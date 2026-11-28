चीन को 3-1 से हराकर भारतीय महिला हॉकी टीम दुनिया में चौथे नंबर पर पहुंच गई है. इशिका और दीपिका ने गोल दागे.

पहले हाफ में 0-1 से पिछड़ने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने तीसरे क्वार्टर में धमाकेदार खेल दिखाते हुए 5 मिनट में 3 गोल ठोक दिए. (Photo- X@TheHockeyIndia)

भारत की महिला टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 के फाइनल मुकाबले में चीन को 3-1 से हराकर इतिहास रच दिया है. भारतीय टीम ने न केवल इस टूर्नामेंट में लगातार तीसरी बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है, बल्कि कुल चौथी बार यह ट्रॉफी उठाकर इस प्रतियोगिता की सबसे कामयाब टीम बनने का रिकॉर्ड भी स्थापित कर दिया है. इससे पहले भारत ने 2016, 2023 और 2024 में यह खिताब हासिल किया था.

फाइनल मुकाबले के पहले हाफ में क्या हुआ?

फाइनल मुकाबले की शुरुआत से ही चीनी टीम ने आक्रामक तेवर दिखाए. राउंड-रॉबिन दौर में भारत से 6-2 से हार झेलने के बाद चीनी खिलाड़ी इस बार मजबूत रणनीति के साथ मैदान पर उतरे थे.

मैच के दूसरे ही मिनट में चीन को पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला, हालांकि भारतीय डिफेंस ने मुस्तैदी दिखाते हुए खतरे को टाल दिया. इसके बाद 10वें मिनट में भारत को पहला पेनल्टी कॉर्नर हासिल हुआ, लेकिन कैप्टन सलीमा टेटे रिबाउंड पर गोल करने का अच्छा मौका चूक गईं.

दूसरे क्वार्टर में चीन का दबाव बढ़ता गया. 22वें मिनट में चीन को लगातार दो पेनल्टी कॉर्नर मिले, जहां भारतीय गोलकीपर बिचू देवी खारीबाम ने दो शानदार बचाव करके टीम को संकट से निकाला. लेकिन 25वें मिनट में चीन का आक्रामक खेल रंग लाया. विंग से आए एक तेज स्लैप पास को सर्कल के अंदर युजुन चेन ने चतुराई से डिफ्लेक्ट करके गोलपोस्ट में डाल दिया.

27वें मिनट में भारत को दूसरा पेनल्टी कॉर्नर मिला, पर दीपिका के शॉट को चीनी गोलकीपर ने आसानी से रोक दिया. इस तरह हाफ टाइम तक चीन 1-0 से आगे चल रहा था.

𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒! 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 𝐌𝐀𝐃𝐄! 🇮🇳🏆 A stunning 3-1 victory over China seals the title as India successfully defend their crown and create history with a record-breaking FOURTH Women’s Asian Champions Trophy triumph! 😍🥳 With four titles, including a hat-trick, India become the most successful team in the history of the competition! 🙌🔥 2016, 2023, 2024, 2026 #HockeyIndia #IndiaKaGame #MPAsianCT2026 #HockeyIsBack #NamasteAsia — Hockey India (@TheHockeyIndia) November 28, 2026

हाफ टाइम के बाद भारतीय टीम ने कैसे पलटा मैच का पासा?

हाफ टाइम के बाद मैदान पर उतरी भारतीय टीम बिल्कुल अलग रंग में दिखी. कोच और सीनियर खिलाड़ियों की नई रणनीति ने पूरे मैच का रुख बदल दिया. तीसरे क्वार्टर में भारतीय खिलाड़ियों ने चीनी घेरे पर एक के बाद एक कई अटैक किए.

38वें मिनट में भारत को तीसरा पेनल्टी कॉर्नर मिला. इस बार टूर्नामेंट की स्टार प्लेयर दीपिका ने कोई चूक नहीं की और एक शक्तिशाली फ्लिक से गेंद को नेट में पहुंचाकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया.

