 109 सिल्वर और 156 ब्रांज मेडल जीते हैं. सभी पैरा एशियन गेम्स में भारत ने कुल 341 मेडल जीत लिए हैं. सबसे ज्यादा पदक 2026 में आए हैं, जिसमें भारतीय एथलीटों ने 114 मेडल जीते हैं. पैरा एशियन गेम्स के इतिहास में भारत ने 2023 और 2026 में दो बार 100 से ज्यादा मेडल जीते हैं.

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