बराबरी का गोल मिलते ही भारतीय खिलाड़ियों का हौसला कई गुना बढ़ गया. 42वें मिनट में नेहा गोयल और नवनीत कौर के शानदार तालमेल से एक बेहतरीन मूव बना. इस मूव पर इशिका ने लूज बॉल को डिफ्लेक्ट करके गोल में तब्दील कर दिया और भारत को 2-1 की बढ़त दिला दी.

चीन अभी इस झटके से उबर भी नहीं पाया था कि 43वें मिनट में भारत को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिल गया. दीपिका ने चीनी गोलकीपर के बाईं ओर सटीक लो फ्लिक मारकर भारत का तीसरा गोल कर दिया. इस तरह 5 मिनट के भीतर भारत 3-1 से आगे हो गया.

मैच के चौथे क्वार्टर में क्या हुआ?

तीसरे क्वार्टर के आखिरी क्षणों में 34 सेकंड पहले भारत को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला था, हालांकि नई रणनीति आजमाने के चक्कर में गोल नहीं हो पाया.

चौथे और आखिरी क्वार्टर में भी भारतीय टीम का दबदबा बना रहा. 53वें मिनट में भारत को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन दीपिका का शॉट गोलपोस्ट के बाहर निकल गया.

अंतिम मिनटों में भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत ही समझदारी से गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा. चीनी टीम ने वापसी की हरसंभव कोशिश की, लेकिन भारत के मजबूत डिफेंस और सटीक पासिंग के सामने चीनी खिलाड़ी गोल करने में नाकाम रहे. सीटी बजते ही भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे और भारत ने 3-1 से फाइनल मुकाबला जीत लिया.

टूर्नामेंट में दीपिका और बाकी खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहा?

इस पूरे टूर्नामेंट में भारत की फॉरवर्ड खिलाड़ी दीपिका का प्रदर्शन सबसे चमकदार रहा. दीपिका ने पूरे टूर्नामेंट में कुल 10 गोल दागे और टॉप गोल स्कोरर की ट्रॉफी नाम की. दीपिका के 10 गोलों में से 9 गोल पेनल्टी कॉर्नर से आए और 1 गोल फील्ड प्ले के जरिए हुआ. फाइनल मुकाबले में भी दीपिका के 2 गोल ने जीत की नींव रखी.

दीपिका के अलावा नेहा गोयल, नवनीत कौर और इशिका का तालमेल मिडिल मिडिल ऑर्डर में बेहद असरदार साबित हुआ. वहीं गोलकीपर बिचू देवी खारीबाम के अहम मौकों पर किए गए बचाव ने टीम को पिछड़ने नहीं दिया. पूरी टीम ने एक एकजुट इकाई के रूप में खेल दिखाया, जिससे चीन की आक्रामक टीम भी असहाय नजर आई.

महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी विजेता टीमों की लिस्ट

साल विजेता टीम

2010: दक्षिण कोरिया 2011: दक्षिण कोरिया 2013: जापान 2016: भारत 2018: दक्षिण कोरिया 2021: जापान 2023: भारत 2024: भारत 2026: भारत

एशियन हॉकी में चीन पर भारत का रिकॉर्ड कितना मजबूत?

एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में चीन के खिलाफ भारत का अजेय रिकॉर्ड कायम है. दोनों टीमें इससे पहले 2016 और 2024 के सीजन में आमने-सामने हुई थीं, और हर बार भारत ने ही बाजी मारी है. 2026 के इस सीजन के ग्रुप स्टेज में भी भारत ने चीन को 6-2 से मात दी थी.

भारतीय महिला टीम का यह पूरा साल उपलब्धियों से भरा रहा है. साल की शुरुआत में आइची-नागोया एशियाई खेलों के फाइनल में भी भारत ने चीन को 1-0 से हराकर लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक का सीधा टिकट हासिल किया था.

इसके अलावा, इसी टूर्नामेंट के दौरान 25 नवंबर को जापान के खिलाफ 4-0 की धमाकेदार जीत दर्ज करके भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व रैंकिंग में चौथा स्थान हासिल किया था. यह भारतीय महिला हॉकी के इतिहास की अब तक की सबसे ऊंची रैंक है.

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